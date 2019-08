Skyteepisode i moské i Bærum

En person er funnet død i Bærum. Det settes i sammenheng med skyteepisoden i moskeen.

Rett over klokken 16 ble det meldt om skyting ved al-Noor Islamic Center i Bærum, på folkemunne kjent som «Bærums-moskeen». En person ble lettere skadet og gjerningspersonen ble først holdt fast av noen som var i moskeen, frem til politiet kom og tok over.

Nå melder politiet om at det er gjort funn av en død person i en bolig i Bærum. Dødsfallet ansees som mistenkelig. Funnet settes i sammenheng med hendelsen i moskeen, der en person er siktet for drapsforsøk.

– Vi har funnet en død person i huset som vi setter i sammenheng med saken, sier innsatsleder på stedet Brian Skotnes. Han kan ikke si noe mer og viser til at mer informasjon kommer i en pressebrief klokken 23.

Nå vil det bli gjort full krimteknisk undersøkelse.

Politiet jobber fortsatt med å finne ut hva skadene fra moske-episoden skyldes, hvilke våpen som er beslaglagt og hva foranledningen for episoden var.

Bevæpnet beredskapstropp på plass på Bærum-adresse

Beredskapstroppen er på plass utenfor en bolig i Bærum med full bevæpning, melder VGs reporter på stedet tidligere lørdag kveld.

– Vi snakket med politiet i sted, og de sa de skulle ta seg inn i et hus, men de trodde ikke det var noen hjemme, forteller en nabo.

Naboen var ikke klar over om det bodde en ung mann i huset. Bombegruppa er også på stedet. Mannen politiet har pågrepet, skal ha tilknytning til denne adressen

UNDERSØKER: Politiet undersøker en privat adresse i nærheten av moskeen. Foto: Ola Haram, VG

Politiet kjente til gjerningspersonen

Politiet sier til NRK at de ikke kan bekrefte opplysningene om at gjerningspersonen hadde hjelm og uniform slik vitner har beskrevet.

Det var personer i moskeen som selv fikk kontroll på gjerningspersonen innendørs og det er funnet flere våpen her, sier Rune Skjold i politiet til VG. Han vil imidlertid ikke gå i detalj på hva det er tatt beslag i.

Politiet har vært i kontakt med gjerningspersonen, men sier at han ikke har en «kriminell bakgrunn» på pressekonferansen som ble holdt 19.30 lørdag. Gjerningspersonen er etnisk norsk, og er fra området. Politiet undersøker om flere personer kan være involvert i dette.

I morgen er det den muslimske høytiden eid, som mange feirer. Høytiden markerer slutten på pilegrimsreisen og det er vanlig å gå i moskeen.

– Vi gjør det vi kan for å sikre eid i morgen. Vi har ingen som helst opplysninger over at det skal være noen fare for eid. Vi antar at det er trygt å gå i moskeen i morgen utifra det vi vet.

– Har politiet kjennskap til om gjerningspersonen har varslet angrepet på nettet?

– Vi har opplysninger om at han har vært på nettet og det jobber vi videre med.

– Følger dere godt nok med på denne typen ting?

– Vi følger med på flere forum, men kan ikke være overalt hele tiden. Men vi forsøker å fange opp ting og får også hjelp av publikum til dette. Jeg vil ikke gå i detalj på om vi har fått tips om dette i dette tilfellet, sier Rune Skjold.

– Fikk dere tips om personens aktivitet på nettet i dette tilfellet?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Rune Skjold.

De er heller ikke sikre på hva skadene til den lettere skadde personen kommer av.

PST opplyser til VG at de følger løpende med på situasjonen.

Ble vitne til at medlem overmannet gjerningsmann

Styremedlem i moskeen i Bærum, Irfan Mushtaq, ble tilkalt av snekkere som jobbet i moskeen og reiste dit med en gang. Utenfor traff han et medlem utenfor som akkurat hadde fått kontakt med politiet som enda ikke var på stedet.

– Jeg får vite at en hvit, etnisk nordmann med flere haglelignende våpen og pistol har skutt seg gjennom glassvinduer og døren og kommet seg inn, der vi hadde medlemmer. I seks-syv minutter venter vi på politiet, det tok altfor lang tid, sier Mushtaq.

Han var bekymret for at gjerningspersonen skulle ta seg ut vinduene på baksiden av bygget, og gikk så dit for å passe på.

– Da ser jeg at det ligger hylser rundt omkring og blod på teppene, så ser jeg et av medlemmene våre sitte oppå gjerningspersonen, full av blod. Da beinet jeg inn for å hjelpe dem å få kontroll på det. Vi fikk bundet gjerningspersonen, sier han til VG.

– Det var vårt medlem på 75 år, han kunne vært død hadde det ikke vært for hans raske reaksjon. Han satt og leste koranen rett etter at vi hadde hatt bønn. Imamen hadde nettopp reist. Dette kunne fått fatale konsekvenser, sier Mushtaq.

Han er også rystet over at gjerningspersonen har gjort dette under høytiden Eid Al Adha som foregår nå, som markerer slutten på pilegrimsreisen til Mekka. Moskeen hadde ikke mottatt noen trusler i forkant, ifølge Mushtaq.

Han forteller også at styret i moskeen gjorde flere sikkerhetstiltak etter terrorangrepet på New Zealand. De installerte adgangskontroll slik at man ikke kommer inn uten kode, og overvåkningskameraer. Kameraene er ennå ikke installert.

Styremedlem i moskeen Irfan Mushtaq forteller at et av deres medlemmer ble skutt. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Trusselen ble ikke vurdert som særlig høy

Den første meldingen om skytingen kom like over klokken 16. Personen som ringte inn snakket dårlig norsk og trusselen ikke ble vurdert som særlig høy, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen til NRK.

Da politiet kom frem, hadde noen som allerede var i moskeen kontroll på gjerningspersonen. Politiet overtok så vedkommende. En person er skadet, men politiet kan ikke si noe sikkert om hva disse skadene kommer av.



















Vitner hørte skudd

Det er mange ambulanser og mye politi på stedet. Et vitne VG har pratet med forteller at veien ble sperret på grunn av alle ambulansene og at det var kaos på stedet.

– Jeg var ute og kjørte i nærheten da jeg hørte to-tre skudd, og så skjønte vi at det kom fra moskeen. Det er fullt kaos her nå, forteller et annet vitne VG har snakket med. Han kjenner flere som er tilknyttet moskeen og ønsker å være anonym. Han forteller at det var en vanlig bønn i moskeen da skyteepisoden skjedde.

Moskeen ber medlemmer holde seg hjemme

Styremedlem Waheed Ahmed skriver i moskeens Facebook-gruppe at de per nå ikke har oversikt, men så vidt de vet er ingen kritisk skadet.

– Mange kjører dit nå, men vi ber alle holde seg hjemme. Ingen vil få mer informasjon eller komme inn i moskeen.

– Det som har skjedd er veldig tragisk og trist, men vi er glade for at det ikke er skjedd en større hendelse. Politiet er på stedet og har kontroll, så vi må forholde oss til deres retningslinjer, sier et annet styremedlem i moskeen Falak Niaz Mirza.

Han var ikke selv til stede og ønsker ikke å kommentere noe ytterligere, men han regner med at styret vil samles til et ekstraordinært møte i løpet av dagen og komme med en uttalelse.

Publisert: 10.08.19 kl. 16:44 Oppdatert: 10.08.19 kl. 22:34