Slik ble hun tatt

Det starter med et teaterstykke, fortsetter med en kronikk – og eskalerer med trusselbrev, hærverk og brannstiftelser. Justisminister Tor Mikkel Wara voktes døgnet rundt. Hvem er det som vil ramme ham i hans eget hjem? Så blir samboeren hans pågrepet.

Nå står Laila Anita Bertheussen tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere – blant annet samboeren Tor Mikkel Wara.

Hun nekter straffskyld.

Når rettssaken starter 8. september vil påtalemakten si at de har eliminert andre mulige gjerningspersoner. Men hvorfor skulle hun angivelig true justisministeren, sin egen samboer?

VG kan nå fortelle om nye detaljer som utløste pågripelsen.

Natt til 10. mars 2019 står parets bil i brann. Før brannen har sikkerhetstjenesten montert et overvåkningskamera utenfor eiendommen. Kameraet dekker veien som går forbi huset, og skulle fange opp og avsløre potensielle gjerningspersoner som tok seg inn på eiendommen.

VG er kjent med at PST sikret seg data fra boligens alarmsystem, som blant annet var utstyrt med overvåkningskameraer på utsiden og en sensor som registrerer aktivitet i ytterdøren.

Men kameraet utenfor eiendommen viser ingen aktivitet i veien foran huset. Et annet kamera dekker området hvor parets bil står parkert, men dette er ikke på i minuttene da bilen blir påtent.

Dørsensoren registrerer derimot bevegelser i ytterdøren.

Daværende justisminister Tor Mikkel Wara er på utenlandsreise, så samboeren er alene hjemme.

VG får opplyst at PST etter planen kommer til å argumentere for dette hendelsesforløpet i retten:

1. Bertheussen slår selv av kameraet som dekker bilen på utsiden.

2. Hun går deretter ut ytterdøren, som blir registrert av dørsensoren.

3. Hun tenner selv på bilen og risser inn «rasist» i lakken på bilens høyre bakskjerm.

4. Hun går deretter inn igjen i boligen, noe som også blir registrert av dørsensoren.

5. Så slår hun på kameraet igjen.

Bilbrannen blir oppdaget og slukket av tilfeldige forbipasserende, og Tor Mikkel Wara blir varslet samme natt.

Bertheussen, som nekter all straffskyld, har tidligere skrevet at det var «teknisk svikt» knyttet til overvåkningen denne natten. Hun har også påpekt at det ikke var kamera på baksiden av huset.

Statsadvokat Frederik G. Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) vil ikke kommentere VGs opplysninger.

Han sier følgende om årsaken til pågripelsen:

– Det vi kan si, er at politiet har etterforsket alle hendelser bredt. Under etterforskningen ble også huset til Wara stadig bedre sikret gjennom overvåkningsutstyr. Etter den siste bilbrannen var det ingenting som tydet på at eksterne gjerningspersoner sto bak. Det er noe av bakgrunnen for at PST hadde skjellig grunn til å sikte Bertheussen. Så fortsatte PST den brede etterforskningen som ledet frem til at vi, og Riksadvokaten, mente det var grunnlag for å ta ut tiltale. Man tar jo kun ut tiltale dersom man føler seg sikker på at vedkommende er skyldig og at det kan føres bevis for det.

Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, har ingen kommentarer til opplysningene i denne saken, men skriver i en e-post at de «vil komme tilbake til PSTs ulike scenariohypoteser i retten».

Han har tidligere sagt at han ikke mener det er bevismessig grunnlag for tiltalen, at mangelen på video av andre ikke er noe bevis mot Bertheussen, og at deres oppfatning er at PST heller ikke har etterforsket andre.

– Vi har fått saksdokumenter som ikke inneholder noen såkalte fellende eller avgjørende bevis, men en helhetsvurdering som tilsier at de mener de kan utelukke at det er noen andre som står bak, sa han i januar.

PST mener teaterstykket «Ways of Seeing» er bakgrunnen for truslene mot Tor Mikkel Wara. I stykket blir det vist en film av huset til samboerparet på Røa i Oslo.

