OSLO TINGRETT: Tiltaltes forsvarere Knut-Ole Bakke Hansen og Elisabeth Myhre. Foto: Jørgen Braastad, VG

Forsvarer til overgrepstiltalt kulturprofil: – Risiko for at forklaringer er forurenset

Mannen i 50-årene, som er tiltalt for en rekke overgrep, erkjenner ikke straffskyld. Forsvareren mener de fornærmede har påvirket hverandre før de gikk til politiet.

Kulturprofilen mener seg utsatt for en svertekampanje, og har ifølge påtalemyndigheten lansert ulike motiver for hvorfor kvinnene har forklart seg på denne måten.

– Det er sjalusi, hevn, han mener han er utsatt for mobbekampanje, at det er massiv ryktespredning i miljøet som han har blitt utsatt for, sa aktor Trude Antonsen under sitt innledningsforedrag.

– Han mener at de fornærmede er påvirket av hverandre, til dels av mediene, til dels av #MeToo-kampanjen i 2017, og at de har såkalte falske minner.

Mannen er tiltalt for ni voldtekter, samt ett tilfelle av seksuell omgang med en jente under 16 år.

Handlingene skal ha skjedd mellom 2005 og 2014 og har i utgangspunktet en strafferamme på 10 års fengsel. Den kan bli betraktelig høyere, dersom han dømmes for flere av forholdene.

Ifølge tiltalen var samtlige av de fornærmede kvinnene ute av stand til å motsette seg overgrepene, fordi de sov eller var beruset.

Selv nekter kulturprofilen straffskyld for anklagene mot ham.

Var en del av samme miljø

De sentrale bevisene i saken vil være de fornærmedes forklaringer og eventuelle likheter i forklaringene.

– Forholdene i tiltalen baserer seg i stor grad på forklaringer av fornærmede, med noen støttebevis som vitner eller dokumentasjon, for eksempel chattelogger, sa Antonsen.

Hun beskrev tiltalte som en sentral figur i Oslos uteliv, og mener han har vært en del av et miljø med mye festing.

De fornærmede har i større eller mindre grad vært en del av dette miljøet, eller omgangskretsen rundt tiltalte, ifølge aktor.

– Gjennom bevisførselen vil dere få inntrykk av mye rus, mye alkohol, narkotika – særlig i form av MDMA.

– Det er ingen uenighet om at det har vært en seksualisert stemning i tilknytning til festene, særlig nachspiel og da seksuell omgang. Både frivillig, og etter påtalemyndighetens syn slik det fremkommer av tiltalen, sa Antonsen.

I RETTEN: Tiltaltes forsvarer, Elisabeth Myhre. Foto: Jørgen Braastad

Forsvarer: – Kan sees i nær sammenheng

Tiltalte har ifølge aktor laget mapper på de fornærmede og vitner. Disse skal inneholder bilder og chatte-logger mellom blant annet fornærmede og tiltalte.

Mannen vil gjennom rettssaken legge frem et tusentalls meldinger, som skal vise en omfattende kontakt mellom ofrene og fornærmede i tiden før og etter det påståtte overgrepet.

Tiltaltes forsvarer Elisabeth Myhre la særlig vekt på det hun mener er et felles initiativ blant de fornærmede, og at anklagene kan sees i nær sammenheng.

Hun peker på at anklagene først ble fremsatt i en sosial kontekst – blant annet i sosiale medier. Kvinnene skal ha snakket sammen før politiet begynte etterforskningen sommeren 2015.

– Hvem har snakket sammen før man går til politiet? Og hvem har snakket sammen før politiet begynte å etterforske ulike saker?

– Det har betydning for etterforskningen, man får en risiko for at forklaringer er forurenset, sa Myhre.

Hun trakk også frem betydningen av #MeToo-kampanjen i 2017, og #Jegharopplevd-kampanjen på Twitter i 2015 for de fornærmedes anklager.

AKTOR: Trude Antonsen. Foto: Jørgen Braastad, VG

– En feilkilde som må tas på alvor

Myhre la i tillegg vekt på at det i en av sakene tok 12 år fra den påståtte handlingen skal ha funnet sted, til anmeldelsen.

Hun stilte spørsmål ved om dette intervallet kan ha påvirket fornærmedes minner eller forståelse av noe som har skjedd.

– Det er en feilkilde som må tas på alvor, sa Myhre.

En psykolog fra Politihøyskolen skal i rettssaken vitne om falske minner, redefinering av minner og hvordan mennesker kan påvirke hverandre.

Aktoratet vil på sin side høre et vitne som er professor i psykologi, som skal avgi en forklaring om handlingsmønstre og ettervirkninger av voldtekt generelt.

