EXIT: Erna Solberg og Høyre landet på å hente IS-kvinnen hjem, mens Frp og Siv Jensen var uenige. Det førte til at Frp gikk ut av regjering. Foto: Helge Mikalsen, VG

Erna Solberg får velgernes støtte i VG-måling: Riktig å hente hjem IS-kvinnen

Et flertall blant velgerne til alle partiene, bortsett fra Frp, støtter beslutningen om å hente IS-kvinnen hjem sammen med barna.

Det viser en fersk måling Respons Analyse har gjort for VG.

Frp tok dissens i saken, og endte med å forlate regjeringen. Men i befolkningen er det et flertall som mener at regjeringens beslutning å hente hjem moren sammen med barna var riktig, viser målingen:

Totalt 57 prosent av velgerne er enige i beslutningen, mens 28 prosent mener det ikke var riktig. Det er bare i Frp at en overvekt av velgerne var uenige.

– Det er en overvekt i alle andre partier som mener det var riktig. I Frp er det diametralt motsatt – der er det over 80 prosent som ikke støtter det, sier daglig leder Thore Gard Olaussen i respons analyse.

Av Frps velgere er det 7 prosent som mener beslutningen var riktig.

Slik svarer alle velgerne, ikke fordelt på partier:

Fakta om undersøkelsen Spørsmål: I forrige uke ble det kjent at regjeringen hadde hentet hjem en kvinne som har vært tilknyttet IS, og hennes to barn, fra Syria, fordi det ene barnet var alvorlig sykt. Støtter du eller støtter du ikke regjeringens beslutning om dette? Dato for gjennomføring: 20.–21. januar 2020. Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju. Antall intervjuer: 800 Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/-2–3,5 prosentpoeng for hovedfrekvensene.

– Viser at folk ser dilemmaet

I de fleste andre partiene er det rundt 80 prosent som mener at regjeringens beslutning var riktig, mens hele 94 prosent i SV er positive. Det er en noe mer avdempet holdning blant Senterpartiet og Høyres velgere.

– Men også i de to partiene er det en relativt klar overvekt som støtter den beslutningen. I Sp er det 51 prosent for og 30 mot, og i Høyre er det 52 prosent for og 34 mot, sier Olaussen.

Det er oppmuntrende tall for Høyre-nestleder Bent Høie.

– Jeg tror det viser at folk ser det dilemmaet Høyre og regjeringen har stått i – jeg tror de fleste er enige med oss i at vi ikke ønsket å hente henne hjem, men da vi sto i valget med å risikere at en antatt veldig syk gutt døde, tror jeg befolkningen ser at det da var riktig å ta hjem moren.

– Også i Høyre er det en del som mener det ikke var riktig?

– Ja, det tror jeg nettopp handler om det dilemmaet – de fleste er nok enige i at det ikke var ønskelig, men når jeg tror at et flertall er enige om at det var bedre enn alternativet med å risikere at denne gutten døde i en situasjon der vi kunne ha reddet ham.

– Det var ingen måte å gjøre det på uten å hente hjem moren?

– Nei, det er gjort alle forsøk for å finne andre måter å gjøre dette på.

– Ikke en enkel sak

Høie er ikke overrasket over den store motstanden mot regjeringens valg hos Frps velgere.

– Frp har jo opplevd at deres tillitsvalgte og velgere har et annet syn. Det er noe av bakgrunnen for at dette nå har skjedd, samtidig som det heller ikke har vært en lett sak for Høyre. Utgangspunktet var at man ikke ønsket å hente IS-kvinnen hjem. Men vi ville ikke kunne forsvare at vi ikke bidro til å gi denne gutten nødvendig helsehjelp. Det er jeg glad for at et flertall av våre velgere er enige i.

– Var det verdt at Frp gikk ut av regjering på saken?

– Hvis vi ikke hadde gjort det vi gjorde, og denne gutten døde, så hadde vi jo da stått i en situasjon der folk hadde stilt spørsmål ved om vi var villige til å la denne gutten dø for å bevare ro i regjeringen. Det mener vi at hadde vært feil. Så er vi selvfølgelig veldig leie for at Frp gikk ut av regjeringen, men vi har stor respekt for deres beslutning og ønsker et best mulig samarbeid med dem på Stortinget.

Siv Jensen: – Vi har truffet godt

Frp-leder Siv Jensen er på sin side glad for at det er 28 prosent som var uenige i beslutningen – det er en større andel enn de 14,2 prosentene som oppgir i VGs siste partibarometer at de vil stemme på Frp.

– Det viser jo at vi har et vektpostensiale, sier hun.

I tillegg til at Frp-velgerne er enige i at regjeringens beslutning var feil, mener et stort flertall av Frps velgere også det var riktig av partiet å trekke seg ut av regjering etter saken.

– Dette er i hvert fall et viktig spørsmål for Frp, sier Siv Jensen.

– Jeg mener fortsatt at vi har truffet godt med den beslutningen vi har tatt – vi har masse hardt arbeid foran oss, så det er hyggelig med gode tilbakemeldinger akkurat nå.

Det er et flertall av velgerne hos også Høyre, Venstre og KrF som mener at det var riktig av Frp å gå ut av regjering.

– Jeg tror ikke flertallet hadde ønsket at de gikk ut – men jeg tror det er et uttrykk for at de forstår at Frp gikk ut med tanke på de reaksjonene Frp fikk, mener Høie om det.

Publisert: 23.01.20 kl. 09:46

