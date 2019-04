VARSLER: Folkehelseinstituttet oppfordrer uvaksinerte passasjerer om bord på et fly fra Lisboa til Oslo om å oppsøke helsevesenet snarest. Foto: Jan Ovind, VG

Meslinger på Norwegian-fly – ber passasjerer sjekke seg

En passasjer på vei fra Lisboa til Oslo hadde smitteførende meslinger. Nå går Folkehelseinstituttet ut med advarsel til medpassasjerene.

«En av medpassasjerene på denne turen hadde smitteførende meslinger. Meslinger smitter lett, og vi har derfor valgt å informere alle medpassasjerer», skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en e-post som har gått ut til samtlige 186 passasjerer samt ansatte på et Norwegian-fly som reiste fra Lisboa til Oslo onsdag.

FHI ber alle om bord sjekke om de er vaksinert mot meslinger.

DETTE ER MESLINGER Meslinger er vår alvorligste barnesykdom. Sykdommen er meget smittsom.

Blant dem som vokste opp før vaksine ble tilgjengelig, fikk mer enn 99 prosent meslinger.

Sykdommen begynner med forkjølelsessymptomer og høy feber, etterfulgt av utslett.

Meslinger følges ofte av komplikasjoner som lungebetennelse, bronkitt og mellomørebetennelse.

Alvorlige følger som hjernebetennelse (encefalitt), varig hjerneskade og dødsfall forekommer.

I hele verden dør om lag 120 000 personer av meslinger hvert år, hvorav de fleste er barn.

Meslingutbrudd med dødsfall forekommer blant uvaksinerte også i vår del av verden. Kilde: Folkehelseinstituttet Vis mer vg-expand-down

– Vi var opptatt av å få ut informasjon så raskt som mulig slik at de som eventuelt er ubeskyttet kan få effekt av en vaksine innen 72 timer etter at de er blitt eksponert, sier Trude Arnesen, overlege ved FHI.

Det betyr at aktuelle medpassasjerer må ta MMR-vaksine (mot meslinger, kusma og røde hunder) i løpet av lørdag hvis den skal ha effekt.

OVERLEGE: Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet. Foto: FHI

Går gjennom alle kontakter

Arnesen oppgir at den smittede passasjeren ble syk først etter ankomst til Oslo, og fikk så påvist meslinger. Han skal sannsynligvis ha blitt smittet i et annet europeisk land enn Portugal.

– Vi har gått gjennom alle kontakter han har hatt i smittsom periode og gitt beskjed om at de bør sjekke om de er beskyttet – og det er jo de aller fleste i Norge. Dersom de senere skulle få symptomer på meslinger ser vil helst at de kontakter lege per telefon, og ikke ender opp med å smitte flere på et venterom, sier FHI-overlegen.

Passasjeren med meslinger var vaksinert, oppgir Arnesen.

Hun forklarer at i noen få tilfeller vil en person med MMR-vaksine kunne bli smittet av meslinger. Sykdomsforløpet arter seg ofte mildere og personen er mindre smittsom enn hos de uvaksinerte.

FAKTA: Meslingsmitte i Norge Hittil i år: 11 tilfeller

2018: 12 tilfeller

2017: 1 tilfelle

En rekke land i Europa har meslingutbrudd. Dette er landene med flest tilfeller anno februar 2019: Frankrike (188), Polen (178), Italia (160), Tsjekkia (115), Belgia (90) Kilde: FHI Vis mer vg-expand-down

Svært smittsomt – spedbarn spesielt utsatt

Meslinger kan føre til lungebetennelse, bronkitt og mellomørebetennelse, og i alvorlige tilfeller hjernebetennelse, hjerneskade og i ytterste konsekvens dødsfall.

– Hvor stor er risikoen for å bli smittet av meslinger på et fly?

– Meslinger er veldig smittsomt, det skal ikke mye til hvis man ikke er vaksinert eller har gjennomgått sykdommen tidligere, svarer Arnesen.

Meslinger smitter via luft og kontakt med luftveissekreter.

– Meslinger er absolutt ikke farlig for de aller fleste som gjennomgår det, og bare noen få får varige mén, understreker hun.

Uvaksinerte små barn er spesielt utsatt for meslinger og sykdommens komplikasjoner. Meslingvaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet i Norge siden 1969, men den tas først når barnet er 15 måneder.

– Det er mulig å fremskynde vaksinen slik at den tas når spedbarnet er ni måneder, sier Arnesen.

FHI kjenner ikke til om det var spedbarn om bord på flyet.

De vanligste symptomene

Helsemyndighetene gjør Norwegian-passasjerene oppmerksomme på hvilke symptomer de skal være obs på. Symptomene oppstår gjerne først ti til 14 dager etter smitte.

Feber

Forkjølelseslignende plager

Hvite flekker i munnen

Noe bedring etter tre-fire dager, før ny runde med feber

Det karakteristiske røde meslingutslettet – begynner ofte bak ørene og sprer seg raskt til hele kroppen

Publisert: 27.04.19 kl. 10:51