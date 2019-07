En person omkom i Hønefoss

En person omkom i en innsjø i Hønefoss mandag kveld. Det fremstår som om vedkommende har fått et illebefinnende.

Politiet skrev først at det var snakk om en drukningsulykke, men gikk tilbake på dette klokken 19.46.

– En person er bekreftet omkommet på stedet, men det fremstår som at vedkommende har fått et illebefinnende og at dødsfallet IKKE skyldes drukning, skriver politiet på Twitter.

– Det er vitneopplysninger som har gjort at vi har fattet denne konklusjonen, sier Arild Alfheim, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, til VG.

Han forteller at det er snakk om en eldre mann, og at mannens pårørende er varslet.

Melding om hendelsen kom via AMK klokken 19.01 mandag kveld.

Rettelse: Politiet meldte først at dødsfallet skyldes drukning. Senere kom det frem at dødsårsaken trolig var et illebefinnende. Dette ble endret 29. juli 2019 klokken 19.49.

