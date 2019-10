PÅGREPET: Her blir mannen pågrepet etter å ha kapret en ambulanse tirsdag. Foto: Atle Silgjerd

Siktet for drapsforsøk etter ambulansekapring: Dømt for våpentrusler mot politiet

32-åringen som er siktet for drapsforsøk etter ambulansekapringen i Oslo er tidligere straffedømt et tosifret antall ganger.

Mannen har tidligere på straffedømt en lang rekke ganger for trusler, vold, ran, frihetsberøvelse, brudd på veitrafikkloven og narktotiklovgivningen.

Nå er han siktet for drapsforsøk etter at han skal ha kapret en ambulanse og kjørt på flere personer på Torshov i Oslo tirsdag ettermiddag. En 25 år gammel kvinne er også siktet i saken.

I 2017 ble han dømt til et år og seks måneders fengsel for blant annet å ha truet en politimann med våpen.

Bakgrunn: Dette vet vi om dramaet

Ett år av dommen ble gjort betinget på det vilkår at han gjennomførte et narkotikaprogram.

Han ble samtidig fradømt førerrretten på livstid.

I en dom fra 2012 heter det at mannen i perioden fra 2005 til 2011 ble domfelt ni ganger for vold, vinning, narkotikaovertredelser samt brudd på våpenloven.

«Siktede har gjentatte ganger begått ny kriminalitet kort tid etter løslatelse. Siktede ble i 2005 dømt for ran, i 2007 for legemsbeskadigelse og legemsfornærmelse under skjerpende omstendigheter, og i 2009 for grovt ran og frihetsberøvelse», heter det i dommen.

Det var tirsdag ettermiddag at nødetatene rykket ut etter at en bil havnet på taket ved en rundkjøring på Sinsen i Oslo. En rekke personer ble vitnet til at mannen kom seg ut av bilen før han truet flere personer og kapret et ambulanse på stedet.

Flere er blitt påkjørt, blant annet en barnevogn. Politiet mener mannen kjørte opp på fortauet med vilje.

Han ble til slutt pågrepet på Torshov etter at politiet hadde avfyrt flere skudd mot ambulansens dekk og «vesentlige komponenter»

