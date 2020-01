Godstog sperrer Nordlandsbanen

En må forvente en rekke forsinkelser etter at et tog har kjørt seg fast i en snøfonn på Saltfjellet. E6 over Saltfjellet er også stengt.

Hendelsen fant sted ved 05-tiden søndag morgen, da et godstog kjørte inn i en snøfonn mellom Lønsdal og Bolna på Saltfjellet i Nordland.

Toget var på vei til Fauske.

– Vi fikk sendt av gårde en Beilhack, en stor snøfreser, og et hjelpelokomotiv fra Dunderdalen raskt, sier pressevakt i Bane Nor Dag Svinsås.

Likevel har det oppstått problemer, som gjør at hjelpearbeidet vil ta tid.

– Vi får ikke toget løs, og det må deles opp for å få det frigjort. Dette vil ta noe tid, sier Svinsås, som legger til at lokomotivet som kjørte seg fast opplevde tekniske problemer i forkant av ulykken.

I tillegg er det kommet meldinger om at E6 over Saltfjellet er stengt som følge av dårlig vær.

– Det har vært stengt siden 03.26 i natt. Brøytesjåførene som er ute opplyser at det er veldig vanskelige kjøreforhold, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen Grete Turmo Hatten.

Det vil foretas en ny vurdering om veistrekningen skal gjenåpnes klokken 12.30.

