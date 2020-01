PÅ SIGHTSEEING: Turister med munnbind i den sørkoreanske hovedstaden Seoul onsdag. Foto: HEO RAN / Reuters

Mener munnbind ikke fungerer mot virus: – En kulturell greie

Den nye coronaviruset har økt etterspørselen også utenfor Kina, men norske myndigheter sier de aldri kommer til å anbefale bruk av munnbind.

Hanna Haug Røset

NTB

For mindre enn 30 minutter siden

Utbruddet av coronavirus har fått kinesere

– Det er en kulturell greie i deler av Asia at man bruker mye munnbind når det går ulike virus som influensa. Men det er ingen gode holdepunkter for at det har noe for seg, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til VG.

Han opplyser at FHI aldri har anbefalt folk i Norge å bruke munnbind.

– Det kommer vi heller ikke til å gjøre, sier han.

I likhet med andre kjente luftveisvirus smitter det nye coronaviruset gjennom såkalt dråpesmitte. Men et munnbind vil ikke være et effektivt hinder, mener overlegen.

– Men er det noe negativt med å bruke et munnbind?

– Det kan kanskje gi litt falsk trygghet. Dessuten vil en som stadig tar seg i ansiktet for å rette på munnbindet dra virus fra hendene og opp i ansiktet. Det ønsker vi ikke, det er der virusene kommer inn, sier Aavitsland.

Ber syke holde seg hjemme

Rådet fra norske helsemyndigheter for å unngå smitte dersom man har blitt syk er klart:

– Vi ønsker at folk som er syke skal holde seg hjemme, sier Aavitsland.

PROFESSOR: Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet. Foto: Annemor Larsen / VG

Tidligere denne uken meldte NTB at norske apoteker har opplevd økt etterspørsel etter munnbind. iTromsø skrev at apotekene i ishavsbyen var helt tomme for munnbind etter stor pågang fra kinesiske turister.

Når VG kontakter Apotek1 onsdag svarer de følgende i en e-post:

«Så vidt vi er klar over er statusen den samme. Det er stor etterspørsel fortrinnsvis av kinesiske turister. Vi har fått inn en ny forsyning med munnbind som sendes ut til apotekene. Noe mer spesifikt har vi ikke akkurat nå».

Kommunikasjonsrådgiver Tonje Kinn i Norsk Medisinaldepot som legemidler og helserelaterte produkter sier at VG at de har opplevd etterspørsel den siste tiden, og at de akkurat nå er tomme, men at de venter en ny forsyning i neste uke.

Tror på snarlig topp

Onsdag sier kinesiske helsemyndigheter at de tror viruset vil nå toppen om få dager.

– Jeg tror utbruddet vil nå toppen om en uke eller rundt ti dager, sier luftveiseksperten Zhong Nanshan ved Kinas nasjonale helsekommisjon til det statseide nyhetsbyrået Xinhua, ifølge tyske DPA.









PÅ TIVOLI: Besøkende kjørte radiobiler med munnbind i Hongkong tirsdag.

Spådommene er stikk i strid med det flere andre eksperter har uttalt. En matematisk modell fra universitetet i Hongkong har tidligere anslått at utbruddet vil nå toppen i mai eller april i år.

– Sars-utbruddet varte i seks måneder. Men jeg tror ikke det nye coronavirus-utbruddet vil vare så lenge, sier Zhong, som er kjent for sitt bidrag i å avdekke omfanget av sars-utbruddet.

Sars-utbruddet i 2002–2003 tok 348 menneskeliv i Kina og nærmere 800 på verdensbasis. Den gang nådde det bekreftede smittetallet i Kina totalt 5327, noe som betyr at det allerede er flere som har fått påvist smitte av Wuhan-viruset enn av sars.

De siste smittetallene for det nye viruset er på 7000 og 169 personer er døde. Dermed er dødsraten blant de smittede så langt mye lavere enn for sars.

Zhong tror også at dødsraten vil falle. Han viser blant annet til teknologiutvikling og innsatsen som nå legges ned av forskere og helsearbeidere.

Publisert: 30.01.20 kl. 02:15

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser