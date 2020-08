AVSLO: Julie Brodtkorb forteller at hun avslo sentralbanksjef Øystein Olsens invitasjon, da det stormet i mai. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Brodtkorb avslo eget møte med Olsen om Tangen-ansettelsen: – Uryddig

Mens det stormet rundt ansettelsen av ny sjef for Oljefondet i mai, ba sentralbanksjef Øystein OIsen om et eget møte med representantskapets leder Julie Brodtkorb – uten at alle medlemmene skulle være til stede.

Forslaget fra Olsen ble oppfattet som utidig og uryddig av både Brodtkorb selv og nestleder i Norges Banks representantskap, Reidar Sandal.

Deretter ble Olsens forslag avvist som «totalt uaktuelt».

– I samtalen sa jeg at et slikt møte ville være uryddig, sier representantskapets leder Julie Brodtkorb til VG.

Hun er tidligere stabssjef og statssekretær for statsminister Erna Solberg.

Representantskapet på 15 personer er valgt ut av partiene på Stortinget. Det fører tilsyn med banken på vegne av nasjonalforsamlingen – og undersøkte på dette tidspunktet ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.

VGs har fått opplyst fra flere kilder at Øystein Olsen tok kontakt med Brodtkorb, etter at et enstemmig representantskap sendte et kritisk brev 11. mai til hovedstyret i banken. I brevet krevde blant annet representantskapet at Tangens interessekonflikter måtte «elimineres».

Mandag har Stortingets finanskomité innkalt Brodtkorb og Olsen til åpen høring om hele ansettelsesprosessen.

Da VG fredag konfronterte Brodtkorb med kildeopplysninger om samtalen, valgte hun for første gang å kommentere sentralbanksjefens initiativ:

– Hadde ikke vært korrekt

– Jeg ble kontaktet av Olsen om et eget møte, etter at vi sendte dem brevet med merknader fra representantskapet den 11. mai. Det var i perioden før Hovedstyret la fram Tangens arbeidsavtale den 27. mai. Jeg takket nei til å treffes, i samråd med nestleder Reidar Sandal og vår sekretariatsleder, sier Brodtkorb til VG.

Brodtkorb forteller VG at det var Olsen selv som ringte og inviterte. Tema for samtalen Olsen ønsket seg, var prosessen rundt utnevnelsen av Tangen som ny oljefondssjef.

Representantskapet hadde på dette tidspunktet allerede kritisert Norges Bank for ikke å være åpne om Tangens kandidatur til stillingen som oljefondssjef.

BRODTKORB: Leder for representantskapet til Norges Bank, Julie Brodtkorb. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Viktig med åpenhet

Brodtkorb sier følgende om hvorfor hun avslo invitasjonen:

– Det er viktig med full åpenhet og riktig saksgang, og møter på siden med meg hadde ikke vært korrekt. Representantskapet er et kollegium der saksgang skjer i plenum, og da skal alle ha samme informasjon. Jeg har informert representantskapet om henvendelsene jeg har fått, sier Brodtkorb.

OLSEN: Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.h.). Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen (t.v.). Foto: Krister Sørbø, VG

– I tillegg har jeg ved to anledninger i prosessen blitt kontaktet av Olsen med informasjon om mediesaker, der han har hatt et behov for å forklare meg bakgrunnen for sakene. Dette har også representantskapet blitt informert om, sier hun.

Nestleder Reidar Sandal – som har vært statsråd i Ap-regjeringer og ledet Stortingets finanskomité, ble valgt til leder av representantskapet helt tilbake i 2010. Dermed er han den med lengst fartstid i representantskapet.

Han ble nestleder da Julie Brodtkorb, som er utnevnt av Høyre, overtok lederklubben i 2017.

– Totalt uaktuelt

Sandal har tidligere ikke uttalt seg offentlig om denne saken, men sier nå:

– Julie Brodtkorb og jeg var enige. Jeg sa at et slikt møte er totalt uaktuelt. Vi kan ikke behandle denne saken i flere møter, langvarige møter, og så skal vi gå i separatsamtaler med Øystein Olsen når dette drar seg til, sier Sandal til VG.

– Vi kan ikke ha det sånn. Hadde vi gjort det, så hadde vi kommet i et betydelig uføre. Og det ville ikke vært mulig hverken verifisere eller falsifisere det som ble sagt i ettertid, fordi da ville det bare ha vært muntlige kilder. Nå har vi hatt kun skriftlig dokumentasjon, som kan etterprøves, sier Sandal.

SANDAL: Nestleder av Norges Banks representantskap Reidar Sandal (tv) og sentralbanksjef Øystein Olsen før middagen på Grand Hotel i Oslo Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Olsen: Opptatt av god dialog

VG har forelagt opplysningene for Norges Bank og bedt om en kommentar fra Olsen.

Norges Bank bekrefter overfor VG at invitasjonen til et møte med representantskap-lederen ikke ble journalført i arkivene eller bankens offentlige postjournal.

– Vi er generelt opptatt av en god dialog med representantskapet. Det følger av sentralbankloven at sentralbanksjefen skal være til stede under representantskapets møter, med mindre de bestemmer noe annet. I denne saken har vi ikke fått være på noe møte til stede siden 22. april, sier Olsen til VG i en uttalelse sendt av hans kommunikasjonssjef Runar Malkenes.

– Etter representantskapets brev av 11. mai ønsket jeg derfor et møte med lederen eller den faste komité for å bringe klarhet i enkelte spørsmål som ble reist i deres brev. Jeg tok til etterretning at det ikke var ønsket. Det var for øvrig ikke på noe tidspunkt tenkt at Nicolai Tangen skulle delta på møtet, sier Olsen.

NY OLJEFOND-SJEF: Nicolai Tangen (53). Kommunikasjonssjef Runar Malkenes i Norges Bank til høyre. Foto: Krister Sørbø, VG

Publisert: 07.08.20 kl. 19:18 Oppdatert: 07.08.20 kl. 19:35

