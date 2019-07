Støre mener han selv bør skatte mer

STAVANGER (VG) Arbeiderpartiet vil minske forskjellene med blant annet gratis skolemat og gratis SFO. Regningen bør sånne som han selv ta, mener partileder Jonas Gahr Støre.

Røde t-skjorter, roser og samfunnskritisk stavanger-country på scenen. Det er ingen tvil om at det er nettopp Arbeiderpartiet som erklærer valgkampen for åpnet på Arneageren i Stavanger sentrum.

– Det er bare én som kan styre været, og han har vi ikke konsultert, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Ap hadde likevel fått det som de ville: Med solskinn og 27 grader, gir gradestokken Støre sommerens mest gledelige tall. Temperaturen i Stavanger var nemlig høyere enn Aps oppslutning på VGs partibarometer i juni, der partiet fikk 25 prosent – mot 33 prosent sist kommunevalg.

Trofaste er heller ikke Aps velgere: Lojaliteten er nede på 67,6 prosent, ifølge Poll of polls.

– Det er ikke bare grunn til å smile nå?

– Det er grunn til å gjøre det beste hver av de 44 dagene som er igjen, og tenke at den viktigste årsaken til at det tallet er lavere enn det burde er at det er velgere som ikke har sluttet å tro på sosialdemokratiske løsninger, men som har satt seg på gjerdet, sier Støre til VG.

Han har planen klar for hvordan Ap skal vinne høstens kommunevalg.





Alle skal mettes

Slagordet «alle skal med» er oppdatert til «sterkere fellesskap». Aps store reform er ikke én enkel sak, men gratis skolemat, hele og faste stillinger, gratis SFO og ren luft i byene. Det koster penger.

– Dette går Ap til valg på i kommunene, og det blir så klart enklere mål å nå hvis vi får nytt flertall på Stortinget. Det kan i beste fall skje i 2021. Vi har to til tre milliarder mer til kommunene i våre budsjetter, fordi vi ikke har skattekutt som vår prioritet, sier Støre og fortsetter:

– Men innenfor rammene kommunen har i dag, er det også mulig å ta valg.

Høyre-styrte Stavanger er et godt eksempel, mener Støre. Der vil Ap kutte blant annet i støtten til konferansesenteret Stavanger Forum og 80 millioner til det ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun kaller «luksusturisme» i Lysefjorden.

– At 60.000–70.000 barn ikke spiser frokost og får dårlig start på dagen kan kommunene gjøre noe med, og det behøver ikke å være veldig dyrt, sier Støre.









ALLE SKAL BADE: Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde testet badetemperaturene i en storby. Da måtte han selvfølgelig også teste et Stavanger-bad.

Vil øke egen skatt

På kort sikt kan kommunene omprioritere, men hvis Støre får oppfylt statsministerdrømmen i 2021, vil de med størst formuer igjen måtte betale mer i skatt.

– Kuttene i formuesskatten, som er rundt syv milliarder, har vi ikke hatt inne i våre budsjetter. De mest størst formue må betale mer skatt. Til nå har vi ligget på omtrent der vi lå i 2013. Og 2013 var ikke et dårlig år i norsk økonomi. Det var ikke et dårlig år for dem som har formuer og eier bedrifter.

Mer til kommunene, mer til bymiljøavtalene, mer til skolehelsetjenesten og mer til sykehusene står øverst på ønskelisten når Støre vil ta fra de mest bemidlede – inkludert ham selv.

– Bør du betale mer skatt?

– Ja, det er urimelig at en person med min økonomi får skattelettelser. Jeg er helt klar på at jeg leder et parti som ville ført en skattepolitikk som var mer rettferdig og hvor mennesker betaler mer i skatt.

– Svekker formuen troverdigheten din som en som skal lede folkets parti?

– Nei.

– Ser du at noen velgere kan tenke at du ikke vet hvordan de har det?

– Jeg kan forholde meg til at enstemmige landsmøter i Ap med delegater fra hele landet vil ha meg som leder. Det er et stort ansvar og et fantastisk meningsfullt arbeid. Aps politikk er solid og forankret, og den er det jeg står for.

ADIEU TURISTFELLER: Etter appellen er det fototid med rødskjorter, forbipasserende – og kjendiskokk Eyvind Hellstrøm, som kommer bort sammen med kjæresten Anita Rennan. – Vi ga ham boken «Bonjour Paris», med 50 perler i Paris. Når han blir intervjuet om favorittene sine, er det de samme kneikene som i studietiden. Vi vil utvide horisonten hans, så han ikke kaster bort tid og penger på tullete turistfeller, sier Hellstrøm. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Har lært av krisen

Valgnederlaget i 2017 var starten på en krise i Ap. Nå har partiet tatt til seg hva som gikk galt, mener Støre.

– Jeg har tro på dette valget. Ap skal være et parti som lærer av sine erfaringer, også de dårlige. Gjennomgangen av vår politikk etter valgkampen 2017 ga oss noen dyrebare erfaringer.

Han har tre huskelapper: Lytte mer, at velgerne er opptatte av verdier og å ha større ambisjoner.

– Jeg må peke på meg selv også og innrømme at når man har hatt regjeringsansvar lenge, tenker man at alt skal kunne gjennomføres i løpet av en gitt termin. Men det er lov å sikte høyere og lenger.

KAMPKLAR KLEM: Partileder Støre og ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun vil bytte ut Høyre-styre med Ap-styre i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Partileder-salto

– Enten lykkes Stavanger, ellers lykkes ikke Norge, sier Støre til forsamlingen på torget i Stavanger sentrum.

Han snakker om omstillingen fra fossil til fornybar energi, men oljebyen er også en Høyre-bastion som Ap sikler etter å ta makten i denne høsten. «De har styrt i 24 år» er mantraet fra både Støre og ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun. Partilederen tror noe er annerledes nå.

– Jeg sa 22. juli i år at selvtilliten er på vei tilbake. Vi og andre har undervurdert at selvtilliten fikk en knekk 22. juli 2011. Og så tapte vi valg. Det må vi nå ryste av oss, og ha selvtillit på verdien og sakene våre, sier Støre og fortsetter:

– Vi har et supermobilisert AUF, som jeg tenker er temperaturen på hva Ap kan stille med. Over 1000 unge på AUF-leir neste weekend.

Den lokale ordførerkandidaten sørget for å invitere sjefen med på en svalende pause i sommervarmen. På brygga i Sjøparken er det av med ferieantrekket: brune joggesko, krøllete chinos og hvit linskjorte. Ny by, nytt bad for partilederen. 58-åringen tar en salto (litt lav, men likevel imponerende, ifølge en lokal Ap-politiker) til stor applaus.

– Det er bare opp til oss. Det er ikke mulig å stå 10. september og peke på noen andre. Det er egentlig litt fint. Det er verdt en salto.

Publisert: 28.07.19 kl. 07:18