Ungt par fraranet bil på bensinstasjon

Det litauiske paret var i gang med å fylle drivstoff på Circle K-stasjonen på Minnesund lørdag kveld da kvinnen ble truet til å gi fra seg leiebilen. Hun har forklart at en av ranerne viste frem en pistollignende gjenstand.

Slik forklarer operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt den dramatiske hendelsen klokken 20.18 lørdag kveld.

– Paret har forklart at det kom to biler inn på stasjonen mens de holdt på å fylle drivstoff. To av mennene skal ha umiddelbart ha gått bort til bilen og bedt kvinnen gå ut av bilen. Deretter forsvant mennene med kjøretøyet.

Kvinnen har forklart at den ene bilkapreren skal ha vist frem en sort pistollignende gjenstand som han hadde i bukselinningen, men ifølge Sveen er det er uklart om han har trukket denne gjenstanden opp.

Den litauiske mannen var ikke i bilen da kvinnen ble oppsøkt av de to mennene, men det er uklart hvor han befant seg da kapringen skjedde.

– Det hele skal ha skjedd veldig raskt, og drivstoff-fyllingen ble avbrutt, sier operasjonslederen.

Sveen sier til VG at video-opptak fra bensinstasjonen viser at det var fem menn i alderen 30–35 år i de to bilene. De skal ha snakket gebrokkent norsk.

Den ene mannen som stakk av med leiebilen blir beskrevet som 185 centimeter høy, og muskuløst bygd. Han skal ha vært iført en mørk blå hettegenser.

Den andre mannen skal være rundt 190 centimeter høy, med kort hår. Han skal ha vært iført en mørk t-skjorte.

– Mennene kjørte en blå Volkswagen Caddy, og en sølvfarget Audi A5.

Det litauiske paret er i 30-årene. Begge ble avhørt av politiet lørdag kveld.

Bilen som ble stjålet er en hvit VW Transporter av eldre modell, med registreringsnummer DR 51459. På Twitter oppfordrer politiet folk som observerer bilen, om å være varsomme.

– Ved observasjoner av bilen, ta ikke kontakt, men ring politiet.