KAN ENDELIG GJENFORENES: Norske Nikki Anette Nickelsen (34) er forlovet med Manuel Alexis Morales Saavedra (34) fra Ecuador. Foto: Privat

Trodde regjeringen annullerte visum: – Hele verden raste sammen

Nordmenn med kjærester og familie i utlandet trodde regjeringen ville annullere alle visum utstedt før 15. mars, etter å ha lest på UDI sine nettsider. Så kom endringen etter at VG tok kontakt med myndighetene.

Nå nettopp

Regjeringen varslet fredag i forrige uke at kjærester og familiemedlemmer til nordmenn kan komme på besøk til Norge fra og med 15. juli. Også fra land utenfor EU og EØS.

Onsdag, 15. juli, kom det imidlertid en ny oppdatering på UDI sine sider som understreket et viktig unntak som ikke kom frem under selve pressekonferansen en uke før. Nemlig at man ikke kunne bruke besøksvisum som er utstedt før 15. mars 2020 og at man måtte søke om et nytt besøksvisum fra norske myndigheter før man kan reise til Norge.

Samtidig er visumkontorer stengt i mange land grunnet corona.

Det fikk Facebook-gruppen «Oss med familie eller kjærester i utlandet under Covid-19 2020», med nærmere 4000 medlemmer, til å renne over av frustrasjon.

– Jeg følte at hele verden raste sammen i går. Det ble klart at de skulle annullere visumet til min forlovede som var gyldig i hele 2020. Vi føler oss lurt etter å ha blitt ført bak lyset. De har stått på konferansen og sagt at nå kan alle kjærester og partnere få reise inn til Norge, her er kjæresteerklæring, men så kommer dette, sa en gråtkvalt Nikki Anette Nickelsen (34) til VG torsdag morgen.

Hun og mange flere i samme situasjon har siden tatt kontakt med UDI, men fikk ifølge Nickelsen, ikke en ordentlig begrunnelse for hvorfor partnerne og familien deres ikke kunne komme inn i landet med sitt gamle visum.

Her presenterer regjeringen nye reiseråd 10. juli:

Justis- og beredskapsdepartementet endrer vurdering

Da VG ringte UDI torsdag formiddag fikk heller ikke vi en klar begrunnelse.

VG tok deretter kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet. Noen timer senere meldte de tilbake at myndighetene nå vil tillate innreise på visum utstedt også før 15. mars.

Endringen ble oppdatert på UDI sine sider omtrent samtidig.

– Problemstillingen med visum utstedt før 15. mars 2020 er nå blitt aktuell gjennom lettelsen av reiserestriksjonene fra 15. juli. Departementet har vurdert dette, og landet på at personer som har søkt og fått innvilget visum til Norge før 15. mars 2020, kan benytte seg av det visumet nå og komme til Norge, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Justisdepartementet sier til VG at dette var noe de uansett skulle gjøre, men at det var først etter at VG påpekte at det var forvirring blant folk rundt informasjonen som lå ute på UDIs nettsider at det ble satt fart på å få ut den endelige presiseringen.

FORBUD: Denne oppdatering på UDI sine nettsider fikk nordmenn med kjærester og familie i utlandet til å koke over da regelen ble ført opp på UDI onsdag denne uken. Skjermdumpen ble tatt klokken 14.30 torsdag, rett før Justis- og beredskapsdepartementet valgte å endre forbudet. Foto: UDI

– Hjertet mitt hopper ut av brystet

Det betyr at dersom man er bosatt i et EU/EØS- eller Schengen-land kan man reise inn til Norge. Statsborgere fra tredjeland, altså land utenfor EU og EØS kan nå besøke sine ektefeller, registrerte partnere, samboere, barn eller stebarn under 21 år, foreldre eller steforeldre hvis man selv er under 21 år og kjærester, opplyser UDI.

– Er det sant? Hjertet mitt hopper helt ut av brystet. Jeg tåler liksom ikke å tro på det, fordi det har vært så mye frem og tilbake. Man vet ikke hva man skal tro på lenger. Det er helt ubeskrivelig, er Nickelsens reaksjon til nyheten da vi igjen tar kontakt med henne senere på dagen.

– Nå har jeg lyst til å gå ut og danse å skrike og rope hurra! Nå kan jeg ringe forloveden min og si at han kan komme likevel.

Hun er likevel ikke imponert over hvordan myndighetene har håndtert dette. De ulike beskjedene har ført til mye usikkerhet.

VIDEOSAMTALE: De to kjærestene har underholdt hverandre via videosamtaler de siste fem månedene. Nå kan de endelig få møtes. – Det er en kamp vi har kjempet for i mange måneder. Foto: Privat

Disse kan komme inn i Norge Hvis du er bosatt i et EU/EØS- eller Schengenland kan du reise inn til Norge nå. Hvis du er bosatt i et land utenfor EU/EØS kan du besøke: ektefelle eller registrert partner

samboer med felles barn eller som har bodd sammen mer enn to år

barn eller stebarn under 21 år som er bosatt i Norge

foreldre eller steforeldre som er bosatt i Norge, hvis du selv er under 21 år

kjæreste du har vært sammen med i minimum ni måneder og som du har møtt fysisk minst en gang Kjærester og familiemedlemmer fra tredjeland må følge alminnelige karanteneregler, og oppholde seg i karantene i 10 døgn på lik linje med andre som reiser inn i Norge. De må også legge fram dokumentasjon på at de skal bo sammenhengende på én adresse i 10 dager, eller for den perioden de skal være her, hvis kortere. Kilde: UDI og Justis- og beredskapsdepartementet Vis mer

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justis- og beredskapsdepartementet sier til VG at han har forståelse for at en del håpet at dette skulle bli kommunisert i forbindelse med lettelsene.

– Men jeg håper dette nå likevel kommer som en gladnyhet for dem det gjelder, sier Sættem til VG.

les også Krever «kjæresteskjema»: Åpner grensene for partnere fra hele verden

les også Regjeringen åpner for kjærester og familiemedlemmer

Justisdepartementet: Unntaket har alltid vært der

Justisdepartementet informerer VG om at det mange har trodd har vært en annullering av visumet, i realiteten har vært en lov som har vært gjeldende siden 15. mars, som kom etter at landet stengte ned.

Etter nedstengningen betød det at alle tredjelandsborgere som hadde fått et visum til Norge, men som ikke hadde rukket å dra, ikke lenger fikk lov til å komme hit.

Etter hvert som regjeringen begynte å åpne opp, var det enkelte grupper som fikk unntak fra innreiserestriksjonene og fikk visum til Norge. Et eksempel på det var sesongarbeidere. Det endret ikke situasjonen for dem som hadde fått visum før 15. mars, de fikk fremdeles ikke lov til å komme til Norge.

I en e-post fra Justisdepartementet skriver de følgende:

– Konsekvensen var at kun personer som fikk visum etter at pandemien brøt ut som fikk komme til Norge, fordi de fikk unntak fra reiserestriksjonene.

KAN BRUKE VISUMET HANS: Nikki Anette Nickelsen (34) kan endelig møte sin Manuel Alexis Morales Saavedra (34) fra Ecuador. Foto: Privat

Har vært en pågående diskusjon

Justisdepartementet sier at problemstillingen med visum utstedt før 15. mars 2020 har blitt aktuell gjennom lettelsen av reiserestriksjonene fra 15. juli.

– Ideelt sett skulle vi fått annonsert på pressekonferansen at personer som hadde fått visum til Norge før 15. mars også nå kan komme til Norge, såfremt de ikke er pålagt andre reiserestriksjoner, men det rakk vi ikke. Det er heldigvis nå på plass, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem.

– Det å føle for at man kjemper for en sak som er så nært ens eget hjerte og for så mange, og så bli hørt, det er noe av det sterkeste jeg noen gang har opplevd. Det viste seg jo bare at man må snakke ut og være sterk, stå i det og fortelle om urettferdighet. Bare på den måten kan man få til en endring, vi er mennesker som må bli hørt, sier Nikki Anette Nickelsen avslutningsvis og med stor glede.

Publisert: 16.07.20 kl. 21:04

Les også

Fra andre aviser