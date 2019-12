Stort steinras på E18 ved Larvik: – Et under at ingen ble drept

Kampesteiner har falt ut på E18 og sperrer hele veien. Vegvesenet holder strekningen stengt utover lørdagen.

Raset har gått mellom Bommestadkrysset og Larvikstunnelen.

Lørdag morgen opplyser prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen Vestfold, Trond Haugstad, at han er på vei til rasstedet med en geolog for å prøve å få oversikt i dagslys.

– Det har vært mørkt og mye nedbør i natt, så det har vært vanskelig å se omfanget. Vi må også være sikre på at det ikke skjer noe mer inne på rasstedet, at det er sikkert for våre mannskaper, sier han til VG rundt 07.40.

09.25 opplyser han at geologen fortsatt er i gang med undersøkelsene av området.

– Veien vil fortsatt være stengt utover, sier Haugstad.

Han sier til VG at de ikke har noen indikasjoner på at noen annen del av E18 er utrygg.

– Som lyn fra klar himmel

Ordfører i Larvik, Erik Bringedal (H), sier larvikingene er sjokkerte over raset.

– Jeg synes det er forferdelig at sånt skjer. Det er egentlig bare et under at ikke noen kom til skade eller ble drept. Dette er jo en voldsomt trafikkert vei, og hadde det skjedd rundt sju-halv åtte på en hverdag, kunne det gått riktig galt, sier han til VG.

Etter hva han kjenner til, har ikke kommunen fått noen bekymringsmeldinger eller indikasjoner på rasfare.

– Det kom som lyn fra klar himmel. Vi er ganske sjokkert, for å si det sånn. Det kunne gått adskillig verre, påpeker ordføreren.

– Det viktigste nå er å få ryddet opp, skjønne hva som har skjedd og sikre at det ikke skjer igjen, sier han.

















E18 ved Larvik lørdag morgen.

Ingen indikasjon på personskade

Så langt ser det ikke ut til at noen har kommet til skade i raset.

– Det ser ut til å ha gått bra med biler og folk, utrolig nok, sier operasjonsleder André Kråkenes ved Sør-Øst politidistrikt til VG like før klokken 23.30 fredag.

– Det er ingenting som tyder på at det er gått biler i raset, men som sagt kan vi ikke være 100 prosent sikre før vi har fått flyttet steinene, sier Kråknes like etter klokken 06 lørdag.

Trafikken omdirigeres via Larvik sentrum

– Raset sperrer hele E18, så nå må trafikken omdirigeres via Larvik. Det er helt umulig å si hvor lang tid dette vil ta å rydde opp, sier operasjonslederen.

– Sørgående retning er stengt, i nordgående retning er ett felt stengt, sier trafikkoperatør Anniken Island til VG, og legger til at veien kommer til å være stengt en stund.

Klokken 00.20 forteller operasjonsleder Kråknes at veien blir stengt i begge retninger på ubestemt tid.

– Vi har ikke hatt noen geolog på stedet ennå, så vi stenger E18 i begge retninger for sikkerhets skyld. Slik vil det være til stedet er sikret og klarert.

Veitrafikksentralen hadde folk på stedet natt til lørdag. Også Larvik Brann og redning rykket ut.

– Det har rast ut av fjellet som dekker hele sørgående retning og over autovernet på begge sider og mot nordgående felt, forteller en bilist som er på stedet til VG. Hun forteller at nødetatene kom fort til stedet.

Frilansfotograf Geir Eriksen var ved rasstedet fredag kveld.

– Det er et voldsomt steinras! Store steinblokker har rast ut i veien cirka 150 til 200 meter før innkjøringen til Larviksporten, forteller han til lokalavisen Østlands-Posten.

Nylig bygget

Det var Statens vegvesen som sto for den rundt syv kilometer lange E18-strekningen fra Bommestad til Sky i Larvik. Den fullførte byggingen av firefelts motorvei gjennom Vestfold. Anleggsarbeidene startet opp høsten 2013 og veien ble åpnet i mai 2018.

Ifølge Vegvesenets hjemmesider ble vei og tunneler på hver side av Farrisbrua bygget av Skanska.

– Årsaken til raset er det altfor tidlig å spekulere i, sier Trond Haugstad i Vegvesenet lørdag morgen.

– Vi har jo våre retningslinjer og bygger etter de normer og regelverk som gjelder, sier han.

