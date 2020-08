Her fester de i grotten

Opp mot 200 personer festet i et nedlagt tilfluktsrom i Oslo natt til søndag. Flere ble sendt til sykehus etter kullosforgiftning. Arrangementet var planlagt.

Syv bevisstløse personer ble fraktet til sykehuset i natt, etter å ha blitt kullosforgiftet i en grotte i Oslo. Ifølge politiet kan opp mot 200 personer ha vært på festen.

På videoen som VG har fått tilgang til, ser vi flere titalls unge voksne som danser tett til musikk i grotten. Flere har «glowsticks» som lyser opp steinveggene i neonfarger.







– Det har vært en ravefest til ære for en som hadde bursdag. De vi har snakket med har vært mellom 20 og 30 år, sier Røtterud.

Hemmelig arrangement

Politiet bekrefter overfor VG at det var snakk om et planlagt arrangement. VG har vært i kontakt med noen av festdeltakerne, som sier det trolig var flere hundre til stede. En av deltakerne, som ønsker å være anonym, sier at arrangementet skal ha vært holdt hemmelig, og planlagt minst én uke i forkant.

Det skal ha vært omtrentlig 125 personer som trykket «deltar», men ifølge festdeltakere så kan det ha vært flere hundre til stede. Det skal angivelig ikke blitt

Politiet sier de jobber med å kartlegge hvem som arrangerte festen.

ARRANGEMENTET: VG har fått tilsendt dette bildet som viser at arrangementinvitasjonen lørdag. Politiet opplyser at opptil 200 personer kan ha deltatt på festen.

Gammelt bomberom

Inngangen til grotten er cirka 1 x 1 meter. Når du går inn, går det først et par meter nedover – før det åpner seg.

Grotten, som er romslig når du først har kommet inn i den, er cirka 70 meter dyp og formet som en E, opplyser brannvesenets innsatsleder til VG. Ifølge han er grotten et gammelt bomberom som er ute av drift.

Det var opp til 16 prosent oksygen igjen i grotten der det natt til lørdag ble arrangert rave-fest på Lovisenberg i Oslo.

Det sier operasjonsleder Cathrine Sylju.

– Når man bruker strømaggregat, fører det i et så lite rom med mye mennesker, til bortfall av oksygen.

– Livsfarlig felle

Store styrker fra politi, helse og brannvesen rykket søndag morgen ut til Colletts gate i Oslo, hvor totalt syv personer var bevisstløse etter en grottefest.

– De har hatt med bærbare aggregater inn og startet disse for å få strøm til musikken. Det har utviklet kullos og fjernet oksygenet, og dette er årsaken til at det har blitt dårlig pustemiljø der inne, sa brannvesenets innsatsleder Ronny Andersen til VG natt til søndag.

Pressevakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus sier det er innlysende at en grotte med en liten ekstern utgang med dieselaggregat på innsiden er en livsfarlig felle.

Syv bevisstløse personer ble fraktet til sykehuset i natt, etter å ha blitt kullosforgiftet i en grotte i Oslo. For fem av dem er tilstanden kritisk. Ifølge politiet kan opp mot 200 personer ha vært på festen.

Sykehuset ber alle som har symptomer oppsøke legevakt.

– Symptomer på kullosforgiftning er hodepine, svimmelhet, kvalme og nær-besvimelse. Hvis du opplevde slike symptomer på festen i Colletts gate, og fortsatt har dem, er det viktig å oppsøke legevakt, sier han.

