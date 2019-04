VARSLET: Tommy Hole Kristiansen ringte politiet og ga dem registreringsnummet på bilen han så komme i rasende fart i Lahelleveien i Sandefjord. Dagen etter kom politiet på døren med blomster. Foto: PRIVAT

Politiet takker Tommy (26) etter Sandefjord-pågripelse

Tommy Hole Kristiansen (26) var ute og satte opp et gjerde da han så en bil komme i rasende fart. Han ble så provosert at han noterte registreringsnummeret.

Stella Bugge

Sondre Nilsen (grafikk)

Nå nettopp







Det var til stor hjelp for politiet, som med store mannskaper lette etter bilføreren de mistenker kjørte på et ektepar i Sandefjord fredag kveld.

Ekteparet ble påkjørt på gang- og sykkelstien i Lahelleveien. Kvinnen i 50-årene døde av skadene, mens mannen ble lettere skadet.

– Det at han tok seg tid til å skrive ned det nummeret og ringe oss, gjør at vi nå har klart å pågripe den ansvarlige, sier Ottar Steinstø i politiet til Sandefjords Blad, som omtalte saken først.

les også Påkjørselen i Sandefjord: Etterlyst mann har meldt seg

Lørdag ble en mann i 30-årene siktet for uaktsomt drap. Mannen meldte seg senere for politiet. Da hadde de lett etter ham i nesten et døgn.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan mannen stiller seg til siktelsen. Han skal avhøres søndag.

– Jeg hørte bilen lenge før jeg så den, det smalt og bråkte. Jeg hørte at han landet etter fartshumpene, sier Tommy til VG.

– Styggfort

For tre uker siden ble han far til en liten jente.

– Jeg har akkurat blitt pappa og ungene mine skal ferdes i gaten her. Jeg ble veldig provosert av kjøringen, det var styggfort. Han brukte hele veien og kom rundt svingen så det hylte i dekkene, sier Tommy.

Han memorerte registreringsnummeret, gikk inn og noterte det på mobilen. I utgangspunktet hadde han bare tenkt å sende bilføreren en melding om hva han syntes om kjøringen.

– Men så dukket politiet opp med blålys, de kjørte rundt og kikket veldig, og da skjønte jeg at det var ham de lette etter. Jeg ringte politiet og ga dem registreringsnummeret på bilen, forteller Tommy.

Deretter kjørte han en liten runde med bilen for å se om han kunne finne vedkommende, men uten hell.

– Da jeg kom hjem ble jeg møtt av en politipatrulje som tok et lydavhør, sier 26-åringen.

Han forteller at han våknet flere ganger natt til lørdag for å sjekke i Sandefjords Blad om bilføreren var tatt.

Blomster på døren

Avisen skriver at politiet dukket opp på døren hos Tommy lørdag.

– Vi leverte påskeliljer på døren hans og takket ham for innsatsen. Det fortjente han virkelig, sier Steinstø i politiet til Sandefjords Blad.

les også Ektepar påkjørt - kvinne i 50-årene døde

– For meg betyr det veldig mye. De tok det veldig seriøst og var veldig fornøyde med å få tips, sier Tommy som jobber på et dekksenter og dermed er vant til å huske registreringsnummer.

– Det bor veldig mange barnefamilier i gaten og det kunne like godt vært meg og samboeren som var ute og gikk med barnevognen da det smalt, sier Tommy ettertenksomt.

Publisert: 13.04.19 kl. 22:49