Full storm i Sør-Norge: Flere fjelloverganger stengt

Flere fjelloverganger i nord og mellom øst og vest er stengt på grunn av uvær. Og uværet vil vedvare i natt og utover morgendagen, ifølge meteorologene.

Vind, uvær og snø- og isdekke fører til at flere av de viktigste fjellovergangene er stengt eller har kolonnekjøring onsdag. Det gjelder både i Sør- og Nord-Norge.

Slik ser det ut på fjellovergangene i Sør-Norge (oppdatert kl. 18:36):

E16 Filefjell: Kolonne. Kan bli stengt på kort varsel.

E134 Haukelifjell: Stengt.

Rv7 Hardangervidda: Stengt. Blir ikke åpnet i dag.

Rv15 Strynefjellet: Stengt.

Rv52 Hemsedalsfjellet: Kolonne. Kan bli stengt på kort varsel.

Fv50 Hol - Aurland: Stengt. Blir ikke åpnet i dag.

Fv53 Tyin - Årdal: Stengt. Blir ikke åpnet i dag.

Fv705 Stuggudal - Brekken: Stengt.

– Det har vært full storm i fjellet i ettermiddag, sier vakthavende meteorolog Trond Lien hos Meteorologisk institutt til VG onsdag kveld.

Lien opplyser at det dårlige være vil vedvare ut over natten og morgendagen.

– Utviklingen for morgendagen er at vi venter vestlig sterk kuling utsatte steder, men i morgen ettermiddag vil vinden minke til liten kuling. Det blir en bedring i morgen ettermiddag, sier Lien og legger til:

– Vi har et farevarsel ute naturlig nok, som gjelder nå i kveld og ut natten og i morgen formiddag.

VG snakket tidligere onsdag med trafikkoperatør Nina Heggernes i Vegtrafikksentralen Vestland. Hun anbefalte de som skal ferdes fra øst til vest eller motsatt om å smøre seg med tålmodighet.

– Det er dårlig vær i fjellet. Det er kun E16 Filefjell som er åpen, alle de andre fjellovergangene er enten stengt eller kolonnekjørt, sier hun.

– Skal man ferdes i fjellet bør man sko seg med gode dekk og smøre seg med tålmodighet. Man bør også smøre seg matpakke og ha på varme klær i tilfelle man blir stående lenge i kolonne.

Stor skredfare

Uværet skyldes et frontsystem som ligger over Sør-Norge, sa vakthavende meteorolog Marit Berger hos Meteorologisk institutt til VG onsdag morgen. Det trekker seg fra nordlige deler av Vestland til over Møre og Romsdal og videre nord mot Trøndelag.

– I tillegg til kraftig vind ventes det en god del nedbør i dette området i dag. Det blir mye regn i Møre og Romsdal og mye snø i Trøndelag, sier Berger.

Hun sier overgangen mellom der det er snø og der det er regn, vil være brå.

– Hvis du kjører nordover gjennom Trøndelag vil det være et ganske skarpt skille, sier Berger.

Store nysnømengder og vind førte også til at det er stor snøskredfare i nordlige del av Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Politiet i både Trøndelag og Møre og Romsdal rykker ut med advarsler om å ferdes i skredterreng onsdag formiddag.

– Det blir rett og slett skittvær i dag og deler av i morgen i denne delen av landet, sier Berger.

– Først i morgen ettermiddag og kveld roer det seg ned.

Vegtrafikksentralen Vest opplyser at en rekke veier i Stryn stenges i natt på grunn av rasfare:

– Kan bli flere

Også i Nord-Norge er en rekke fjelloverganger stengt onsdag.

Slik ser det ut på fjellovergangene i Nord-Norge (oppdatert kl. 18:36):

E6 Saltfjellet: Kolonne.

E6 Kvænangsfjellet: Stengt.

E6 Sennalandet: Kolonne

E6 Hatter: Stengt

E10 Bjørnfjell: Stengt.

E12 Umbukta: Kolonne.

E69 Skarsvåg-Nordkapp: Stengt.

Rv94 Kvalsund Bru - Hammerfest: Stengt.

Fv98 Ifjordfjellet: Stengt.

Fv888 Bekkarfjord - Hopseidet: Stengt

Fv889 Snefjord - Havøysund: Stengt. Blir ikke åpnet i dag.

Fv890 Kongsfjordfjellet: Kolonne.

Fv891 Båtsfjordfjellet: Kolonne.

Ifølge meteorolog Lien vil man se en bedring i Troms i løpet av morgendagen, mens det er mer usikkert i Finnmark.

– Fortsatt på E6 saltfjellet er det kolonnekjøring. Der blir det adskilling bedre i morgen, sier Lien og legger til at det er mye vind videre nordover i Troms og Finnmark.

– Det blir bedre vær særlig i Troms i løpet av morgendagen og en viss bedring i Finnmark, men der er det altså mer usikkert.

Meteorolog Berger anbefaler de som skal ut og ferdes om å følge med på farevarsler på Yr og Varsom.no.

For Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Tromsø, Sør-Troms, Indre Troms, Lofoten og Vesterålen, Ofoten, Salten og Svartisen er det sendt ut farevarsel om betydelig snøskredfare.

I tillegg er det utstedt gult farevarsel for ising på skip.

Publisert: 05.02.20 kl. 09:49 Oppdatert: 05.02.20 kl. 19:27

