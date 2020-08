NYTT VARSEL: Det nye varselet mot Trond Giske gjelder en hendelse som fant sted i 2014. Foto: NTB Scanpix

Trond Giske åpner for at han kan bli vraket som fylkesleder

I et Facebook-innlegg slår Trond Giske tilbake mot pressedekningen og medgir at prosessen kan ende med at han likevel ikke blir fylkesleder.

Giske viser i innlegget til den offentlige beklagelsen han kom med i 2017.

«Jeg har også lært av dette, og i det store organisasjonsarbeidet jeg har ledet i Trøndelag de siste to årene, har vi arbeidet med en god og trygg organisasjonskultur. Organisasjonen vår er forandret, jeg er forandret», skriver han.

Han trekker frem arbeidet han har gjort siden han gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet:

«I de snart tre årene som er gått, har jeg jobbet på grasrota i kommunepartiene over hele Trøndelag, lyttet, laget politikk og forslag til organisatorisk fornyelse. Jeg vil gjerne fortsette det arbeidet fordi jeg er glad i Trøndelag Arbeiderparti og tror vi kan få til store ting. Men jeg har forståelse for om Trøndelag Arbeiderparti velger noe annet».

Lokalpolitiker med ny nachspiel-historie

Tidligere torsdag sto lokalpolitiker Sandra Skillingsås (29), frem i Adressa og fortalte om en nachspiel-episode med Giske i 2014. Hun var 23 år da hendelsen skal ha funnet sted.

Skillingsås er nylig er innstilt som styremedlem i Trøndelag Ap. Giske har ikke kommentert denne historien på Facebook.

Torsdag kveld kunngjorde Trøndelag AUF at de trekker sin støtte til Giske.

Samtidig har valgkomiteen i Trøndelag Ap innkalt til krisemøte i forbindelse med de nye sakene, bekrefter komitéleder Arild Grande.

Giske tar et oppgjør med medier som omtaler en ny varslingssak mot ham, uten at det stilles krav om at varslerne må dokumentere sine påstander.

«Jeg er villig til å stå i mye for å kunne fortsette å gjøre en innsats for de sakene jeg brenner for, for unger som ramler ut av skolen, eldre som ikke får regulert pensjonen sin eller folk som står uten jobb i koronakrisa. Men ingen kan stå i et rom hvor verken grunnleggende rettsregler eller presseregler gjelder», skriver Giske.

Innlegget kommer etter at Adressa meldte at det har kommet et nytt varsel mot Giske, som mandag ble innstilt som leder av Trøndelag Arbeiderparti av en enstemmig valkomité. Ifølge avisen kommer varselet fra en kvinne i Trøndelag og skal gjelde en hendelse i 2014, da hun var 18 år.

Partisekretær Kjersti Stenseng har bekreftet at varselet håndteres i henhold til partiets retningslinjer.

På Facebook skriver Giske at det aktuelle varselet dreier seg om et nachspiel med en nå 24 år gammel kvinne.

Giske omtaler varselet slik:

«Varselet skriver seg fra et nachspiel for 6 år siden hvor en nå 24-årig kvinne hevder at jeg har strøket henne på låret. Når jeg avviser dette, vil partiet sette i gang en gjennomgang og behandling av hva som skjedde på dette nachspielet i 2014. Mediene er tipset om saken, og alle publiserer umiddelbart», skriver Giske på Facebook.

Trond Giske gikk av som Arbeiderpartiets nestleder i januar 2018 i kjølvannet av varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Ap konkluderte i etterkant med at Giske i flere av sakene hadde brutt partiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering.

Giske selv har sagt at han er lei seg for hendelser som var upassende og ubehagelige. Men han har avvist anklagene om seksuell trakassering og karakterisert enkelte av varslene som grunnløse og falske.

Giske avslutter innlegget med å skrive at han har vært motivert for å vinne valget, slik at Jonas Gahr Støre kan bli statsminister, og motivert for å lede Trøndelag Ap.

Nå skriver han at han «har forståelse for om Trøndelag Ap velger noe annet».

- Slik det ser ut nå, vil Trøndelag Ap aldri få anledning til å gjøre et slikt valg, skriver Giske.

Tror ikke Giske blir valgt

Leder Heidi Linge for Charlottenlund/Brundalen Arbeiderlag sier til VG at hun er spent på utfallet av krisemøtet til valgkomiteen.

Hun er en av 92 kvinner som har gått sammen om et felles opprop mot komiteens innstilling av Giske.

– Jeg regner med at Giske tar noen vurderinger ut fra hva han ønsker å stå i, sier hun.

SKAL DEBATTERE VALG AV NY FYLKESLEDER: VG møtte Heidi Linge på NRK før torsdagens sending av Debatten. Foto: Gyrid Friis Edland, VG

– Tror du at han blir fylkesleder?

– Nei, jeg tror ikke det. Nå har det kommet så mange andre stemmer som viser at fylket er delt. Jeg mener personlig at vi trenger en samlende og tillitvekkende leder. Dagen i dag har i alle fall vist at han ikke er samlende og ikke har tillit, sier Linge.

Selv ønsker hun en kvinnelig fylkesleder, men ønsker ikke å spesifisere hvem hun håper på.

– Tror du at Arbeiderpartiet kommer til å tape stemmer på dette bråket?

– Både ja og nei, men jeg tenker at dette var en nødvendig prosess. Det virker som det endelig har skjedd en utluftning som har startet de siste dagene. Så skal vi ha et valg på lørdag og det er en demokratisk prosess, så vil vi samle oss og snakke politikk igjen, sier hun.

