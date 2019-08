LANGER UT: Ap-nestleder Hadia Tajik Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Ap: - Høyre finansieres av skatteflyktninger

ARENDAL (VG) Én av sju av Høyres største givere har flyttet hele eller deler av formuen sin ut av Norge til land med mindre skatt, sier Ap, som anklager Høyre for å være et parti for de rike.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Det fremstår som om de gir penger til Høyre fordi de får resultater tilbake, med store skattekutt som går til de aller rikeste, sier Arbeiderparti-nestleder Hadia Tajik til VG.

Ap har gått igjennom oversikten over pengegaver til Høyre fra 2011 til i dag, som ligger åpent på Høyre.no og partifinansiering.no. Der har de også funnet at hver tredje krone Høyre har fått i pengegave sine største givere i perioden, kommer fra noen som har plassert pengene sine i utlandet.

Ap har regnet med pengegaver på 100.000 kroner eller mer.

– Høyres pengesterke allierte ser ut til å mene at selv om de har mye penger, skal de ikke bidra mer til fellesskapet. De vil heller gi penger til Høyre enn å betale mer i skatt.

les også Støre mener han selv bør skatte mer

– Arbeidsfolk taper

Tajik sier finansierings-tallene viser at Høyre er et parti for de rike.

– Det er forskjellen på Høyre og Aps politikk. Deres politikk er til gunst for pengesterke givere, og taperne på dette er vanlige arbeidsfolk som får dårligere velferdstjenester.

– Dere får mye mer penger av LO en Høyre får av disse giverne?

– LO er en arbeidstakerorganisasjon med over 900 000 medlemmer som gjennom demokratiske prosesser tar stilling til hvordan de vil bruke pengene sine og hvem som støtter deres interesser. Jeg er stolt av å tilhøre et parti som støtter interessene til vanlige arbeidsfolk.

Ap har også sett på hvor mange av Høyres største donorer som har hatt skatte-saker oppe i rettsvesenet. Det er 12 av de 88 som har gitt enkeltstående beløp på 100 000 kroner eller mer.

– De har aktivt fått saker inn for rettsvesenet for å betale minst mulig skatt. Så de bruker gjerne skattebetalernes penger på å betale inn minst mulig til fellesskapet, sier Tajik.

– De vil vel si at skattetrykket i Norge er for høyt - og at det ville blitt høyere med dere?

– Det kan godt hende de sier det, men vi har et omfordelende skattesystem der de som betaler mest bidrar til mer og bedre velferd. Det er mulig å drive næringsvirksomhet i Norge, og vi gjør det samtidig mulig for flere å delta i norsk arbeidsliv og næringsliv. Land med små forskjeller skaper større verdier.

les også Høyre og Frp går til motangrep på Støre

STØRSTE DONOR: Stein Erik Hagen fnyser av Aps kritikk av Høyre. Foto: Hallgeir Vågenes

Største donor: - Utelukkende ideologisk

Den som har donert flest penger til Høyre fra 2011 til i dag, er Stein Erik Hagen. Til sammen har han donert 10 355 273 kroner gjennom familiebedriften Canica.

– Vår støtte til Høyre er utelukkende basert ut fra et bred ideologisk og politisk ståsted, og handler om langt viktigere saker enn skatt. Det er rett og slett spørsmål om hva som er viktig for et bedre Norge for folk flest, sier Hagen til VG.

– At Arbeiderpartiet, som har hovedfinansieringskilden LO sittende i egne beslutningsorganer, faktisk tør å mene at eksterne bidragsytere til Høyre skulle forvente noe ekstra tilbake, er i overkant frekt.

Datteren til Hagen, Caroline Hagen Kjos, er hovedeier i Canica og flyttet til Sveits i 2009. Hagen forklarte i 2017 til Dagens Næringsliv at formuesskatten i Norge er en av grunnene til at man blir boende i utlandet, og sa at datteren hadde spart 2,2 milliarder på å flytte til Sveits.

Kapital anslo formuen til Hagen-familien til å være netto 26 milliarder i 2017. I skattelistene for 2017 stod Hagen oppført med en formue i Norge på 375 199 488 kr., og skattet 3 556 638 kr.

– På begynnelsen av 90 tallet ble nesten hele næringsvirksomhet overført til mine barn. Jeg betaler skatt til Norge av hele min formue. Mine barn betaler også skatt på sine inntekter og formuer i de land de er bosatt i, sier han.

Han sier familien har bidratt til fellesskapet med betydelige skatter gjennom næringsvirksomheter, og donert flere hundre millioner kroner til medisinsk forskning i Norge.

Hagen var også blant 3.400 privatpersoner har saksøkt Oslo kommune om eiendomsskatten for skatteåret 2016.

Selv sier han at alle skattesaken familien har vært involvert i er relatert til å betale riktig skatt i henhold til norske regler, og at domstolene har gitt dem medhold i nesten alle saker.

les også Milliardæren Spetalen i strupen på SV og Høyre

GENERALSEKRETÆR: John-Ragnar Aarset i Høyre. Foto: Frode Hansen

les også SV-lederen: - De rike har fått 316.000 hver i skattekutt

Høyre: - Like store inntekter fra små bidrag

John-Ragnar Aarset, generalsekretær i Høyre avviser kritikken fra Ap.

– Media har avslørt at Aps valgkampstrategi i stor grad handler om å gå til spektakulære angrep på andre parti, og dette er vel en del av strategien, skriver han i en epost til VG.

Han kaller Høyres inntektsarbeid er en stor dugnad.

– I motsetning til Ap, som mottar mange titalls millioner i støtte av LO, er Høyre avhengig av små og store bidrag fra tusenvis av personer. Alt fra ivrige partimedlemmer som bidrar med en 100-lapp i måneden, til personer som bidrar med større beløp.

– Vi har like store inntekter fra de mange små bidragene, som fra de få og store. Mange av de som gir penger til Høyre, sier at det jo må være litt balanse, all den tid Ap får så store overføringer fra LO.

Han påpeker at vi har strenge regler for partifinansiering i Norge.

– Det er bra. Vi er opptatt av at alle våre bidrag skal være innenfor regelverket, og ingen av de nevnte er i nærheten av å utfordre dette.

Publisert: 12.08.19 kl. 21:03 Oppdatert: 12.08.19 kl. 21:17