26. november 2018 møter Laila Anita Bertheussen selv opp på Black Box Teater i Oslo og filmer forestillingen. Hun blir kastet ut, anklaget for ulovlig filming.

Noen dager senere skriver hun en kronikk i VG med skarp kritikk av forestillingen og filmingen av huset:

«Det jeg ser fra scenen, er skremmende. De stempler mitt hjem som rasistisk, og sprer farlige konspirasjonsteorier som er helt hinsides virkeligheten (...) De kaller det kunst, jeg kaller det en grov invasjon av mitt privatliv», skriver hun blant annet.

Hun mener samboeren blir hengt ut som «rasist».

Kort tid senere trues Tor Mikkel Wara for første gang:

Natt til 6. desember 2018: PST mener Bertheussen skriver «RASISIT» med rød tusj og sprayflaske på familiens hus. I tillegg tegner hun et hakekors og skriver «RASIST» på bilen, mener PST.

De mener også hun legger en hyssing i bilens drivstofftank og tenner på.

Dagen etter kommenterer justisministeren hendelsen:

17. januar 2019: Wara og Bertheussen får et trusselbrev i postkassen.

Med bokstaver klippet ut fra aviser står det:

PST mener brevet er laget og sendt av Bertheussen selv.

Brevet knyttes til at hun før jul anmeldte flere personer i teaterforestillingen «Ways of Seeing».

PST mener hun forsøkte å få det til å se ut som at hun og Wara ble truet av utenforstående til å trekke anmeldelsen.

17. januar 2019: Etter at hun hadde hentet det nevnte brevet i postkassen, starter hun en brann i en søppeldunk utenfor huset ved å bruke rødsprit og åpen ild, mener PST.

Tor Mikkel Wara er på et politisk møte på Gardermoen da han blir varslet.

29. januar 2019: PST mener Bertheussen lager et nytt trusselbrev, påfører det brennmerker og sender det til seg selv og Wara.

Teksten er blant annet satt sammen av et intervju med en av skuespillerne i teaterstykket «Ways of Seeing». PST ser brevet i sammenheng med at forestillingen skulle settes opp på nytt 26. februar klokken 20.

29. januar 2019: PST mener Bertheussen sender et truende brev til stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) og daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp).

Brevet til ekteparet er også påført brennmerke. Det er omtrent likelydende med brevet politiet mener Bertheussen sender til egen adresse samme dag:

11. februar 2019: PST mener Bertheussen fester lange tøyremser med plastflasker med bensin til bilens hengerfeste under en kjøretur i Oslo.

En politipatrulje som holder vakt utenfor boligen oppdager flaskene når hun kommer hjem.

2. mars 2019: Wara finner et ark i postkassen, hvor det står:

PST mener Bertheussen står bak brevet og at hun la det i postkassen sammen med pulver i form av knuste tabletter og natron.

Natt til 10. mars 2019: PST mener Bertheussen starter en brann i bagasjerommet på familiens bil ved å bruke rødsprit, opptenningsposer og åpen ild.

Politiet mener også at hun risser inn «RASIST» på bilens høyre bakskjerm.

Sikkerhetstjenesten mener Bertheussen regisserte truslene og ildspåsettelsen for å få det til å se ut som om utenforstående står bak.

I flere tilfeller rykker politiet ut. Én gang bistår politihelikopteret, mens bombegruppen og brannvesenet bistår i to av episodene.

«Hendelsene medførte videre iverksetting av omfattende sikkerhetstiltak for å ivareta justisministerens sikkerhet.», står det i tiltalen.

14. mars kaller PST-sjef Benedicte Bjørnland inn til pressekonferanse:

I forbindelse med pågripelsen av Bertheussen ransaket PST parets bolig. De tok med seg en rekke gjenstander. Innsiden av huset ble fotografert på jakt etter spor.

Statsadvokat Frederik Ranke opplyser at det under den ti uker lange rettssaken vil bli bevisførsel rundt overvåkningsbilder, skriftanalyse, frimerker, printere, helse-app og nettbruk.

