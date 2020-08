VARSLET: FHI sier tirsdag at Hurtigruten brøt avtalen om til å varsle alle passasjerene som var om bord seilaset 17.-24. juli. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

FHI: Hurtigruten brøt avtalen

FHI sier Hurtigruten brøt avtalen de hadde om å varsle passasjerene som var om bord på den første seilasen.

Oppdatert nå nettopp

FHI skriver i en e-post til VG at de hadde et møte med Hurtigruten der det ble forklart at Hurtigruten måtte varsle alle passasjerene på seilasen 17.-24. juli, noe de bekreftet at de skulle gjøre.

– Vi ble ikke informert om at Hurtigruten deretter endret standpunkt og ikke varslet passasjerene. Først fredag forstod vi at Hurtigruten hadde brutt avtalen fra møtet og latt være å varsle passasjerene, skriver avdelingsdirektør Line Vold.

les også FHI: Hurtigruten sa de skulle varsle passasjerene på onsdag

FHI sier de ble varslet av kommuneoverlegen i Hadsel varslet midt på dagen onsdag. Hurtigruten skulle ifølge kommuneoverlegen varsle passasjerene.

Senere onsdag meldte kommunelegen i Hadsel at Hurtigruten ikke ville varsle de andre passasjerene.

– Vi hadde da et møte med Hurtigruten der vi forklarte at de måtte varsle alle passasjerene på aktuelle seilas, og de bekreftet at de skulle gjøre det, skriver Vold.

De legger til at de ville vurdert å publisere informasjon om saken fra FHI hvis de hadde fått vite at Hurtigruten ikke holdt avtalen om å varsle passasjerene.

Tidligere har det vært kjent at at Folkehelseinstituttet rådet Hurtigruten til å varsle alle 209 passasjerer som var om bord på seilasen 17.-24. juli på onsdag, får VG bekreftet. Varselet ble ikke fulgt opp.

– Her ble det igangsatt varsling. Vi var i kontakt med Hurtigruten på onsdag og vi rådet om at passasjerer som var om bord 17-24. juli om at de burde gå i karantene, sa avdelingsdirektør Line Vold til VG.

les også Bent Høie om Hurtigruten: – Jeg må si at tilliten er svekket

Konsernsjef i Daniel Skjeldam i Hurtigruten sa mandag at råd og anbefalinger fra FHI ikke er videreformidlet til de i selskapet som er ansvarlige for å fatte beslutninger, og at kommunikasjonen internt ikke har vært god nok.

– Vi har blant annet blitt gjort kjent med dialog med helsemyndighetene gjennom mediene. Det er en svikt i våre interne informasjonsrutiner og førte til at vi fattet feil beslutninger, sa han.

VG har vært i kontakt med Hurtigruten tirsdag morgen, som ikke har anledning til å svare ytterligere på dette nå.

Publisert: 04.08.20 kl. 09:43 Oppdatert: 04.08.20 kl. 09:56

Mer om Coronaviruset Hurtigruten Folkehelseinstituttet

Fra andre aviser