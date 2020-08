CORONAPATRULJE: Bergen kommunes coronapatrulje er på plass i Nygårsparken, hvor mange studenter befinner seg i forbindelse med fadderuken. Her blir Joakim Teigland testet av medisinstudent Johannes Kaasa Andersen. Foto: Eivind Senneset, NTB scanpix

Her tester de studentene i Bergen

Flere steder i landet er fadderukene godt i gang. I Bergen har flere studenter blitt testet for corona av en patrulje som reiser rundt i kommunen.

Oppdatert nå nettopp

Det var i juli at Bergen kommune etablerte en egen coronapatrulje, som reiser ut på steder der mange folk er samlet for å gi informasjon og tilby testing.

Tirsdag var bobilen på plass i Nygårdsparken, hvor mange studenter var samlet i forbindelse med fadderuken.

En av dem som benyttet anledningen til å teste seg, var Joakim Teigland (26) fra Haugesund. Han er andreårsstudent på ingeniørlinjen ved Universitet i Bergen.

– Det var ubehagelig, men det gikk greit. Det er et veldig bra tiltak at hvem som helst kan teste seg på den måten, sier han til VG.

forrige





fullskjerm neste FADDERUKE: Mange studenter er samlet i Nygårdsparken i Bergen.

På spørsmål om han er redd for å bli smittet, svarer 26-åringen:

– Jeg tror det går greit så lenge man bruker desinfeksjon, holder avstand når man kan og følger de smittevernreglene vi har fått.

– Jeg er jo litt bekymret, og det er derfor jeg testet meg. Du kan være smittet uten å vite om det, sier Teigland, som får svaret om fire dager.

Store folkemengder

I Frognerparken i Oslo samlet flere hundre studenter seg mandag kveld.

– Vi får ikke gjort noe annet enn å snakke med folk og oppfordre dem til å følge smittevernreglene, noe de gjør i liten grad, sa operasjonsleder André Kråkenes til VG.

VG mottok flere henvendelser fra personer som reagerte på folkemengden, men ifølge politiet er det begrenset hva de kan gjøre med saken.

– Med mindre det er åpenbart at noen er coronasmittet må vi bare oppfordre folk til å holde avstand. Oslo kommune er varslet om hva som skjer, men hva de gjør vet jeg ikke, sa operasjonslederen.

les også Vektere skal hindre store studentfester

Studentene VG snakket med på stedet tidligere på kvelden sa de gjorde sitt beste for å følge retningslinjene.

– Det er selvfølgelig flere som er mindre interessert i å følge smittevernet, men de aller fleste følger så godt de kan. Det er selvfølgelig litt russestemning, men det gikk jo fint med russen som var i vår, så det går fint med oss også, sa Filip Andersen.

Delte meninger

Oslo politidistrikt varslet tirsdag at de strammer inn på drikking av alkohol på offentlig sted. Normalbøtesatsen for drikking av alkohol på offentlig sted er 2500 kr i bot, og politiet kan gi pålegg og bortvisninger.

Student Kristine Fallet ved OsloMet synes innstrammingen er helt grei.

– Man kan finne andre måter å kose seg på i fadderuken, ikke alle tar del i den drikkingen uansett. Det er lagt opp ting på dagtid, det er ikke så mye som er relatert til alkohol.

En av fadderne ved skolen, Marte, sier det er viktig å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

– Det er selvfølgelig litt kjedelig, kanskje mest for de som er fadderbarn i år og som trenger å bli kjent med nye studenter. Men man må jo bare gjøre det som trengs for å holde smitten under kontroll, sier hun.

Fadder Sigve Røymo er imidlertid uenig i avgjørelsen om å stramme inn.

– Jeg synes det er uheldig når vi har tatt både kurs og vært på seminar, og svart på kursspørsmål for å få lov til å holde en fadderuke for fadderbarna.

Han mener at politiet har en jobb å gjøre.

– Også vi faddere har en jobb å gjøre med å holde en meters avstand og følge de smittvernstiltakene og rådene som gis. Å bøtelegge fattige studenter for det synes jeg blir litt urimelig.

Advarer de unge

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Oslos byrådsleder Raymond Johansen kom begge med sterke advarsler til unge under tirsdagens pressekonferanser.

– Sommer, sol og smittetall av det beskjedne slaget har fått mange til å glemme smitteråd- og regler. Det ser ut som at unge i 20-årene har glemt disse litt mer og litt oftere enn andre.

Hvis smitten i Norge øker mye, må landet stenges ned igjen, advarte han.

– Det handler om deg og livet ditt og det handler om liv og død. En eneste person kan stoppe smitten fra å spre seg til andre. Ikke vær den som sprer smitten, vær den som stopper den.

Publisert: 11.08.20 kl. 19:46 Oppdatert: 11.08.20 kl. 20:03

Mer om Coronaviruset Nygårdsparken Bergen

Fra andre aviser