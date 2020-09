SMITTEUTBRUDD: Den siste tiden har det vært en økning i antall nye smittetilfeller i Sarpsborg kommune. Foto: Gisle Oddstad, VG

2500 i karantene i Fredrikstad og Sarpsborg etter smitteutbrudd

Mandag formiddag er totalt 1300 personer i karantene i Fredrikstad. I Sarpsborg kommune er rundt 1200 fremdeles i karantene.

Oppdatert nå nettopp

Det opplyser kommuneoverlege i Fredrikstad Guro Steine Letting til VG.

– 1000 av dem er tilknyttet skoler og barnehager, opplyser hun.







Lørdag var tallet 600.

Steine Letting opplyser at flere går ut av karantene tirsdag.

I Fredrikstad er det registrert 139 smittetilfeller den siste uken. Søndag ble det registrert fem nye coronatilfeller i kommunen, en nedgang fra dagene før, ifølge VGs tallspesial.

les også Høyeste antall smittede på én dag i Sarpsborg

Alle har kjent smittevei og kan spores tilbake til den religiøse høytidsfeiringen i Sarpsborg.

Søndag ble det påvist 25 nye smittetilfeller i Sarpsborg alene. Det slår rekorden de satt lørdag, med 15 tilfeller. Mellom 1000 og 1200 personer er satt i karantene i Sarpsborg.

På lørdag sa kommunelegen i Fredrikstad Sofie Lund Danielsen til VG at hun fryktet byen står overfor Norges hittil største smitteutbrudd.

TESTSTASJON: I Sarpsborg er mer enn 1000 mennesker satt i karantene etter et omfattende smitteutbrudd. Bildet viser en drive-in teststasjon nær Sarpsborg stadion. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Ikke aktuelt med nedstengning

Ordfører i Sarpsborg kommune, Sindre Evje Martinsen (Ap), har tidligere uttalt til VG at de har kontroll på smitteutbruddet.

Han har også sagt at det ikke er aktuelt å stenge ned lokalsamfunnet.

– Det er en urovekkende utvikling, men så lenge våre smittesporere klarer å finne smitteveien og det er innenfor ett miljø, så klarer vi å holde en viss oversikt. Det er viktig, det gjør at vi ikke spinner ut av kontroll, sa Evje.

Han understreker at de gjør fortløpende vurderinger rundt eventuelle tiltak i kommunen og følger nasjonale råd og anbefalinger.

les også Sarpsborg-ordfører: – Kan ikke utelukke politianmeldelse

Utdanningsforbundet vil stenge skoler

Søndag ble det klart at 320 elever ved Grålum ungdomsskole i Sarpsborg må ha hjemmeskole til 11. september.

– Det skyldes først og fremst at lærere er i karantene, og at vi har så få igjen at det beste tilbudet vi kan gi er hjemmeundervisning, sa oppvekstdirektør Erik Bråthen i Sarpsborg kommune til VG.

Utdanningsforbundet vil stenge alle skolene i Sarpsborg etter smitteutviklingen i området.

– Under de rådende omstendigheter med smittespredningen som er i Sarpsborg, anbefaler vi å stenge ned alle skoler inntil vi har full kontroll på situasjonen, sier Knut Olav Farbrot, leder i Utdanningsforbundet i Sarpsborg, til Sarpsborg Arbeiderblad.

Farbrot argumenterer med føre var-prinsippet og er opptatt av helsen til både ansatte og elever.

– Vi kan ikke gamble med helsen til barn, lærere og skoleledere. Tilsvarende må gjelde barnehagene dersom disse opplever tilsvarende situasjon som i skolen, sier han.

Publisert: 07.09.20 kl. 12:34 Oppdatert: 07.09.20 kl. 12:50

Les også

Mer om Karantene Coronaviruset Fredrikstad Sarpsborg