Foto: Tore Meek / NTB scanpix

For få praksisplasser for sykepleierstudenter: – Vi vil gjerne utdanne flere sykepleiere

Norge trenger flere sykepleiere. To av landets største utdanningsinstitusjoner sier de har kapasitet til å utdanne flere, men at de mangler praksisplasser.

Eivind Haugen

Nå nettopp

– Vi vil gjerne utdanne enda flere sykepleiere, og har signalisert det i flere år. Vi har kapasiteten til å ta imot flere studenter, men praksisplasser er utfordringen, sier prorektor for utdanning ved OsloMet, Nina Waaler til VG.

– Praksisplassene er nåløyet for å ta imot flere sykepleierstudenter, sier Bjørg Kristin Selvik, prorektor på Høgskulen på Vestlandet.

I 2019 viste tall fra Statistisk sentralbyrå at Norge om 15 år ville mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere.

– Nå må politikerne våkne og ta grep, så den varslede krisen ikke blir realitet. Sykepleiermangelen gjør at mange ikke får den behandlingen og pleien de har behov for, sa Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund, den gang.

SPESIELT: Tuva Moflag i Arbeiderpartiet synes det er spesielt at det ikke er flere praksisplasser på plass for sykepleiere. Foto: Fredrik Hagen

– Føyer seg inn i et mønster

I år var det rekordmange søkere til høyere utdanning, og én av ti av dem som søkte på sykepleierstudiet. Men det er fortsatt ikke nok mener Tuva Moflag i Arbeiderpartiet.

– Dette føyer seg inn i et mønster, og vi er i akkurat samme situasjon som i fjor: At kvalifiserte søkere til sykepleierstudiet ikke får plass. Det er ganske spesielt når vi er i den situasjonen at vi har sykepleiermangel og vet vi vil få mer mangel fremover. Da blir det feil at vi må avvise kvalifiserte søkere, sier Moflag.

Både hun og Waaler ved OsloMet etterlyser at det blir lovpålagt også for kommunene å ha og prioritere praksisplasser. Sykehus er i dag pålagt å ha praksisplasser, men det er ikke kommunene som med samhandlingsreformen har overtatt flere av sykehusenes oppgaver.

– Vi må få flere praksisplasser i kommunene. Avanserte helsetjenester skjer i kommunene, det er grunntanken med samhandlingsreformen. Da må finansieringen for praksisplasser i kommunen være på plass, sier Ap-politikeren.

PROREKTOR: Bjørg Kristin Selvik. Foto: Høgskulen på Vestlandet

– Det er samme problemstilling som gjelder nasjonalt som lokalt, sier prorektor for utdanning, Bjørg Kristin Selvik.

Hun sier videre at nye teknologiske hjelpemidler etter hvert også vil gi gode simuleringsalternativer som kan gi flere former for praksis på campus. Nina Waaler ved OsloMet påpeker også at Diku har utlyst 50 millioner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut og evaluere nye praksismodeller.

– Praksisplasser er en utfordring

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier de trenger flere som ønsker å utdanne seg og jobbe innenfor helsesektoren i årene som kommer.

– Det er en av grunnene til at regjeringen bare i år har gitt penger til over 1100 nye studieplasser innen helse hvor 250 av de er på sykepleierutdanningen, sier han. Han presiserer at det ikke er Kunnskapsdepartementet som oppretter praksisplasser. Det er det Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som har ansvar for, påpeker han.

Men han er klar over at praksisplasser er en utfordring, både antall og kvaliteten.

– Derfor er jeg opptatt av at vi oppskalerer på en måte som gjør at det ikke går på bekostning av kvaliteten på den opplæringen som gis. Jeg har hatt møte med både sykepleierstudentene, sykepleierforbundet, helseministeren og kommunalministeren om dette. Jeg er ikke fremmed for en tydeligere lovfesting av dette, men jeg mener en lovfesting alene ikke løser problemet, sier han og legger til:

– Til våren skal regjeringen legge frem en stortingsmelding om arbeidslivsrelevans hvor praksis også i profesjonsutdanningene som sykepleierutdanningen har en helt naturlig plass. Der vil det komme flere tiltak både for å sørge for god kvalitet, men også hvordan vi kan få flere praksisplasser, sier Asheim.

Publisert: 21.07.20 kl. 17:29

