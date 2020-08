PÅBUDT: Folk på shopping i Amsterdam 5. august. Der må man bruke munnbind i større folkemengder. Foto: Remko de Waal / ANP

Norske eksperter på smittevern: Bør anbefale bruk av munnbind nå

Om kort tid er det ventet nye råd om munnbind. Dette mener ekspertene helsemyndighetene bør gjøre.

Med jevne mellomrom har «munnbinddebatten» vært et hett tema under coronapandemien. Stadig flere land anbefaler nå økt bruk av munnbind i det offentlige rom.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har sagt at det om få dager vil komme nye råd for blant annet munnbind og reiser med kollektivtransport.

VG har spurt flere eksperter på smittevern og medisin om norske helsemyndigheter bør anbefale bruk av munnbind. De fleste er enige: De nye anbefalingene bør føre til bruk av munnbind på steder der mange samles.

INSTRUKSJONER: Slik bruker man ifølge FHI ansiktsmasker på riktig måte

– Nesten ikke land igjen som ikke bruker munnbind

Lege ved reiseklinikken og tidligere overlege ved infeksjonsavdelingen ved OUS, Gunnar Hasle, er blant dem som ønsker en anbefaling.

– Jeg mener at et generelt tiltak i befolkningen om å bruke vanlige masker, om det så er hjemmelagede eller profesjonelle, er godt nok for å redusere smitte. Det må være enkelt og lett å gjennomføre: å ta på ansiktsmaske bør være like dagligdags som å ta på seg skjorte og bukse, sier han til VG.

En som sier mye det samme er Anne Spurkland, som er lege, immunolog og professor i anatomi ved Universitetet i Oslo.

SOM Å TA PÅ SEG SKJORTE OG BUKSE: Gunnar Hasle ønsker at munnbind skal bli en helt normal del av hverdagen til nordmenn.

– Det er nesten ikke land igjen som ikke bruker munnbind i det offentlige rom, og vi har sett at kun en liten gnist kan føre til nedstenging. Munnbind kan være et av flere tiltak som kan hjelpe oss å senke skuldrene litt, sier immunologen.

Hun ønsker munnbind i offentlige rom hvor det er vanskelig å holde avstand, som i gangene på universitetene, og i transport til og fra jobb.

Her er derimot Hasle uenig.

– I kinoer, konsertsaler og på idrettsarrangementer bør det bli påbudt. For eksempel for kollektivtrafikk blir det fort mye styr, og det er viktig at det er enkle regler som er lett å gjennomføre, sier han.

VISER TIL ANDRE LAND: Anne Spurkland sier det nesten ikke er land igjen som ikke bruker munnbind.

Blir som en påminnelse

Bjørg Marit Andersen, professor i hygiene og smittevern, påpeker at det har fungert greit og effektivt med et munnbind-påbud i andre land. Hun ønsker at man oppmuntrer til bruk i Norge.

– Man har sett at også vanlige munnbind kan ha en beskyttende effekt.

Andersen ønsker omfattende tiltak:

– Det bør brukes der det er stor trafikk og køer, og jeg synes man bør vurdere et påbud på offentlig transport, kjøpesenter, konsert og store fellessamlinger. Det må etableres gode rutiner for bruk og kast, og jeg synes det bør utleveres gratis ved disse stedene.

ØNSKER PÅBUD: Bjørg Marit Andersen vil at folk skal måtte bruke munnbind på blant annet offentlig transport.

Audun Helge Nerland, professor i mikrobiologi og immunologi på Universitetet i Bergen, sier han alltid har vært av den oppfatning at man skal bruke munnbind på steder med mange folk.

– I alle tilfeller vil det ha en reduksjon av risiko for å bli smittet, uansett hva du bruker. Jeg har selv brukt munnbind på steder hvor det er tett med folk, og de unngår meg fordi de tror jeg er syk. Det blir som en påminnelse.

Han går så langt som ønske at det skal være et krav i enkelte tilfeller.

– Noen steder, som på fly, burde det være påbud. Det burde også kreves i rushtiden på buss og annen kortdistanse kollektivtransport.

På universiteter og skoler, og på morgningen på hoteller, ønsker han også at det skal være sterkt anbefalt nå i starten.

– Veldig bekymringsfull

Jörn Klein, professor i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, er svært bekymret. Han mener munnbind er et godt supplement til eksisterende tiltak.

– Den nåværende utviklingen er en klar advarsel og er veldig bekymringsfull for meg. Hvis vi nå innfører konsekvent bruk av munnbindene vil vi unngå en potensiell ny «lockdown».

Han ønsker det i alle rom hvor flere mennesker møtes, men legger til at det må være realistisk, noe det ikke vil være å ha det på for eksempel i barnehage og på barneskole.

– Men ungdom, som har et større bevegelsesområde – som vil si de kan smitte flere enn barneskolebarn – vil det være relevant for.

INGEN HENSIKT: Gunnveig Grødeland mener i motsetning til de andre at det ikke trengs noe anbefaling om bruk av munnbind i Norge på nåværende tidspunkt.

Ønsker ikke munnbind nå

Ikke alle ekspertene VG har kontaktet vil gå like hardt ut. Gunnveig Grødeland, forsker på immunologi og vaksineutvikling på Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo, mener det ikke har noen hensikt per dags dato.

– Min oppfatning er at man kan vurdere på nytt dersom smitten endrer seg radikalt, altså dersom man begynner å se konturene av ukontrollert spredning i større områder, ikke bare små utbrudd.

Heller ikke Steinar Westin, professor i sosialmedisin ved NTNU, vil si at vi må anbefale munnbind ennå, men påpeker at det nok kommer snart.

KOMMER: Steinar Westin tror flere vil måtte bruke munnbind snart.

– Vi har ikke hatt problemer i Norge fordi vi har lite sirkulerende smitte. Dette handler om at i det øyeblikket du får sirkulerende smitte må vi tenke annerledes.

Begge mener munnbind burde brukes i kollektivtrafikken hvis det skal anbefales.

– Den viktigste sammenhengen er i kollektivtrafikken, eller situasjoner der man i mindre grad har kontroll på avstand, sier Grødeland.

Westin tror det innføres i tettbebygde strøk fra høsten.

– Men det er avhengig av hvor tett folk oppholder seg. I deler av landet der det ikke er smitte ville jeg sagt «shit au», sier han.

Publisert: 06.08.20 kl. 12:52

