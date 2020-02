I STÅ: Flere vogntog venter på å kjøre kolonne over Hemsedalsfjellet via riksvei 52 onsdag morgen. Foto: Statens vegvesen

Venter full storm i Sør-Norge: Flere fjelloverganger stengt

Flere fjelloverganger i nord og mellom øst og vest er stengt på grunn av uvær. Og verre skal det bli, ifølge meteorologene.

Vind, uvær og snø- og isdekke fører til at flere av de viktigste fjellovergangene er stengt eller har kolonnekjøring onsdag morgen. Det gjelder både i Sør- og Nord-Norge.

Og verre skal det bli, ifølge vakthavende meteorolog Marit Berger hos Meteorologisk institutt.

– Det blåser liten storm en del steder på fjellet her i Sør-Norge, og det blir nok heller sterkere vind utover dagen enn at det roer seg, sier hun til VG.

Trafikkoperatør Nina Heggernes i Vegtrafikksentralen Vestland anbefaler de som skal ferdes fra øst til vest eller motsatt om å smøre seg med tålmodighet.

– Det er dårlig vær i fjellet. Det er kun E16 Filefjell som er åpen, alle de andre fjellovergangene er enten stengt eller kolonnekjørt, sier hun.

– Skal man ferdes i fjellet bør man sko seg med gode dekk og smøre seg med tålmodighet. Man bør også smøre seg matpakke og ha på varme klær i tilfelle man blir stående lenge i kolonne.

Slik ser det ut på fjellovergangene i Sør-Norge onsdag morgen:

E16 Filefjell: Åpen, kolonnekjøring kan innføres på kort varsel.

Rv52 Hemsedalsfjellet: Kolonne

E134 Haukelifjell: Kolonne

Rv15 Strynefjellet: Kolonne

Rv13 Vikafjellet: Kolonne

Fv50 Hol-Aurland: Stengt. Blir ikke åpnet i dag.

Rv7 Hardangervidda: Stengt

Stor skredfare

Uværet skyldes et frontsystem som ligger over Sør-Norge. Det trekker seg fra nordlige deler av Vestland til over Møre og Romsdal og videre nord mot Trøndelag.

– I tillegg til kraftig vind ventes det en god del nedbør i dette området i dag. Det blir mye regn i Møre og Romsdal og mye snø i Trøndelag, sier Berger.

Hun sier overgangen mellom der det er snø og der det er regn vil være brå.

– Hvis du kjører nordover gjennom Trøndelag vil det være et ganske skarpt skille, sier Berger.

Store nysnømengder og vind fører også til at det er stor snøskredfare i nordlige del av Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag i dag.

Det er også sendt ut gult farevarsel for mye snø i Trøndelag.

– Det blir rett og slett skittvær i dag og deler av i morgen i denne delen av landet, sier Berger.

– Først i morgen ettermiddag og kveld roer det seg ned.

– Kan bli flere

Også i Nord-Norge er en rekke fjelloverganger stengt onsdag morgen. Ifølge meteorologene kan det fort bli flere.

– I Nord-Norge er det kaldluft som preger været. Det er en god del vind langs kysten med snøbyger og muligheter for polare lavtrykk. Etter hvert blir det kraftigere byger, sier Berger.

Hun anbefaler de som skal ut og ferdes i Nord-Norge om å følge med på farevarsler på Yr og Varsom.no.

– I nord har vi ikke ute så mange farevarsler ennå, men det skulle ikke forundre meg om det kommer noen i løpet av dagen. Det ser ut til å bli polare lavtrykk og snøfokk, mye vind og snøbyger, som kan føre til en del stengte fjelloverganger der også, sier Berger.

Status i Nord-Norge onsdag morgen:

E6 Saltfjellet: Kolonnekjøring på grunn av uvær.

E6 Sennalandet: Kolonnekjøring på grunn av uvær.

E10 Bjørnfjell: Stengt på grunn av uvær.

E12 Umbukta: Stengt på grunn av uvær.

E69 Skarsvåg-Nordkapp: Stengt på grunn av uvær.

Rv94 Kvalsund Bru-Hammerfest: Stengt på grunn av uvær.

For Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Tromsø, Sør-Troms, Indre Troms, Lofoten og Vesterålen, Ofoten, Salten og Svartisen er det sendt ut farevarsel om betydelig snøskredfare.

I tillegg er det utstedt gult farevarsel for ising på skip.

