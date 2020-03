HJEMMEUNDERVISNING: Såvi Aleksander Valio-Bjåen (10) og Anna Maira Valio-Bjåen (8) får og leverer leksene sine på nettet om dagen. Foto: Privat

Stengt nett gir trøbbel for hjemmeundervisning

To borettslag på Tonsenhagen i Oslo har fått beskjed av Get om at nettet vil være nede noen timer på dagtid denne uken. – Det er litt tungt, sier Såvi Aleksander Valio-Bjåen (10).

I disse tider er det svært mange som har stasjonert seg på hjemmekontor eller følger undervisning hjemmefra, noe som gjør oss svært avhengige av nettet.

Det har nå gått nesten to uker siden regjeringen kom med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det innebar blant annet at alle landets barnehager og skoler ble stengt.

Regjeringen har i dag bestemt at norske skoler og barnehager stenges til over påske, og alle tiltakene videreføres til og med 13. april.

Det vil si nettbasert hjemmundervisning en stund til på 4. klassing Såvi Aleksander Valio-Bjåen (10) og 2. klassing Anna Maira Valio-Bjåen (8). Men dette skulle vise seg å ikke bli så lett denne uken.



Vil ikke miste undervisning

Get stenger nemlig ned nettet til borettslaget deres en periode på dagtid for vedklikeholdsarbeid denne uken.

I dag var nettet nede i fem timer, forteller mor Sanni Maria Valio-Bjåen.

– Oppgavene leveres ut klokken 9. I dag hadde vi nett til klokken 11, og hadde heldigvis rukket å gjøre mye før den tid. Så gjorde vi det vi kunne uten nettforbindelse.

Valio-Bjåen tok kontakt med læreren og forklarte situasjonen, for om elevene ikke leverer innen klokken 16 får de fravær.

– Vi fikk levert i dag, for sent selvfølgelig. Men jeg vil jo ikke at noen av barna skal miste undervisning, det er viktig at de henger med.

Såvi Aleksander går på Tonsenhagen skole, og forteller at situasjonen har vært litt lei.

– Jeg fikk til slutt levert inn det jeg skulle, men det har vært litt tungt. Vi må jo jobbe mye mer på iPaden nå, sier 10-åringen.

– Burde utsatt

Ellen Scheen, pressekontakt i Get, sier de ser utfordringen med at folk nå sitter på hjemmekontor og i digital hjemmeundervisning, og sier at det vil være brudd fra 10 minutter opptil et par timer.

– Vi prøver å holde nedetiden så kort som mulig, og at så få som mulig berøres av gangen. Nå er jo tidene annerledes, så vi har stor forståelse for at dette ikke er optimalt nå som folk sitter hjemme, sier Scheen.

Hun forteller at dette er et planlagt arbeid som har vært avtalt med styret i borettslaget tidligere.

– Kunne dere ha utsatt dette i denne perioden hvor så mange er avhengig av nettet?

– Det kan godt hende at vi kunne ha gjort. Eventuelt om det er noe styret kunne stoppet også, usikker på hvordan det fungerer. Det er en vanskelig situasjon for alle nå, sier Scheen.

– Det skulle bare mangle at Get skulle utsette dette når folk har hjemmekontor og hjemmundervisning, sier Valio-Bjåen oppgitt.

– Det er ganke mye lekser som skal leveres innen 16, og når man ikke har nett blir det ganske tøft.

Moren skryter av hvordan lærerne har taklet den nye situasjonen.

– De har jo en arbeidstid de også, så man skal jo forholde seg til tidene. De strekker seg utrolig langt. Vi er veldig fornøyde med den nettbaserte undervisningen barna har hatt – kjempebra opplegg.

De to søsknene forteller at det er hyggelig å være hjemme og tilbringe mer tid med familien.

– Men jeg svaner jo vennene mine, sier Såvi Aleksander.

