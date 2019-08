MEDDØMT: En av de norske statsborgerne som er dømt i samme sak som mulla Krekar i en italiensk rett, har mistet statsborgerskapet. Foto: Lien, Kyrre

Norge trekker tilbake statsborgerskapet til terrordømt nordmann

Norge trekker tilbake statsborgerskapet til mannen i 40-årene som sammen med blant andre mulla Krekar er dømt for terrorplanlegging, opplyser Kunnskapsdepartementet.

– Kunnskapsdepartementet har instruert UDI om å trekke tilbake statsborgerskapet til mannen som er terrordømt sammen med mulla Krekar i Italia, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Tidligere i sommer ble det kjent at mannen hadde fått innvilget statsborgerskap selv om han var under etterforskning for terror i Italia.

– Hvilke hensyn til grunnleggende nasjonale interesser er det som er lagt til grunn, når dere nå trekker tilbake statsborgerskapet hans?

– Det kan jeg ikke kommentere, sier Sanner (H) til VG.

Mannen ble pågrepet tidligere i kveld, opplyser kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken til VG.

Mannen har nå kun et irakisk statsborgerskap, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Fikk norsk pass i juli i fjor

Mannen ble dømt til syv og et halvt år i fengsel for terrorplanlegging da han, sammen med blant andre mulla Krekar, var tiltalt i den italienske tingretten i Bolzano.

Kort tid etter at dommen falt ble det kjent at mannen, som er bosatt i Buskerud, hadde fått innvilget statsborgerskap i Norge og fått utstedt sitt norske pass i juli i fjor.

Det til tross for at mannen allerede var i søkelyset til italiensk politi, pågrepet av norsk politi i 2015 og mistenkt for terrorplanlegging i en årrekke.

BA OM REDEGJØRELSE: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Frode Hansen

Åpnet for å tilbakekalle statsborgerskap

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) ba i etterkant om en redegjørelse fra UDI om den aktuelle saken.

Oppsummert skrev UDI i sin redegjørelse at de er av den oppfatning at det ikke foreligger informasjon i saken som tilsier at UDI har hatt kjennskap til at søkeren var under etterforskning for terror i Italia.

Sanner endret senere instruksen til UDI slik at de kunne trekke tilbake statsborgerskap, hvis hensyn til grunnleggende nasjonale hensyn skulle tilsi det.

Kunnskapsdepartementet opplyste samtidig at de sammen med UDI ville se på om rutiner for behandling av søknader om statsborgerskap bor utvides med flere kriterier.

Publisert: 12.08.19 kl. 21:51 Oppdatert: 12.08.19 kl. 22:20

