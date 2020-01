MISTET TILLITEN: Høyre, Frp, FNB og SV har mistet tilliten til Skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap). Foto: Frode Hansen

Byrådskrise i Bergen: byrådsleder truer med å gå av

Flertallet i bystyret i Bergen har ikke lenger tillit til skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap). Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) varsler at hele byrådet går dersom det blir reist mistillitsforslag.

Oppdatert nå nettopp

Torsdag ble det klart at Høyre, Frp, FNB og SV har mistet tilliten til Engø, skriver Bergens Tidende og NRK.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) varslet allerede onsdag at mindretallsbyrådet vil gå av dersom det blir fremmet mistillit mot skolebyråden.

Byrådet består av Krf, Venstre, MDG i tillegg til Ap.

Etter at det torsdag ble klart at det er flertall for mistillit mot Engø, sier Valhammer til NRK at byrådet vil gå av dersom det kommer et formelt mistillitsvedtak.

STILLER KABINETTSPØRSMÅL: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Bakgrunnen for krisen er sikkerhetssvikten i skoleappen Vigilo, som skal brukes til kommunikasjon mellom foreldre og ansatte i skoler og barnehager. Tirsdag var det høring i saken.

Til Bergens Tidende sier Valhammer at det ikke er aktuelt å ofre skolebyråden for å redde resten av byrådet.

– Jeg mener at det ikke er grunnlag for mistillit mot skolebyråden. Samtidig har jeg vært tydelig på jeg har vært tydelig på at en mistillit mot henne er en mistillit mot hele byrådet. Dette er en sak der flere, inkludert meg selv, har hatt ansvar, sier Valhammer.

Byrådslederen var selv skolebyråd før Engø. I høringen tidligere denne uken kom det frem at Valhammer fremskyndet innføringen av Vigilo, skriver BT.

Publisert: 23.01.20 kl. 20:49 Oppdatert: 23.01.20 kl. 21:29

