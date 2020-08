FULLE FERGER: Remi Sørensen mener det bør være reserverte sitteplasser på alle ferger, slik at yrkessjåfører slipper å sette seg midt mellom andre reisende – både med tanke på hviletid og smitte. Her fra Moskenes-Bodø mandag denne uken. Foto: Privat

Yrkessjåfør ønsker reserverte sitteplasser på fulle ferger

– Direkte håpløst, sier Remi Sørensen, som på fergeturer i sommer har måtte sitte tett i tett med andre reisene.

Han kjører vogntog med blant annet medisinsk oksygen, og er underlagt de samme restriksjonene som helsepersonell hva gjelder sosial distansering.

– Jeg får ikke besøke ungene når jeg har fri, men på ferger er det plutselig greit med turister «sittende på fanget». Det er direkte håpløst, sier Remi Sørensen til VG.

Medisinsk oksygen brukes til å behandle eller forebygge akutt eller kronisk oksygenmangel – for eksempel i forbindelse med corona.

Sørensen forteller at han på grunn av pandemien er ilagt strenge restriksjoner når det kommer til sosial distansering. Dette er restriksjoner han også må overholde på fritiden.

– Jeg har sett ungene én gang siden februar, og det var gjennom et bilvindu på to meters avstand.

Må ut av vogntoget

På lukkede ferger og fartøy som opererer i fartsområde 3/klasse D eller større, er det ifølge forskriften forbudt å oppholde seg i kjøretøy under overfarten. På de fleste fergestrekningene er derfor yrkessjåfører nødt til å gå ut av vogntoget.

To ganger de siste ukene, senest på mandag, har Sørensen opplevd at det ikke har vært reserverte sitteplasser på fergen fra Moskenes til Bodø.

– Jeg er regelmessig i Sverige på grunn av jobben, så at jeg ønsker å sitte skjermet er ikke bare av hensyn til meg selv. Det går begge veier.

POPULÆR FERGESTREKNING: Mange av turistene kommer i år kjørende til Lofoten. Flere av dem tar fergen fra Bodø. Bildet, som er fra tidligere i juli, er tatt av turist Andreas Norem, som ble forundret over hvor tett folk satt sammen under fergeturen. Foto: Andreas Norem

Var ikke merket

Fergen som Sørensen tok på mandag heter MF «Tranøy», som på grunn av den store sommertrafikken ble satt i rute 7. juli. Den skal i fem uker fungere som en ekstra suppleringsferge på strekningen Moskenes-Bodø.

– Her var det dessverre ikke merket eget bord i salongen for yrkessjåfører, men dette ble gjort da besetningen ble gjort oppmerksom på dette, sier administrerende direktør Torkild Torkildsen i Torghatten Nord til VG.

Ifølge Sørensen var det ingen reserverte bord da han tok fergen mandag kveld.

– Vil det si at det har blitt fikset etter dette?

– Det kan det være, men det er uansett ordnet, da vi ble oppmerksom på at slik skilting manglet på den ene fergen, sier Torkildsen.

Han påpeker at MF «Tranøy» har relativt liten andel tungtrafikk, siden fergen kun utfører ekstraordinære ruter i en kort periode.

– Med såpass liten tungtrafikk og for å utnytte salongkapasiteten best mulig av smittevernsammenheng, kan det være turer hvor merkingen fjernes når besetningen ser at det ikke er yrkestransport med fergen.

Flere henvendelser

Den siste tiden har Yrkestrafikkforbundet fått flere henvendelser om reserverte sitteplasser, opplyser generalsekretær Trond Jensrud.

– Det er først den siste måneden, når det har vært mye folk og litt kaotisk, det har blitt et problem. Veldig ofte er det slik at vogntogene må kjøre sist inn på fergen, og da er ofte sitteplassene opptatt. Mange yrkessjåfører bruker fergeturen til hviletid, og da er det ikke spesielt godt å stå i en krok, sier han.

Henvendelsene forbundet har mottatt dreier seg hovedsakelig om fergestrekninger i Nord-Norge, ifølge Jensrud.

– Det er godt mulig at dette er et problem andre steder også, men det er ikke alle tilfeller vi hører om. Min oppfordring til fergeselskapene er å tenke på hvem de lever av. Det er ikke turistene som reiser til Lofoten én gang i tiåret, men av dem som kjører til og fra hver eneste uke. Det er disse de må ta mest hensyn til.

– Avsatt og merket egne bord

Torkildsen i Torghatten Nord sier imidlertid at det på deres ferger er avsatt og merket egne bord i salongen for yrkessjåfører.

På de to hovedfartøyene som trafikkerer fergesambandet Bodø – Værøy – Røst – Moskenes er det også anledning for yrkessjåfører til å bestille lugar på overfarten.

– Dette er så vidt jeg vet det eneste fergesambandet i Norge som har et slikt tilbud. Lugarer reservert for yrkessjåfører er ikke hyppig benyttet, og av smittevernhensyn har det dessverre midlertidig vært nødvendig å suspendere tilbudet inntil videre, sier Torkildsen.

– Vi opplever at vi har et svært godt samarbeid med lastebilnæringen på strekningen Bodø – Moskenes – Værøy – Røst, og har liten forståelse for at Yrkestrafikkforbundet kan mene at næringen nedprioriteres.

Samfunnskritiske oppgaver

Forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet sier at de i flere år har vært opptatt av det som går på sjåførens behov for hvile – enten det er på ferger, kafeer eller veikroer.

Forbundets krav er at arbeidsgivere og myndigheter alltid skal legge til rette forholdene slik at yrkessjåfører på en trygg og forsvarlig måte skal få gjennomført sin arbeidshverdag – også under pandemien.

– For at sjåføren skal få forsvarlig og tilstrekkelig hvile, må det skje på et skjermet område. Under corona er det et ekstra behov for skjermede sitteplasser, nettopp på grunn av smittefaren. Da er det viktig å skjerme de som har samfunnskritiske oppgaver.

