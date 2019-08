IKKE FERDIGE: Partilederne i regjeringen forhandler fortsatt, men skal nærmer seg en løsning. Fra venstre Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad under partilederdebatten i Arendal mandag kveld. Foto: Jørgen Braastad, VG

Regjeringspartiene: Nær enighet om bompenge-pakke

ARENDAL (VG) Partiene i regjeringen skal være nær en enighet i den interne dragkampen om bompengenivå og bypakker, ifølge Frp-leder Siv Jensen. Det kan komme friske penger både til bompenge-kutt og kollektivtransport.

– Jeg gleder meg til å kunne presentere en enighet snart. Vi nærmer oss en løsning, sa Frp-lederen og finansministeren etter NRKs partilederdebatt i Arendal mandag kveld.

De fire partilederne i flertallsregjeringen til Erna Solberg (H) forhandler nå om en balansert pakke som alle fire partiene skal kunne si at de har fått politiske seire ut av.

Flere deler i pakken

Ut fra det Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) nå sier, jobber de langs flere spor:

Den totale bompengegjelden kan bli redusert.

Det kan bli økt støtte til kollektivtransport i byene.

Det kan bli lavere satser i bompengebetalingen, både i bypakkene og i andre veiprosjekter.

I tillegg til dette utreder regjeringsapparatet et skattefradrag for ekstra høye utgifter til bompenger. slik de lovet i regjeringserklæringen fra Granavolden i januar.

Kommunene kan bli pålagt å betale mer for veibygging de ellers måtte dekke selv, innenfor bypakkene.

Økt kollektivstøtte

Erna Solberg sier det slik til VG:

– Det vi forhandler om er måter å øke støtten til kollektivtransport i byene, og samtidig redusere bompengene. Samtidig ser vi på måter å redusere bompengene på veiene utenfor de store byene.

– Hva er det som har skjedd siden regjeringserklæringen i januar, ut over at Norge har fått et nytt parti som sier nei til bompenger?

– Det er jo en bevegelse blant folk, så det er ikke bare det nye partiet. Og så er det mange steder hvor det er vanskelig å få enighet om de lokale bypakkene, sier Solberg, og viser til at det ikke er løsninger i byer som Stavanger og Bergen.

– Og det har brutt sammen i mindre byer, legger hun til.

Leter etter balansepunkt

Venstre-leder Trine Skei Grande oppsummerer status slik:

- Venstre er opptatt av å finne gode løsninger for kollektivtransporten i de store byene. Vi diskuterer både vei, kollektivtransport og leter etter gode løsninger i det balansepunktet. Jeg håper vi snart finner en løsning som er god.

Både Siv Jensen, Erna Solberg og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad signaliserer at bompenge-nivået har nådd en øvre grense, og de er ydmyke for dette klare signalet fra mange av sine velgere.

For stor belastning

– Bompengebelastningen er for stor for mange familier, sa Ropstad til VG tidligere mandag i Arendal.

– Samtidig er vi opptatt av klimamålene. Men det er en realitet at inntektene har sviktet fordi politikken har virket, og flere kjører elbil. De konkrete forslagene diskuterer vi nå oss imellom og må nesten få komme tilbake til svaret når alt er klart.

– Hvor mye penger må til for å tilfredstille alle disse interessene mellom partiene, Erna Solberg?

– Det får vi komme tilbake til. Jeg har sagt det jeg ønsker å si i denne omgangen, svarer statsministeren.

Kom noen hint

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at han ikke ble klokere av å høre regjeringspartiene uttale seg om disse forhandlingene:

– Jeg synes dette trekker i alle retninger. Det kom noen hint men langtifra noe sikkert, sa han etter debatten.

– Vil Ap støtte å bruke penger på å redusere bompengenivået nå?

– Ja jeg mener vi bør bruke mer penger fra staten på å støtte kollektivtilbudet i de fire største byene.

– For å sette ned bompengenivået?

– Ja, det kan jo skje. Eller man kan bygge mer.

– Er nivået på bompenger for høyt?

– Ja jeg tror noen opplever det i sin hverdag. Pendlere som bor på Hadeland eller andre steder og som reiser til og fra, opplever det. Og pendlere som må betale mer penger i bom nå og som fikk kutt i pendlerfradraget opplever det, sier Støre.

Publisert: 13.08.19 kl. 01:42