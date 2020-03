«KJØR SELV»: Da et eldre ektepar ringte legevakten på vegne av sin svært syke bror og svoger, fikk de beskjed om å frakte ham til legevakten selv. Foto: Marius Knutsen, VG

Eldre ektepar sier de måtte kjøre coronasmittet mann til sykehuset selv

Et ektepar på 65 år ringte legevakten i Sandefjord for å få ambulanse til sin bror og svoger på 62 år. Mannen skal ha hatt alvorlige pusteproblemer og klare coronasymptomer etter alpinferie i Østerrike. De skal likevel ha blitt bedt om å frakte ham til legevakten selv.

Ifølge familien ligger nå mannen i medisinsk koma i respirator på Vestfold sentralsykehus, med påvist coronavirus.

Nå reagerer datteren til ekteparet som begge er satt i karantene etter at de fikk beskjed om å frakte sin svært syke bror og svoger til legevakten på egen hånd.

– Vi har kontaktet legevakten der vi fikk høre at dette var prosedyre nå på grunn av stor pågang. Nå er vi fortvilet fordi vi ikke bare risikerer å miste en onkel, men også mine foreldre som ble unødvendig utsatt for smitte. Det var faren min som kjørte broren sin, men han dro jo hjem til min mor etterpå, sier kvinnen.

Hun har sendt inn klage både til legevakten og Fylkeslegen, men frykter at det vil ta uker før de får sett på dette.

– Hvor mange skal nå bli smittet unødvendig videre i mellomtiden? Her prøver alle å hindre smitte, og så skjer dette. Det er hårreisende.

VG har sett klagen som er oversendt Fylkeslegen. Der heter det blant annet at legevaktens praksis bør endres fordi den kan bidra «potensielt til ytterligere smittespredning».

– Han klarte knapt å puste

Kvinnens onkel skal ha kommet hjem som en av de siste som ble evakuert fra skiferie i Ischgl i Østerrike i forrige helg. Hittil har 558 nordmenn fått påvist coronaviruset etter reise i Østerrike.

Niesen forteller at onkelen raskt fikk symptomer på coronasmitte da han kom hjem. Tilstanden hans skal ha blitt forverret utover uken – og fredag skal han ha blitt svært dårlig.

– Han klarte knapt å puste, og ba derfor sin bror og svigerinne om å ringe legevakten for ham. Legevakten ba dem selv frakte den syke personen ned til legevakten – til tross for at de selv er 65 år. Det er vanvittig at de ber friske mennesker frakte coronapasienter selv, de burde blitt hentet av ambulanse med fullt smittevernutstyr, sier kvinnen.

Hun understreker at onkelen satt alene i karantene helt siden han kom hjem – og at han dermed ikke hadde utsatt ekteparet eller andre for smitte før han måtte kjøres til legevakten.

Etter at han ankom legevakten fredag, skal onkelen umiddelbart ha blitt overført til Sentralsykehuset i Vestfold – hvorpå han lørdag morgen fikk bekreftet coronasmitte. Niesen sier han ble koblet til respirator, og at han nå ligger i medisinsk koma.

– I hans tilfelle, burde man ikke ringt 113 og fått understreket viktigheten av ambulanse?

– Selv var han så dårlig at han ikke klarte å snakke i telefonen, så han ba om hjelp. Mine foreldre havnet i en fortvilet situasjon, for de ville jo hjelpe ham – og da gjorde de det de fikk beskjed om. I telefonen forklarte de flere ganger legevakten at han hadde vært i Ischgl, at han hadde coronasymptomer og trengte hjelp umiddelbart.

Hun understreker at foreldrene nå er svært redde.

– De er selvsagt redde for å ha blitt smittet, og sitter nå bare å vente. Som pårørende er vi også redde, siden alle tre er i risikogruppen.

Viser til anbefalinger fra Pasientreiser.no

VG har kontaktet legevakten i Sandefjord som henviser til kommunikasjonssjef Eivinn Ueland i Sandefjord kommune.

Han sender VG følgende uttalelse fra kommuneoverlege Ole Henrik Augestad:

– Vi kan ikke kommentere konkrete pasientsaker, men på generelt grunnlag forholder legevakten seg til medisinsk hastegrad når det gjelder transport av pasienter. Dersom det ikke er behov for ambulanse på det aktuelle tidspunkt, følger legevakten anbefalingene som står beskrevet på pasientreiser.no.

Han har foreløpig ikke svart på VGs oppfølgingsspørsmål om ikke helsepersonell burde har sendt en ambulanse i dette tilfellet.

På Pasientreiser.no er det kommet en midlertidig rettighetsendring som følge av Coronaviruset der det står:

«Pasienter som kan kjøre selv eller bli kjørt til behandling, får nå dekket utgifter til parkering, bom og bilferge. Dette er en midlertidig endring som følge av coronaviruset. (...) Dette er både for å forhindre smitte av coronavirus via offentlig og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådighet for de brukerne som trenger dette mest i tiden fremover.»

Da VG kontakter Pasientreiser, og spør om rettighetsendringen nå fører til at friske folk blir unødvendig utsatt for smitte fordi de oppfordres til å kjøre smittede til behandling, sparker kommunikasjonsansvarlig ved Pasientreiser HF, Guri Brenden Lønnerød, ballen tilbake til helsepersonellet som vurderer de aktuelle situasjonene:

– Pasientreiser vurderer ikke pasientens helsetilstand og behov for tilrettelegging av transport. Det er helsepersonell som vurderer dette, da de er i kontakt med pasienten før og under behandling. Den midlertidige endringen for pasientreiser, er for å gi de som har mulighet til det økt dekning når de kjører selv, eller når de blir kjørt. Da organiserer pasienten reisen til og fra behandling, og sender søknad om å få dekket utgifter i etterkant, sier Brenden Lønnerød.

Sykehuset i Vestfold opplyser til VG at de per mandag kl. 14 har fem pasienter innlagt med coronaviruset. De ønsker ikke å opplyse om noen av dem er koblet til respirator.

