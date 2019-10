EN INNE, EN UTE: Abid Raja er ikke med i Unge Venstres forslag til ny ledelse i Venstre, mens Sveinung Rotevatn er på topp. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Flere i Venstre åpne om å vrake Grande - ønsker Sveinung Rotevatn

Både Unge Venstre, Venstrekvinnene og Liberale studenter vil kaste Trine Skei Grande (50) og ha Sveinung Rotevatn (32) som ny Venstre-leder.

Stadig flere peker nå åpent på at statssekretæren i Klimadepartementet bør bli ny Venstre-leder på landsmøtet våren 2020.

Valgkomitéen i partiet har bedt om forslag innen søndag, og i flere av forslagene pekes det altså på Rotevatn.

Etter et skuffende kommune- og fylkestingsvalg med under fire prosent oppslutning, må Venstre tenke nytt, mener Konstanse Løfors, 1. nestleder i Unge Venstre. Derfor får ikke partileder Trine Skei Grande plass i deres innspill til valgkomiteen.

INTET PARADIS: Venstre-leder Trine Skei Grande fotografert på vei til valglokalet i Gamlebyen skole i Oslo på valgdagen. Nå vil stadig flere i partiet fjerne henne som Venstre-leder. Foto: Terje Bringedal, VG

– Vi ser at mange velgere oppfatter Venstre som lite tydelig. Vi mener at det er på tide med en ny retning for partiet, sier Løfors til VG.

– Sveinung (Rotevatn) har vært tydelig i spørsmål som er viktige for Venstre, som å kutte i klimagassutslippene i tråd med Paris-avtalen og human asylpolitikk, legger hun til.

Raja: Ikke ta det gjennom media

Både Unge Venstre, Venstrekvinnelaget og partiets studentorganisasjon, Liberale studenter, mener Trine Skei Grandes dager som Venstre-leder snart er talte og at partiveteranen bør erstattes av Rotevatn.

Alle de tre organisasjonene mener dessuten at posisjonen som 1. nestleder bør besettes av stortingsrepresentant Guri Melby (38).

Landsstyremedlem i Venstre og leder i Liberale studenter, Amanda H. Rygg, sier til VG:

– Vi støtter forslaget fra Unge Venstre med Rotevatn som ny leder og Guri Melby inn som nestleder. Det vil være sunt med et skifte nå. I en situasjon der både Trine og Sveinung stiller som lederkandidater, vil vi støtte Sveinung Rotevatn, sier Rygg til VG. Liberale studenter har ennå ikke spilt inn sitt forslag til valgkomiteen, men støtter altså Unge Venstres forslag.

Sveinung Rotevatn selv forholder seg til valgkomitéen.

– Jeg har nok ingen kommentar til det. Valgkomiteen har bedt om svar til helga, og det skal de få, skriver Rotevatn i en SMS til VG.

Til TV 2 sier Guri Melby at hun stiller seg til disposisjon. Hun vil ikke svare på om hun ønsker å bli nestleder eller leder.

– Hva det betyr vil jeg ta i dialog med valgkomiteen, sier Melby til VG.

– Du har fått klarsignal fra familien?

– Ja, svarer Melby, som har en høy stjerne hos mange i Venstre, inkludert partileder Trine Skei Grande.

Opprinnelig kommer Melby fra Orkdal, og er i likhet med Grande «Oslo-trønder» etter mange år i hovedstaden.

Også Venstrekvinnelaget vil ha lederskifte, og går inn for duoen Rotevatn/Melby som henholdsvis leder og første nestleder, ifølge DN.

Abid Raja, som også er et hett navn blant mange i Venstre, er ikke ønsket i ledelsen av Unge Venstre. Han svarer også på VGs spørsmål per SMS:

– Vi i Venstre har en leder, og det er Trine Skei Grande. Jeg har senest 13. september uttalt at når Trine har sagt at hun ønsker å fortsette som leder så støtter jeg henne i det. Utover dette har jeg ingen kommentar til media om posisjoner i partiet, da mine kommentarer vil være overfor valgkomiteen. Og jeg har også anmodet samtlige om å eventuelt meddele hva de har på hjertet om posisjoner i partiet til valgkomiteen, og ikke ta det gjennom media. Det står jeg fortsatt på.

Får støtte i fem fylker

Tidligere har fem ordførerkandidater fra Venstre gått ut og åpent støttet Abid Raja.

Alle fylkeslagene i Venstre gjør nå ferdig sine innspill til valgkomiteen. VG har foreløpig fått kontakt med fem fylkesledere, som alle ønsker seg Sveinung Rotevatn som nestleder eller leder i Venstre. Ingen av dem ønsker å være åpen om sin støtte før innstillingen er sendt valgkomiteen.

Det er derimot Peder Lofnes Hauge, politisk rådgiver i Bergen kommune.

– Jeg vil ha Sveinung Rotevatn inn i ledertrioen, og på sikt er han ledermateriale for Venstre, sier Hauge til VG.

Hauge er en venn og åpen støttespiller av Rotevatn.

– Jeg opplever han som en populær mann i Bergen. Han kan være en samlende kraft, som forene by og land, sier Hauge.

Han gikk åpent ut med sin støtte på Facebook i dag.

OK FOR FAMILIEN: Guri Melby lanseres som nestleder-kandidat i Venstre. Hun sier ja til å stille seg til disposisjon - og har fått klarsignal fra familien, her representert ved sønnen Lavrans (1). Foto: Hallgeir Vågenes, VG

I tillegg til leder og 1. nestleder er disse tre på ønskelisten:

Ida Gudding Johnsen, kommunestyrerepresentant i Bodø

Erlend Horn, byråd for sosial, bolig og inkludering i Bergen

Iselin Nybø, høyere utdanningsminister.

Nåværende nestleder Terje Breivik, ønsker ennå ikke å uttale seg om han er kandidat til å fortsette i vervet. Breivik er også leder av partiets stortingsgruppe.

– Eg kjem nok til å svara valkomitéen før eg eventelt seier noko utad. Slik må det vera, skriver Breivik i en sms til VG.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken stod det at Sveinung Rotevatn er statssekretær for justis-, beredskaps- og innvandringsministeren. Det er feil. Siden 12.10.2018 er Rotevatn statssekretær for klima- og miljødepartementet. Artikkelen ble rettet kl 13:53.

