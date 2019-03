TILTALT: Elisabeth Terese Aaslie (43) ble i Kristiansand tingrett dømt til 21 års forvaring. Foto: PRIVAT

Drapstiltalt om kvelden på hotellet: Derfor løy jeg i avhør

AGDER LAGMANNSRETT (VG) Etter at ekssamboeren Øystein Hagel Pedersen (66) ble funnet død løy Elisabeth Terese Aaslie (43) til politiet. Hun forklarer at det var fordi hun ikke ville innrømme at hun hadde stjålet avdødes bankkort.

6. april 2014 ble Øystein Hagel Pedersen funnet død på rom 221 på First Hotel i Kristiansand .

Dødsfallet ble etterforsket som mistenkelig og i den endelige obduksjonsrapporten ble det antatt at 66-åringen av forgiftning med sovemedisinen Stilnoct.

Dagen etter at Hagel Pedersen ble funnet død ble ekssamboeren Elisabeth Terese Aaslie som hadde befunnet seg på hotellrommet sammen med ham avhørt som vitne. Hun ble også avhørt én uke senere.

Men i disse avhørene fortalt hun ikke sannheten. Det forklarte hun selv i Agder lagmannsrett torsdag formiddag.

DREPT? Øystein Hagel Pedersen ble funnet død 6. april 2014. Foto: PRIVAT

Stjal bankkort

Politiadvokat Ragnhild Helgesen viste i retten til at Aaslie forklarte at hun ikke kjente til at Hagel Pedersen ikke hadde inntatt noe annet enn alkoholholdig cider.

I retten sier tiltalte at de begge inntok Stilnoct-tabletter.

– Hvorfor har du ikke sagt det før, at dere tok Stilnoct-tabletter på hotellrommet?

– Fordi jeg visste at jeg hadde gjort noe kriminelt, jeg stjal kortet hans. Jeg tok kortet når han var i dusjen, svarer Aaslie.

les også Syvbarnsmor tiltalt for to drap: Slik så det ut på rom 221

Obduksjonsrapporten viste ikke tegn til vold, alkohol eller narkotika, men en mengde zolpidem, virkestoffet i Stilnoct, som muligens kunne være dødelig.

Politiadvokaten viser til avhøret dagen etterpå der 43-åringen sa at hun hadde fått kortet av Hagel Pedersen for at hun skulle gå ut og kose seg, men at kortet ble slukt da hun brukte det i en minibank.

– Kortet ble slukt, men jeg stjal jo dette kortet, sier Aaslie.

Hun sier at hun hadde koden til bankkortet fordi hun tidligere hadde lånt det av Hagel Pedersen.

«Black out»

– Du opplyste at det var kamera i minibanken og sa at det kunne sjekkes. Hvorfor var du så opptatt av at politiet kunne sjekket dette? spør Helgesen.

– Jeg sa så mye rart ... Jeg husker ikke, svarer Aaslie.

I avhør forklarte syvbarnsmoren at hun hadde «følt en slags black out».

– Hadde du blackout eller ikke?

– Det er ting jeg husker godt, men jeg var ruset.

– I samme avhør forklarer du at du snakket sleivete, gikk rart og måtte få hjelp av tilfeldige personer som du traff på vei til minibanken. Dette er heller ikke riktig?

– Nei.

Klokken 01.38 og 01.50, natt til 6. april, forsøkte tiltalte å ta ut penger med avdødes bankkort i to ulike minibanker. Men hun slo feil pinkode og kortet ble slukt.

les også Syvbarnsmor tiltalt for drap: Nabo hevder å ha sett faren i live på formiddagen

Etter at hun ble pågrepet og siktet for å drap på både Hagel Pedersen og sin egen far har Aaslie nektet å forklare seg for politiet og de rettspsykiatrisk sakkyndige. Hun ville heller ikke forklare seg i tingretten, men gjorde en helomvending før ankesaken startet denne uken.

43-åringen ble i Kristiansand tingrett dømt til 21 års forvaring for overlagt drap på Øystein Hagel Pedersen og sin egen far i 2002.

Hun nekter straffskyld på alle punkter.

