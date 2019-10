MAKKER: Knut Arild Hareide på vei inn til KrFs sentralstyremøte i august 2018. Bak ham går Emil André Erstad. Foto: Frode Hansen

Hareides nærmeste rådgiver i ny bok: Ble ansatt for å dra KrF mot venstre

To år før Kristelig Folkepartis skjebnehøst ble Emil André Erstad den nærmeste rådgiveren til partileder Knut Arild Hareide. Allerede da begynte de å planlegge KrFs veivalg, skriver Erstad i boken «Hareides fall».

En meter eller to bak Knut Arild Hareide står Emil André Erstad. På bilder fra Stortinget, på vei ut etter Debatten på NRK, på valgvake og på pressekonferanser. Fra juli 2016 var han den som jobbet tettest på Hareide, og pushet den daværende partilederen til å ta kampen om KrFs fremtid.

I boken «Hareides fall. 36 dagar som endra norsk politikk», som kommer 30. oktober på Samlaget, forteller Erstad (28) sin side av historien. Han og Hareide sto på det som ble kalt rød side, og ville at KrF skulle gå i regjering med Arbeiderpartiet. Blå side vant med fire delegater, og Kjell Ingolf Ropstad erstattet Hareide som KrF-leder.

– Hva gjorde du feil?

– Etterpå har jeg tenkt at jeg burde stått mer på. Jeg burde ikke hvilt et sekund de ukene det sto på, men det var så intenst at jeg gikk helt i kjelleren etterpå. Jeg var helt nede i mørket. Dagen etter at vi tapte bestemte jeg meg for å si opp jobben, sier Erstad, som nå er kommunikasjonssjef i Helsingforskomiteen.

Nå forteller han hva som foregikk på lukkede møterom og bak kulissene i 36 intense dager – og at kampen om veivalget begynte lenge før høsten 2018, da Hareide lanserte ideen om «et nytt KrF i boken Det som betyr noe og holdt talen som snudde norsk politikk på hodet.

HAREIDES NÆRMESTE: – Jeg savner det hver dag, å få jobbe med en så tvers igjennom bra fyr som Knut Arild, sier Emil André Erstad, her utenfor sin tidligere arbeidsplass. Foto: Thomas Andreassen

Den tidligere KrFU-lederen vikarierte som Hareides rådgiver i et halvt år fra juli 2016, da han ble hentet fra Tankesmien Agenda. Han var fast ansatt fra juli 2017 til han sa opp etter at rød side tapte skjebnevalget. Allerede etter stortingsvalget i 2017 møtte Hareide partilederne på venstresiden i hemmelighet.

Nå forteller Erstad at han ble hentet fra den venstreorienterte og LO-eide tenketanken nettopp for å dra KrF mot venstre.

Erstad: – Var naiv

11. oktober 2018 deltar nåværende leder og nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, på et superhemmelig møte på Statsministerens kontor. Der diskuterer de endringer i abortloven, og etter møtet kjører Ropstad knallhardt på abortsaken når han taler på KrF-møter landet rundt.

Dager før har han forsikret Erstad om at han er lojal mot Hareide. Når VG møter Erstad i kjelleren på Kaffistova, der partileder og rådgiver møttes i hemmelighet i fjor høst, mener Erstad at han undervurderte blå side.

– Vi måtte regne med at det ville bli motstand og at de hadde et alternativ. Samtidig var jeg en av de mest naive i vår kamp.

– Mener du at Ropstad løy?

– Nei, jeg tror ikke han løy. Jeg tror Kjell Ingolf snakker sant, men ...

– Tror du han ombestemte seg?

– Det er vanskelig for meg å vite. Jeg skriver mest om det som skjedde på min side, og vi fikk vite veldig lite fra den andre. Hva slags vurderinger Kjell Ingolf gjorde må du spørre Kjell Ingolf om.

Kjell Ingolf Ropstad er informert om boken. Han er for tiden i foreldrepermisjon, og ville ikke kommentere saken.

LEDELSEN: Kommunikasjonsrådgiver Stig-Øyvind Blystad, daværende partileder Knut Arild Hareide, de daværende nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad og rådgiver Emil André Erstad på vei til sentralstyremøte i august 2018. Foto: Frode Hansen

– Et enkelt spørsmål: Er du medlem i KrF?

– Det er ikke et enkelt spørsmål, det er et forferdelig vanskelig spørsmål, sier Erstad og ler.

– Ja, foreløpig er jeg det, og jeg vurderer det medlemskapet hver dag. Jeg har vært med i partiet hele mitt voksne, politiske aktive liv, siden 2009. Det ligger veldig mye lidenskap der, og en eller annen form for kjærlighet.

– Stemte du KrF i år?

– Jeg sto på listen til KrF i Oslo.

LABER STEMNING: Pynten var på plass, men humør var så som så på KrFs valgvake i 2017. I midten bak står Knut Arild Hareide og Emil André Erstad. Foto: Espen Rasmussen

Hareide: Skuffet, men ikke søvnløs

Knut Arild Hareide er informert om boken, og er intervjuet i et kapittel.

– Jeg ser frem til å lese boka til Emil, der han med sine ord beskriver en helt spesiell epoke i KrFs politiske historie og i våre liv. Da Emil fortalte meg om sin bok ide for noen mnd tilbake i tid sa jeg: «du må gjerne skrive bok, Emil - det kommer nemlig ikke jeg til å gjøre», skriver Hareide i en SMS til VG.

Denne uken deltar han på IMF og Verdensbankens årsmøte i Washington D.C. i USA.

– Emil og jeg har idag et godt forhold som er preget av vennskap og ikke en jobbrelasjon. Sist vi møttes var i kirka på søndag, skriver Hareide videre.

Saken fortsetter under videoen.

ANNEN I ELLEVTE: På landsmøtet 2. november 2018 var slaget tapt for Knut Arild Hareide. Her på vei ut fra Debatten på NRK sammen med Emil André Erstad. Foto: Cicilie S. Andersen

– Jeg ønsket høsten 2018 å utfordre KrF på et viktig retningsvalg. Jeg var og er tydelig på hva jeg mente var riktig for KrF og for Norge. Men var genuint opptatt av at KrF skulle få lande spørsmål etter en åpen og ærlig prosess, skriver Hareide.

– Selvsagt kunne vi gjort ting annerledes – men ikke noe som gjør meg søvnløs ett år etter. Jeg er naturlig nok skuffet over at vi tapte. Men ikke bitter. For egen del har jeg et bedre liv høsten 2019 enn 2018 og trives med å jobbe for KrF på Stortinget.

