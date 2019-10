EN INNE, EN UTE: Abid Raja er ikke med i Unge Venstres forslag til ny ledelse i Venstre, mens Sveinung Rotevatn er på topp. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Unge Venstre vil ha Sveinung Rotevatn som leder, ikke Abid Raja

Ungdomspartiet vil kaste Trine Skei Grande, og foreslår Sveinung Rotevatn som ny Venstre-leder.

Etter et skuffende kommune- og fylkestingsvalg må Venstre tenke nytt, mener Konstanse Løfors, 1. nestleder i Unge Venstre. Derfor får ikke partileder Trine Skei Grande plass i deres innspill til valgkomiteen.

– Vi ser at mange velgere oppfatter Venstre som lite tydelig. Vi mener at det er på tide med en ny retning for partiet, sier Løfors til VG.

– Sveinung har vært tydelig i spørsmål som er viktige for Venstre, som å kutte i klimagassutslippene i tråd med Paris-avtalen og human asylpolitikk.

Sveinung Rotevatn er i dag statssekretær for justis-, beredskaps- og innvandringsministeren. Plassen som 1. nestleder bør gå til stortingsrepresentant Guri Melby, mener Unge Venstre. Det var NRK som omtalte innspillene først.

Abid Raja, som er et hett navn blant mange i Venstre, er ikke ønsket i ledelsen av Unge Venstre. I tillegg til leder og 1. nestleder er disse tre på ønskelisten:

Ida Gudding Johnsen, kommunestyrerepresentant i Bodø

Erlend Horn, byråd for sosial, bolig og inkludering i Bergen

Iselin Nybø, høyere utdanningsminister

