Avviser rasistisk overfall i Oslo: – Jeg er mørk i huden selv

To menn ble hardt skadet i et slagsmål på Haugerud nyttårsaften. I sosiale medier spekuleres det i at slagsmålet skyldtes rasisme mot hvite. Det avviser en av mennene overfor VG.

Hendelsen der to menn på vei hjem etter feiring på Haugerud i Oslo ble hardt skadet i et slagsmål nyttårsaften, har satt sinnene i kok i sosiale medier. Spekulasjoner om rasistisk vold rettet mot hvite og snakk om borgervern skaper bekymring.

Den ene mannen skal ha fått sparket ut flere tenner. Den andre, som fikk skåret opp øret med kniv og ble skadet i beinet, forteller VG at han fremdeles er medtatt etter slagsmålet.

Likevel stiller han til intervju, fordi han opplever at hendelsen fremstilles feil i sosiale medier og nører opp under motsetninger i bydelen.

– Volden hadde ikke noe med at folk er flerkulturelle å gjøre. Man skal ikke skylde på det, sier mannen til VG.

Han beskriver seg som «halvt norsk».

– Jeg er mørk i huden selv, sier mannen til VG.

Han avviser spekulasjoner i sosiale medier om at slagsmålet skyldtes rasisme mot hvite og hevder det startet med blind vold. Mannen er bosatt på Haugerud og ønsker ikke navnet sitt i avisen.

«Rasistiske, voldelige gjenger»

Politiet ble involvert kort tid etter slagsmålet natt til 1. januar. Likevel meldte de ikke om hendelsen på den sosiale plattformen Twitter, som politiet skal bruke for å holde offentligheten og pressen orientert.

4. januar skrev det islamkritiske nettstedet Resett om hendelsen basert på informasjon i Facebook-oppdateringer av folk fra Haugerud.

Det ble først hevdet at «om lag 20 personer skal ha deltatt i mishandlingen» av de to mennene. I kommentarfeltet skrev lesere om «muslimsk vold» og at folk «må bevæpne seg».

En leser skrev: «Høres ut som det er tilhengerne av den voldsforherligende og hatefulle, diskriminerende ideologien islam som står bak. Feigt. Voldelig. Umotivert. Jeg vemmes ved at slike rasistiske, voldelige gjenger får operere fritt i Norge.» Innlegget har fått mye støtte av andre lesere og lenken til omtalen er delt flere tusen ganger i sosiale medier.

Også det islamkritiske nettstedet Document.no omtalte slagsmålet basert på informasjon i Facebook-oppdateringer. Det ble lagt ut lignende uttalelser fra lesere:

«Det rasistiske hatet som skal forties: Siden det er så tyst om denne saken i de store mediene, er det grunn til å tro at gjerningspersonene var mørkhudede, mens ofrene var hvite. Kanskje snakker vi endatil om ekte muslimhat, hat som utøves av muslimer.»

Omtalen ble, ifølge Document, delt over 9000 ganger i sosiale medier det første døgnet. Også her ble det hevdet at opp mot 20 ungdommer angrep de to mennene.

Politiet: Fem involverte

Etter henvendelser fra en rekke medier kommenterte politiet først saken mandag denne uken. Da hadde det gått fem dager siden slagsmålet. Politiet beskrev situasjonen slik overfor VG og andre medier:

Så langt var de kjent med at fem personer var involvert. Flere av dem, på begge sider av slagsmålet, er tidligere kjenninger av politiet. De to eldste personene, som tilhørte den ene siden i slagsmålet, ble utsatt for grov vold.

Politiet møtte først de to eldste mennene på Haugerud. Deretter traff politiet på de tre yngre mennene i nærheten, som fortalte at de hadde blitt angrepet av to eldre menn og dermed havnet i slagsmål. De tre hadde ikke store skader.

Saken er under etterforskning.

REAGERER: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Jan Bøhler. Foto: Trond Solberg, VG

Bøhler: - Aldri hørt om

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) bor selv i Groruddalen, der VG intervjuet ham i går kveld. Han er bekymret for hvordan feilaktige påstander sprer seg.

– Jeg har fulgt med på volden her i 30 år og har aldri hørt om rasistisk motivert vold mot hvite. Motivene er helt andre, selv om gjerningspersonene selvfølgelig kan være mørke i huden, sier Bøhler.

Han sitter i justiskomiteen og er involvert i lokale prosjekter for å få bukt med vold blant unge.

Politiet har tidligere forklart til VG at slagsmålet på Haugerud ikke ble delt med offentligheten eller pressen på Twitter, fordi det var mye og gjøre og politiet prioriterte annerledes.

Det får Bøhler til å reagere.

– Sprer seg konspirasjonsteorier

– Jeg blir veldig bekymret over at politiet ikke deler slik informasjon fortløpende. I mellomtiden ser vi at det sprer seg konspirasjonsteorier som skaper motsetninger i befolkningen i byen. Og spekulasjoner om at politiet ønsker å underslå informasjon om vold i Oslo, sier Bøhler.

– Da gjør politiet seg selv en stor bjørnetjeneste, legger han til.

