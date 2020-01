SKYTEEPISODE: En mann er skutt ved Bislett kebab på Prinsdal i Oslo. Foto: TORE KRISTIANSEN

Mann død etter skyteepisode

En mann er skutt og drept på Prinsdal i Oslo, og en annen er rispet med kniv. En person er sett kjørende vekk fra stedet.

Oppdatert nå nettopp

– Politiet kom til stedet og fant en mann skutt. Det ble gjort livreddende førstehjelp, men livet stod ikke til å redde sier innsatsleder Jørundland ved politiet i Oslo til VG.

– Noen personer melder om at de ser en person som er skutt og ligger nede utenfor Bislett kebab. En person kjører avgårde i bil i retning Kolbotn, og den personen er det en vag beskrivelse av: Arabisk utseende, sorte klær og tildekket ansikt.

KRIMTEKNIKERE PÅ STEDET: Bilde fra åstedet på Prinsdal i Oslo. Foto: TORE KRISTIANSEN

Politiet jobber med å sikre spor og søker etter gjerningspersoner.

Oslopolitiet skriver også at en annen fornærmet har knivskader på kroppen, og det er opplysninger om at det er samme gjerningsperson som står bak dette. Denne fornærmede er nå kjørt til sykehus, får VG opplyst på stedet. Det er en relasjon mellom de to fornærmede.

Innsatsleder Jørundland på stedet på Prinsdal sier politiet fikk melding klokken 23.51 og rykket til stedet med store styrker.

Det er krimteknikere som jobber på stedet. VGs fotograf forteller at krimteknikerne er inne i ambulansen som fortsatt står på stedet klokken 01.05.

– Vi leter etter en person som har løpt fra stedet. Det gjøres taktiske og tekniske undersøkelser og vi snakker med vitner.

Tidligere fredag kveld var det en annen skyteepisode, på Bjølsen nordøst i Oslo.

Innsatslederen sier det ikke kan utelukkes at det er en sammenheng mellom de to episodene, men at det ikke per nå er opplysninger som tilsier at så skal være tilfelle. Han kan heller ikke utelukke at hendelsen er gjengrelatert, som det er mistanke om at var tilfelle på Bjølsen.

Publisert: 11.01.20 kl. 00:42 Oppdatert: 11.01.20 kl. 01:40

