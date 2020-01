MAT-INNSPILL: Tidligere justisminister Jøran Kallmyr. Her under NAV-høringen i starten av januar. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

Kallmyrs klimatiltak: Ville ha kjøttfri fengselskost

I fjor ba den avgåtte justisministeren Jøran Kallmyr (Frp) sitt embetsverk om å utrede om kjøttfrie måltider kunne innføres i norske fengsler. Men etterfølgeren Monica Mæland (H) sier at hun ikke vil følge opp forslaget.

Den avgåtte justisministeren bekrefter overfor VG at ideen ble luftet overfor embetsverket i Justisdepartementet.

Men Jøran Kallmyr avviser at en kjøttfri diett for innsatte skulle innføres som en form for tilleggsstraff:

– Nei, dette var et tiltak vi ønsket at å få utredet for å redusere klimautslipp i vårt ansvarsområde, sier han til VG.

Mislikt

Det er en velkjent sak at Frp har mislikt sterkt innføring av kjøttfrie dager rundt i kantiner og lunsjrom i offentlig sektor.

Da MDG i 2012 lanserte ideen om en kjøttfri dag i Oslo rådhus reagerte Kallmyr, som da var folkevalgt i Oslo, med å kalle forslaget for det dummeste forslaget i bystyret.

Fire år senere, da den kjøttfrie dagen ble innført, sa Tommy Skjervold (Frp) at dette var «overformynderi» og ville utløse politikerforakt.

Likevel: VG har fått bekreftet at lunsjen i kantinen i Justisdepartementet i Nydalen en dag i uken har kun kjøttfrie varmretter.

DSS, som har ansvaret for kantinedrift i de øvrige departementene, opplyser at de har et alternativt tilbud om vegetarretter hver dag til lunsj.

INGEN KJØTTFRIHET: Fredag sjekket Frp-statsrådene Jøran Kallmyr og Ingvil Smines Tybring-Gjedde ut av Justisdepartementet og overlot statsrådsposten til Monica Mæland (til høyre). Foto: Fredrik Hagen, SCANPIX

Klimatiltak

Jøran Kallmyr sier til VG at forslaget om kjøttfrie dager i fengslene var helt alvorlig ment:

– Alle departementene ble utfordret på å finne klimatiltak på sine områder. Jeg skulle gjerne sett at politiet kunne kjørt elbil, men det er dessverre ikke mulig. Politiets tjenestebiler kjører 100.000 kilometer i året og med elbil ville det bli begrenset med oppgaveløsning. Så da måtte vi finne noe annet, forklarer han.

– Men er ikke Frp imot kjøttfrie dager?

– Ettersom MDG mener det er helt akseptabelt å servere gratis kjøttfri mat til skoleelever og eldre i Oslo, så er det vel ikke noe galt i å innføre kjøttfrie dager i fengslene også, svarer Kallmyr.

NY JUSTISMINISTER: Monica Mæland (H). Foto: Thomas Andreassen, VG

Ble ikke prioritert

I forrige uke bestemte Frp seg for å forlate regjeringen. Fredag måtte Jøran Kallmyr levere nøkkelen til statsrådskontoret i Justisdepartementet til den nye justisministeren, Monica Mæland (H).

Kallmyr sier at utredningen aldri ble noe av:

– Spørsmålet hadde aldri noen høy prioritet hos oss. Det var viktigere saker vi måtte ta oss av, som flere tilrettelagte soningsplasser for ungdom og bruk av isolasjon.

– Stemmer det at forslaget er blitt latterliggjort internt i departementet?

– Det var vel ingen stor entusiasme i departementet for dette, svarer Kallmyr.

Den nye justisministeren Monica Mæland sier dette om fremtiden for forslaget om kjøttfrie dager i fengslene:

– Jeg har aldri hørt om det forslaget, og det er ikke noe som kommer til å bli utredet av meg, sier hun til VG.

