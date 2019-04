ORDFØRER: Rune Rafaelsen i Sør-Varanger. Foto: Gisle Oddstad

Ordføreren i Sør-Varanger: Tror ikke Frode Berg vil bli sittende i en fangeleir

KIRKENES (VG) Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger mener Frode Berg-saken kan være et eksempel på dårlig vurderingsevne fra E-tjenesten. Men han har tro på at det er mulig å få Frode Berg hjem.

Oppdatert nå nettopp







Tirsdag ble Frode Berg dømt til å sone 14 års fengsel for spionasje i Moskva byrett, i det som omtales som en streng fengselskoloni. Han har nå sittet 496 dager i høysikkerhetsfengselet Lefortovo.

les også Dagene før han reiste: Historien om Frode Berg (62)

Ordfører Rune Rafaelsen (Ap) i Sør-Varanger møter VG inne på sitt kontor i Kirkenes når dommen faller tirsdag.

– Det er selvfølgelig en veldig lang fengselsdom, men som jeg har sagt tidligere regner jeg med at prosessen om en benådning allerede er i gang, og at man jobber med å få Frode Berg tilbake til familien sin, sier han.

Bergs Russiske advokat Ilya Novikov har fortalt VG at de har søkt om husarrest på grunn av Bergs helsesituasjon, men fått nei. Han har sagt til russiske medier at en lang soning i en russisk fangeleir vil bety livsvarig for 63 år gamle Frode Berg.

– Jeg ser ikke for meg at han får en langvarig tid i en eller annen fangeleir i Sibir. Jeg tror man har kommet langt når det gjelder å få til en utlevering, men det blir også spekulasjoner fra min side, sier han, og understreker at han har stor tro på en løsning, sier Rafaelsen.

– 14 år i arbeidsleir går ikke

Det at dommen nå er avsagt, er først og fremst startskuddet for en diplomatisk prosess der målet er at Frode Berg skal komme tilbake til Norge så fort som mulig.

– Jeg er overbevist om at Statsministerens kontor og UD har en tanke bak det de gjør, og at de allerede har kommet et stykke på vei, sier Rafaelsen.

BANNER: Støttegruppen til Frode Berg har hengt opp et banner på samfunnshuset. Foto: Gisle Oddstad

I Kirkenes sentrum henger et banner over inngangen til samfunnshuset påskrevet «Hjelp frode hjem», som har begynt å falme. Det er hengt opp av støttegruppen for Frode Berg, som har sagt at det skal henge der helt til han er hjemme igjen.

Øystein Hansen, leder i støttegruppa, mener Erna Solberg og regjeringen må handle raskt:

– Nå er det ti dager før dommen er rettskraftig, og da må vi håpe på at han blir utlevert. Nå er det viktig at regjeringen har gjør det beste for Frode Berg, som de har sagt med Erna i spissen, og får ham hjem.

Han viser til at statsministeren har vært svært ordknapp om saken, men vist til at Norge skal gjøre det som er best for Berg.

– Det er klart at 14 år i en arbeidsleir, det går ikke. Nå må Norge komme på banen og sørge for at vi får ham hjem. Vi kan ikke etterlate ham på slagmarken.

Kritisk til E-tjenesten

Frode Berg har vært aktiv i folk-til-folk-samarbeidet med Russland, og i lokalsamfunnet. Rafaelsen sier saken i liten grad har gått utover dagliglivet og folk-til-folk-samarbeidet.

– Men selvfølgelig, i lokalsamfunnet snakkes det om det her, det snakkes om hvorvidt det er lurt å rekruttere fra folk som jobber med folk-til folk-samarbeid.

Forsker Julie Wilhelmsen i Nupi har i VG kalt saken et «utrolig paradoks» fordi Frode Berg, som var et symbol på godt samarbeid mellom Norge og Russland i nord ble brukt av E-tjenesten i en etterretningsorganisasjon inne i Russland.

– Hva kan E-tjenesten lære av denne saken?

– Jeg føler jo at det arbeidet vi gjør i kommunen her, og det arbeidet som skjer gjennom barentssamarbeidet med et aktivt naboskapssamarbeid, er noe den norske regjeringen støtter hundre prosent opp om. Hvis det da finnes elementer i den norske e-tjenesten som ikke har forstått dette her, og som bruker de som er aktive, så er det motarbeidelse av norsk politikk, sier Rafaelsen.

– Håper Erna får bedre ledere

Rafaelsen sier han ikke vil spekulere i hva som har skjedd, men mener dette kan være et eksempel på slett arbeid fra etterretningstjenesten.

– Det er ikke sikkert at det er bra for lokalsamfunnet at man driver og rekrutterer kurerer eller hva man enn gjør, så det er kanskje fornuftig at Erna Solberg som støtter aktivt opp om samarbeidet vi har med Russland, kanskje ser seg om etter om det er mulig å finne en bedre etterretningssjef. Men det er jo hennes vurdering.

– Hva burde Erna Solberg gjøre nå?

– Nei, jeg håper hun får bedre ledere. Folk som forstår hva som er viktig i dynamikken i den her prosessen som vi har på grensen mellom Norge og Russland.

Publisert: 16.04.19 kl. 11:21 Oppdatert: 16.04.19 kl. 11:37