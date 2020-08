TESTET: To personer er tatt i land i Trondheim fra MS «Midnatsol». Foto: VG-tipser

To personer forlot nytt Hurtigruten-skip med «suspekte» coronasymptomer

To passasjerer med sykdomssymptomer har forlatt MS «Midnattsol» i Trondheim. Skipet er på vei videre sørover.

Det bekrefter kommuneoverlege Tove Røsstad til VG.

– Det har vært helsepersonell om bord og testet etter at en person viste suspekte symptomer. To personer er tatt i land og er i isolasjon i hvert sitt hotellrom i påvente av prøvesvar, sier Røsstad.

Tre personer som var i reisefølget til disse to er også satt i karantene om bord. Ingen av disse tre har symptomer på covid-19, ifølge opplysninger kapteinen har gitt til skipets passasjerer, skriver Trondheim kommune i en pressemelding.

HURTIGRUTESKIP: MS «Midnatsol». Foto: Øystein Torheim

En passasjer i tillegg til disse er også i karantene ombord på grunn av symptomer.

Etter anbefaling fra FHI og smittevernoverlegen har skipet nå seilt videre.

Petter Elstrøm ved FHI sier til VG at de er ekstra årvåkne når det gjelder smitte på cruiseskip, siden så mange personer er samlet over lang tid.

– Det er alltid noen som blir syke på Hurtigruten. Normalt ville man håndtert sykdom på båten, men nå blir alle tatt i land og sjekket. Samtidig kan vi ikke stoppe all transport før vi har en reell mistanke om covid-19, sier Elstrøm.

– Så mistanken er ikke reell?

– I Norge er det fortsatt så lite smitte at vi må ha bekreftet at en person har vært i nærkontakt med kjent covid-19-tilfelle for å ha reell mistanke.

Skulle passasjerene som ble satt i land vise seg å være coronapositive, vil situasjonen være annerledes.

– Da vil det bli slått full alarm med en gang. Vi er i direkte kontakt med rederiet, sier Elstrøm.

Da VG tar kontakt og spør Hurtigruten om saken, forteller de først at skipet fortsatt ligger i havn.

– Vi er i løpende dialog med Folkehelseinstituttet og Trondheim kommune, og følger alle råd og anbefalinger fra dem. I tråd med dem og våre egne prosedyrer, velger vi å la skipet ligge i Trondheim inntil videre, sier pressekontakt Tarjei Kramviken.

Senere korrigerer Kramviken dette til at skipet er på vei videre.

Publisert: 06.08.20 kl. 12:41 Oppdatert: 06.08.20 kl. 13:02