Ifølge VGs opplysninger vil følgende beviser legges frem:

PST skal ha funnet samme type frimerker i huset, som på et av trusselbrevene.

Skrifteksperter har konkludert med at det er stor likhet mellom håndskriften til Bertheussen, og håndskriften i enkelte trusselbrev.

Et av videoopptakene viser at Bertheussen bærer ut printer-emballasje i bilen, og det vil bli lagt frem analyser av hva slags printer som er brukt til å skrive ut brevene.

Informasjon fra den såkalte helse-appen på Bertheussens iPhone vil bli tema. Appen måler skritt og antall etasjer man har gått. Natt til 6. desember, da Waras bil ble forsøkt påtent, viser appen at Bertheussen gikk et visst antall skritt og gikk i trapper, ifølge VGs opplysninger.

PST mener også å kunne knytte Bertheussen til kjøp av rødsprit, som ble brukt til å tenne på bilen til Wara.

– Informasjon fra helse-appen på Bertheussens mobiltelefon kan ha betydning for deler av tiltalen, sier statsadvokat Ranke.

Han sier det ikke er naturlig for ham å kommentere VGs opplysninger nærmere før hovedforhandlingen. Han sier at en rekke ekspertvitner skal uttale seg om ulike bevis under saken.

– Det er et ekspertvitne som skal uttale seg om tusj, ettersom det var skrevet på en av bilene med tusj. Her blir spørsmålet om man har funnet samme type tusj i huset, sier statsadvokat Frederik Ranke.

I midten av august i år rykker bombegruppen ut til Advokatfirmaet Eldens kontor i Oslo. Politiet var blitt varslet om et brev med pulver i, adressert til advokat John Christian Elden.

Innholdet i brevet blir ansett som ufarlig.

Daglig leder i advokatfirmaet, Anders Brosveet, sier at han oppfatter pulver-brevet som «en trussel mot advokatkontorets ansatte eller noen i porteføljen til advokatfirmaet».

PST undersøker om brevet kan ha sammenheng med Bertheussen-saken.

– Det er riktig at brevet har et innhold som kan settes i forbindelse med hendelser i Bertheussen-saken, deriblant et brev med hvitt pulver som havnet i postkassen til Wara og Bertheussen i mars 2018. Det er naturlig at PST undersøker hvem som står bak, sier statsadvokat Ranke.

Han sier det vil bli bevisførsel rundt den såkalte «aksjonsgruppen», som i flere brev sendt til Advokatfirmaet Elden, har hevdet å stå bak hendelsene ved huset til Wara og Bertheussen.

– Enkelte av disse pakkene inneholder opplysninger som tyder på at det er en gjerningsperson med innsideinformasjon som står bak forsendelsene. Etter vår oppfatning rokker ikke forsendelsene ved tiltalebeslutningen, sier Ranke.

Tor Mikkel Wara uttalte seg flere ganger om truslene mot ham. Disse uttalelsene vil bli spilt av i rettssaken, som starter 8. september.

– I en trusselsak vil fornærmedes reaksjon på en trussel ha betydning. Derfor vil TV-intervjuene Wara ga etter den første og siste hendelsen bli avspilt, sier statsadvokat Ranke.

Ellen Holager Andenæs er bistandsadvokat for den tidligere justisministeren. Hun sier at paret fortsatt er sammen, men har ingen kommentarer til VG eller bemerkninger til bevisene som skal legges frem.

I retten skal også ekteparet Tybring-Gjedde forklare seg. Bistandsadvokat Hermann Skard sier de ser frem til å få saken overstått.

– De synes det er ubehagelig å være en del av dette. De skulle gjerne ha vært det foruten. Det er en trist sak, og en belastning for de involverte.

Han ønsker ikke å kommentere klientenes forklaringer rundt trusselbrevet som de mottok.

– De tok det veldig hardt og syntes det var ubehagelig. Det er klart at et slikt brev er helt uakseptabelt å sende til folk. Det må få konsekvenser for avsender, uansett hvem som sender det, sier Skard.

Publisert: 29.08.20 kl. 07:21

