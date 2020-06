PLUTSELIG HOPP: I slutten av mai så Ruter et plutselig hopp i antall kapasitetsoverskridelser, altså turer hvor det er flere passasjerer enn det som er bra. Verst er det på bussene. Foto: Frode Hansen

Yrkestrafikkforbundet krever vektere på fulle Oslo-busser

Men Ruter har ingen planer om å imøtekomme kravet.

I en rapport meldes det om kritiske utfordringer med avstand på bussene i hovedstaden. I slutten av mai merket selskapet Ruter nemlig et stort hopp i antall turer med altfor mange passasjerer.

Vektere er svaret, mener altså Yrkestrafikkforbundet.

– Bussjåførene ønsker å få tilbake kontroll på bussen sin. I dag kjører vi med overfylte busser, og vi ønsker å ha kontroll på smitteverntiltakene, sier nestleder Trude Valle i YTF til VG.

Det er spesielt i Oslo og Bergen de merker problemene, men YTF vil ha vektere i Trondheim og Stavanger også.

– Jeg får stadig tilbakemeldinger fra bussjåfører som føler et stort ubehag på vegne av passasjerene når det fylles opp i bussene. Sjåførene har ikke kapasitet til å følge opp dette og har fått beskjed om at dette er hver enkelt passasjer sitt ansvar. Når passasjerene ikke tar dette ansvaret må det settes inn vekter, sier Valle.

– De ber ikke folk av?

– Jo, noen gjør det. Og da hender det at de kommer i situasjoner hvor folk blir sinte og egentlig ønsker å kaste bussjåføren av. Bussjåførens jobb er å kjøre bussen fra A til B, så er det andre som må ta seg av sikkerheten om bord i bussen, sånn det er i dag, sier YTF-toppen.

Troms og Finnmark fylkeskommune kunngjorde i starten av mai at de ville begynne med vektere på busser i Troms, for å gi informasjon om smittevern og desinfisere bussene, skriver Nordlys. Dette gjør de ikke lenger i dag.

Ingen vekter-plan

Ruter, som styrer kollektivtrafikken i Oslo, forstår sjåførenes frustrasjon, og erkjenner at situasjonen er uheldig. Likevel ser de flere utfordringer med å sette inn vektere.

I en e-post til VG skriver kollektivselskapet at det blir vanskelig å oppdrive nok vektere til å dekke behovet, og sikre dem tilstrekkelig smittebeskyttelse.

Deres fullmakt er begrenset til å informere og veilede passasjerer, og vektere kan ikke nekte noen å gå om bord, opplyser Ruter, som samtidig anmoder alle som har mulighet til å sykle eller gå.

FHI: – Anbefaler hjemmekontor

Torsdag måtte helseministeren frem med tommestokken for å minne nordmenn om at fortsatt skal holde avstand. Folkehelseinstituttet påpeker at det viktig å holde avstand, også på kollektivreiser.

– Vi bør gjøre det vi kan for å unngå trengsel på buss, trikk og bane, og på holdeplasser. Hjemmekontor er anbefalt i Oslo-området.

Betaling og smittevern

YTF sier de også vil ha vekterne tilbake på grunn av billettinntektene. Når fordøren på bussen er lukket er det ingen som kontrollerer billetten og i distriktene er det også mange som ikke får validert billetten sin.

– Vi mener at med vektere vil de velge andre betalingsløsningene og folk vil betale for å komme på bussen. I dag har vi ingen kontroll på om de betaler eller ikke, sier YTF-toppen.

– Og de kan være med på å si at «beklager, du må ta neste buss, denne bussen er full», som gjør at sjåførene våre får en bedre og tryggere hverdag, sier Valle.

Publisert: 18.06.20 kl. 20:49

