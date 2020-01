Rykket ut til melding om eksplosjon – var fyrverkeri

Politiet i Øst fikk melding om en eksplosjon og brann ved en gård i Lillestrøm. Det viste seg å være destruksjon av fyrverkeri.

– Det er et firma der som destruerer fyrverkeri og den slags. Ting var under kontroll og det er avklart, sier operasjonsleder Arild Bråten til VG klokken 17.20.

Alle nødetatene rykket ut til stedet etter det som ble beskrevet som et eksplosjonsartet smell og brann. Publikum ble også bedt om å holde god avstand inntil videre.







– Vi er på vei med flere ressurser fra brann, politi og ambulanse. Det er noen som hørte et smell, men vi har ikke fått stadfestet hva det er for noe enda. Vi er på vei dit, sa vaktleder Atle Rønning i brannvesenet til VG klokken 17.09.

Ti minutter senere fortalte han at brannvesenet hadde sendt en bil til stedet sammen med politiet. Han kunne da konstatere at ingen var skadet, og at det heller ikke brant.

