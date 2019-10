Fullt kaos i Oslo: Syv pågrepet

Til sammen er syv personer pågrepet etter dagens opptøyer og sammenstøt i Oslo sentrum.

Flere personer barket sammen i butikken Body Shop på Karl Johan etter masseslagsmål og uro på Frogner tidligere i dag.

– Mange begynte å slåss inne i butikken, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Tidligere i dag ble det masseslagsmål på Frogner etter to demonstrasjoner. En demonstrasjon, som startet klokken 13, var til støtte for Tyrkia. Klokken 15.00 startet en kurdisk motdemonstrasjon som var en protest mot Tyrkias offensiv i Nord-Syria.

Demonstrantene tok seg videre inn mot sentrum.

På Karl Johan ble det fullt kaos da flere personer barket sammen. Butikken er rasert, ifølge politiet.

– I forbindelse med demonstrantene som gikk nedover Karl Johan, skjedde det en hendelse på Body Shop. Det er trolig noen av demonstrantene som har tatt basketak på flere. Politiet kom raskt på stedet, sier Stokkli.

Syv pågrepet

Like før klokken 18.30 er til sammen syv personer pågrepet.

To ble pågrepet etter demonstrasjonene på Frogner, og tre pågrepet etter sammenstøtet ved Body Shop-butikken. Like før demonstrasjonen ble avsluttet, ble ytterligere to personer pågrepet for ordensforstyrrelse.

Ble brukt tåregass

– I forbindelse med hendelsen på Bodyshop ble det brukt tåregass, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

Stokkli understreker at det meste av røyken man kan se på bildene fra butikken kommer fra et pulverapparat som ble utløst inne i butikken.











Det er ikke meldt om personskader og politiet er i butikken for å ivareta de ansatte.

Rundt klokken 18 melder politiet at demonstrasjonen er avsluttet:

Etter Tyrkias militæroffensiv mot kurdisk milits i Syria har også kurdere i Norge arrangert flere demonstrasjoner, blant annet på Oslo lufthavn og på Oslo sentralstasjon.

Demonstrasjonene har hittil gått nokså fredelig for seg.

