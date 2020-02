VAR MOLDE-SPILLER: Babacar Sarr spilte 79 kamper for Molde fra 2016 til 2018. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

Internasjonalt etterlyst: Tidligere Molde-spiller tiltalt for ny voldtekt

Den tidligere Molde-spilleren Babacar Sarr var på byen med lagkamerater da han traff kvinnen som dagen etter anmeldte ham for voldtekt. Nå er han tiltalt, kommer det frem i en ny kjennelse.

Babacar Sarr kom inn i det 78. spilleminutt da Molde slo Sandefjord 1–3 på bortebane i november 2018. Etter seieren dro han og flere andre spillere ut på byen i Oslo. På utestedet Pokalen traff Sarr en ung kvinne.

Ifølge VGs opplysninger, har de begge forklart politiet at de danset og at de etter hvert dro sammen til et nachspiel sammen med ytterligere en mann og en kvinne.







I løpet av natten mener kvinnen at hun ble voldtatt av Sarr to ganger mens hun sov: Først på hans hotellrom på Thon Hotel Europa i Oslo sentrum og senere på et hotellrom på Saga Apartments på Majorstuen.

Årsaken til at de dro videre til et nytt hotell skal ha vært at Sarr delte hotellrom med en medspiller og at rommet var for lite til fire personer.

I SENTRUM: Babacar Sarr delte hotellrom med en annen Molde-spiller på Thon Hotel Europa i St. Olavs gate. Foto: Frode Hansen, VG

«Nå igjen?»

Sarr hevder at han og kvinnen hadde sex, men at det var frivillig, får VG opplyst.

Samtidig som Sarr fløy tilbake til Molde sammen med laget den påfølgende søndagen, oppsøkte kvinnen, ifølge VGs opplysninger, overgrepsmottaket som igjen kontaktet politiet.

Saken ble anmeldt og dagen etter, mandag formiddag, ble fotballproffen pågrepet i Molde.

VG får opplyst at Sarr, da han ble forklart hvorfor han var pågrepet, svarte på engelsk: «Nå igjen?»

De to andre personene som også var til stede på hotellrommene vil trolig bli sentrale vitner når saken kommer opp i retten. I avhør har de begge forklart at den fornærmede kvinnen den aktuelle natten våknet etter å ha sovet og ga uttrykk for at hun hadde vondt, ifølge VGs opplysninger.

Tidligere henlagt

Politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt opplyser til VG at saken opprinnelig ble henlagt av politiet, men at statsadvokaten omgjorde henleggelsen etter klage fra kvinnens bistandsadvokat.

– Statsadvokaten ba om ytterligere etterforskning, og naturligvis ble det gjennomført. Saken ble deretter sendt til statsadvokaten med politiets vurdering.

Det var Nettavisen som først meldte om den nye tiltalen.

NYTT ROM: Babacar Sarr, den fornærmede kvinnen og ta andre skal i løpet av den aktuelle natten ha tatt inn på Saga Apartments i Holmboes gate. Også her mener kvinnen at hun ble voldtatt av Sarr. Foto: Frode Hansen, VG

Frikjent for sovevoldtekt

28 år gamle Sarr ble i mars 2018 tiltalt for en sovevoldtekt i Molde. Han ble frikjent i Romsdal tingrett samme høst, men ble likevel dømt til å betale erstatning til kvinnen.

Påtalemyndigheten anket frifinnelsen, men ankesaken er blitt utsatt tre ganger fordi Sarr ikke har møtt i retten. Han skal i lengre tid ha oppholdt seg i Saudi-Arabia, der han nå spiller fotball.

Det er i en kjennelse fra Frostating lagmannsrett som dreier seg om den videre prosessen i saken om sovevoldtekten i Molde, at det fremkommer at statsadvokatene i Oslo har tatt ut en ny tiltale mot Sarr. Kjennelsen fra Frostating ble avsagt tirsdag denne uken.

Politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt. Foto: Frode Hansen, VG

Politiadvokat Hilde Strand vil ikke si noe om den nye tiltalen i saken fra november 2018, også omtalt som «Oslo-saken».

– Det er slik at påtalemyndigheten ikke kommenterer en tiltale før den er forkynt for tiltalte, sier Strand.

Sarrs forsvarer i den første saken, advokat Jørgen Løvdal, sier til VG at han ikke er kjent med noen ny tiltale.

– Jeg har ingen opplysninger om det, og er ikke oppnevnt som forsvarer i noen ny sak. Jeg kjenner saken kun gjennom mediene, sier Løvdal.

Etterlyst internasjonalt

VG har vært i kontakt med statsadvokat Ingrid Vormeland Salte som viser til sin taushetsplikt som gjør at hun ikke kan bekrefte hvorvidt det er tatt ut tiltale eller ikke før en eventuell tiltale er forkynt.

Bistandsadvokat Erle Aas Bjørnstad skriver i en tekstmelding til VG at hun på vegne av sin klient ikke har noen kommentar til saken.

Sarr er fortsatt internasjonalt etterlyst med pågripelsesbegjæring, men norske myndigheter har ikke fått ham utlevert til Norge.

I fjor sommer skrev VG at den tidligere Molde-spilleren hadde skrevet under for to klubber – i land uten utleveringsavtale med Norge – i løpet av det siste halvåret.

– Vi bruker alle kanaler for å nå ham, og for å få forkynt stevningen for ham. Det er sendt ut en internasjonal etterlysning med pågripelsesordre, sa statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim til VG i august 2019.

BA OM FIRE ÅR: Aktor Ingrid Thorn Nordheim la ned påstand om fire års fengsel for den voldtektstiltalte Molde-spilleren i Romsdal tingrett da saken var oppe til behandling i august 2018. Foto: Ådne Husby Sandnes, VG

Ifølge kjennelsen fra Frostating lagmannsrett var Interpol i Saudi–Arabia i kontakt med Sarr 17. september 2019. I kjennelsen heter det:

– Både historikken og den siste kontakten med Interpol i Saudi-Arabia bekrefter at Sarr er vel kjent med at saken står for behandling i lagmannsretten. At han likevel valgte å ikke møte til ankeforhandlingen 1. oktober 2019, underbygger at Sarr bevisst unnviker, skriver lagmannsretten.

VG har ikke lyktes med å få en kommentar fra Babacar Sarr til denne saken.

