MISTET FAREN: Natalya Volodina fikk ikke tatt ordentlig farvel med faren, som var bosatt i Moskva og døde av blodpropp i april.

Natalyas (43) far døde under corona – fortviler over at moren ikke får besøke henne i Norge

I mars skulle Natalya Volodina (43) få besøk av foreldrene fra Russland, men på grunn av stengte grenser måtte turen avlyses. I april døde faren brått. Nå sitter hun og moren i hvert sitt land – uten mulighet til å sørge sammen.

– Vi må møte våre kjære nå, vi har ikke tid til å vente til i morgen, sier Natalya Volodina, som er bosatt i Drammen.

Mange kunne juble da justisminister Monica Mæland (H) varslet at kjærester og nære familiemedlemmer til nordmenn kan komme på besøk til Norge fra 15. juli.

Med familiemedlemmer i denne sammenhengen menes ektefelle/partner/samboer, foreldre til barn under 21 år og barn under 21 år, samt stefamilie.

Det betyr at Volodina, som er 43 år, ikke kan få besøk av moren som bor i Moskva.

– Sist gang jeg så foreldrene mine, var i oktober 2018. I år fikk de Schengenvisum og planla et besøk 23. mars. Dette var første gang faren min skulle komme til Norge. Han gledet seg veldig til det, sier Volodina, som flyttet til Norge i 2014.

– Veldig tøft

På grunn av coronaviruset, som i mars ble erklært som en pandemi, ble grenser stengt og fly satt på pakken. Foreldrene måtte derfor avlyse turen, til deres store fortvilelse.

– I april døde faren min brått og uventet av en blodpropp. Jeg fikk ikke dratt i begravelsen. Det var mulig å krysse grensen i Murmansk, men i Murmansk er det 14 dager med karantene – og i Russland blir begravelsen holdt tre dager etter dødsfallet.

På grunn av reiserestriksjonene, sitter Volodina og moren nå i hvert sitt land, uten mulighet til å sørge sammen over tapet.

– Jeg har kun moren min igjen, Det er veldig tøft at jeg ikke kan gi henne en klem. Fars død var et sjokk for hele familien. Jeg gråter når jeg tenker på han og er bekymret for moren min, sier hun.

– Jeg er lei meg for at pandemien ikke lot meg ta farvel med ham. Nå er jeg redd for at jeg kanskje ikke får sagt alt jeg ønsker til moren min. Jeg har innsett at vi må leve her og nå. I morgen kan alt være borte.

– Like viktige som kjærester

I Facebook-gruppen «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19» er det mange av medlemmene som deler sine historier. I tillegg til Volodina, har også Lena Gjelsvik (35) åpnet opp om hvordan reiserestriksjonene har rammet familien hennes.

35-åringen er opprinnelig fra Ukraina, men er nå norsk statsborger og bor i Bergen. Hun har en datter på to år og er for tiden høygravid.

Mannen jobber offshore, fem uker på og fem uker av. Før corona pleide foreldre hennes å komme nesten hver måned for å avlaste datteren og være med barnebarnet.

– Da barnebarnet kom for to år siden, startet en helt ny livsfase for dem. De sa opp jobben i Ukraina for å være mest mulig med oss, og lære barnebarnet ukrainsk kultur og språket. De har vært frivillig isolert i fem måneder, og venter på første mulighet til å hoppe på et fly hit. De er klar til å sitte i karantene, teste seg, alt som trengs – så lenge de får være hos oss, sier Gjelsvik.

– Faren min er blind, så fysisk kontakt med barnebarnet er veldig viktig for han. Ingen Skype eller FaceTime kan erstatte det.

SNART STORESØSTER: Lena og Frank sammen med datteren Nadine (2), som snart blir storesøster. Foto: Privat

Gjelsvik forteller videre at hverdagen som høygravid og med en aktiv 2-åring, som savner besteforeldrene sine, er tøff. Terminen er 18. august.

– Jeg gruer meg til å være alene når den minste fødes. Mannen min har fri hele august, så første to-tre ukene etter fødsel blir han hjemme med hos. Etter dette kan han ikke ta fri, kun hvis jeg får komplikasjoner under fødselen.

Hun synes det er leit at søsken, foreldre og besteforeldre ekskluderes i de nye reiserestriksjonene.

– De er like viktige som kjærester.

Forstår frustrasjonen

– Regjeringens tiltak handler ene og alene om smittevern, og er ikke et virkemiddel for å holde noen ute.

Det sier Andreas Skjøld-Lorange, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Vi er klar over at denne strategien nødvendigvis går mer utover noen enn andre, og vi skjønner den frustrasjonen som dette medfører. På grunn av regjeringens strategi har vi klart å holde smittetallene lave og derfor åpner vi også sakte og kontrollert, steg for steg. Hvis utviklingen fortsetter i en positiv trend, vil vi åpne ytterligere, sier Skjøld-Lange.

