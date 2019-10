Justisministerens onkel overfalt i Oslo: – Blir forbannet og redd

AHUS (VG) Helgen har vært preget av flere, tilsynelatende uprovoserte, voldshendelser i hovedstaten. En av de fornærmede var onkelen til justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Jeg var på vei ned til byen for å møte noen venner etter en konsert, så jeg skulle ta T-banen en gang rett etter midnatt, sier mannen i 40-årene til VG.

Han er innforstått med at VG omtaler at hendelsen fant sted på Romsås, og at han er onkelen til justisministeren. Men han ønsker ikke å stå frem i VG med navn og bilde.

VG møter Kallmyr og onkelen hans på Akershus universitetssykehus søndag ettermiddag. Der har justisministeren vært for å besøke onkelen. Et halvt døgn tidligere ble mannen overfalt på Romsås T-banestasjon i Oslo. Mens Kallmyr er inne på besøk, blir det klart at onkelen blir skrevet ut samme ettermiddag.

– Han har blitt utsatt for blind vold. Og det er klart at dette er alvorlig, sier Kallmyr.

BAKGRUNN: Politiet slår alarm – mye uprovosert vold

Kallmyrs onkel er en høy mann. Han går selv ut av sykehuset, men er tydelig preget av skadene. Han forteller at han i heisen ned til T-banen ble angrepet av det han husker som «en gjeng med ungdommer».

– Det eneste jeg husker er at jeg tar heisen, og plutselig så ligger jeg der og prøver å beskytte hodet, sier han.

FORBANNET: Justisminister Jøran Kallmyr sier han skal gjøre sitt ytterste for å gjøre Oslo trygt. Foto: Jørgen Braastad, VG

– Følelsene er i kaos

Mannen forteller til VG at han brakk ribbein, og fikk kutt i ansiktet og hodet. Trolig har han ligget på T-banestasjonen en stund, før en bekjent, som tilfeldigvis var i området, fant ham og varslet om hendelsen.

Politiet bekrefter at de fikk melding om en voldshendelse på Romsås like etter klokken ett. Hendelsen skal ha skjedd en halvtime tidligere. Da politiet kom til stedet var en ambulanse allerede på plass.

– Han ble beskrevet som omtåket med vondt i brystet, og tydelige merker i ansiktet etter å ha blitt slått, sier operasjonsleder Line Skott til VG.

les også Fem personer pågrepet: Mann slått og sparket i hodet av ungdomsgjeng

Det var kameraovervåkning på stedet, og politiet jobber nå med å hente ut videoen. Fungerende vaktleder Arild Stenersen hos krimvakten i Oslo sier at det er gjennomført teknisk og taktisk etterforskning i saken.

– Hva tenker du om å bli overfalt i ditt eget nærmiljø?

– Det gjør meg sint og forbannet. Ikke redd, mer sint. Følelsene er i kaos, sier Kallmyrs onkel.

HOVEDSTADEN TOPPER: Justisminister Jøran Kallmyr møtte Oslo-politimester Beate Gangås i forbindelse med fotballvolden i Oslo. Foto: Helge Mikalsen, VG

«Redd»

Etter at han søndag ettermiddag ble skrevet ut av sykehuset, ble han kjørt hjem av nevøen.

– Som pårørende blir man både forbannet og redd, sier Kallmyr til VG.

– Men det som er viktig for meg som justisminister er å sørge for et godt system, sånn at vi kan forhindre at denne type umotivert vold skjer. Det har vært altfor mye av det nå i helgen, og vi har også hatt flere voldsepisoder på fotballbanene. Folk skal være trygge på byen og på fotballbanene, og jeg skal gjøre mitt ytterste for det, sier Kallmyr.

LES OGSÅ: Store VG-oversikt: Mer vold og trusler i Oslo-fotballen enn noe annet sted i landet

For helgen har vært preget av en rekke voldshendelser: Natt til lørdag var det mellom 15 og 20 tilfeller av vold i Oslo, og flere av voldsepisodene fremstår som uprovoserte. Ap-politiker Jan Bøhler kaller utviklingen for terror mot bymiljøet, som uten forvarsel kan ramme hvem som helst.

UROLIG: Oslo-politiker på Stortinget, Jan Bøhler er selv natteravn og tett på bymiljøet i hovedstaden. Han er svært bekymret for voldsutviklingen i byen. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Oslo skal være en trygg by

Natt til lørdag opplyste politiet til VG at mye tydet på at større gjenger med menn sto bak hendelsene, og at gjerningspersonene var av utenlandsk opprinnelse – trolig sent i tenårene.

Også natt til søndag meldte politiet om voldshendelser. Blant annet ble fem personer pågrepet etter at en mann i 20-årene ble sparket og slått flere ganger i hodet av en ungdomsgjeng i Slemdalsveien på Oslos vestkant.

Rundt midnatt rykket politiet ut til Youngstorget i Oslo sentrum der 20 personer var innblandet i et masseslagsmål, og på Bøler ble en 15 år gammel gutt ranet av rundt ti jevnaldrende gutter. Gutten ble også utsatt for vold.

les også Slik så Sebastian (21) ut etter å ha blitt slått ned på fotballbanen

– For mange har blitt pårørende etter helgens voldshendelser, og slik skal det ikke være. Oslo skal være en trygg by, men vi har hatt problemer i helgen, spesielt med en del ungdomsgjenger, ofte med minoritetsbakgrunn, som vi har lest i VG. Det er fullstendig uakseptabelt og det må vi nå begynne å ta ordentlig tak i, sier Kallmyr.

Vil ha egen enhet for unge kriminelle

Justisministeren mener man har vært for milde mot ungdommer mellom 16 og 18 år. Nå vil han ha en egen enhet for unge kriminelle.

Han viser til at dagens ungdomsenhet er for de med de lengste dommene, har et tungt oppfølgingsløp, og koster fire millioner kroner per plass.

– Vi trenger ungdomsplasser med fokus på skolegang, jobbtrening og disiplin, men at vi tar de bort fra sitt miljø, sier Kallmyr.

– Vi har også 182 gjengangere her i Oslo alene, og da holder det ikke med bare åtte spesialtilpassede plasser for ungdom mellom 16 og 18 år. Derfor vil vi se om vi skal ha en annen type ungdomsfengselstilbud, fordi vi kan ikke la disse ungdommene gjentatte ganger begå vold mot andre.

Tallene justisministeren viser til kommer fra den årlige Salto-rapporten som viser utviklingen i barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo.

I rapporten kommer det frem at de 182 ungdommene som er definert som gjengangere sto bak halvparten av kriminaliteten blant unge under 18 år i Oslo i fjor.

Mandag møter Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) Kallmyr til et planlagt møte om ungdomskriminalitet. Byrådslederen sier til Aftenposten at han vil ta opp helgens voldshendelser med justisministeren, og at det er regjeringen som må sørge for at politiet er i stand til å ta ungdommene.

