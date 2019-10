VARSLER MILEPÆL: Finansminister Siv Jensen skriver i statsbudsjettet at pensjonsformuen vår i oljefondet passerer 10.000 milliarder kroner neste år. Foto: Frode Hansen

Historisk milepæl: Pensjonsfondet passerer 10.000 milliarder neste år

Den felles norske oljeformuen passerer historiske 10 000 milliarder kroner neste år.

Det kommer frem av forslaget til Statsbudsjett, som finansminister Siv Jensen la frem mandag morgen:

«Den samlede kapitalen i Statens pensjonsfond ved utgangen av 2020 anslås til 10 256,4 milliarder kroner», fremkommer det i proposisjon 1s - såkalte gul bok.

Av dette er 9 984,7 milliarder kroner i Statens pensjonsfond utland, mens 271,7 milliarder kroner er i Statens pensjonsfond Norge. Utenlandsdelen av fondet anslås å øke med 484,7 mrd. kroner i 2020, fra en anslått kapital på 9 500 mrd. kroner ved utgangen av 2019.

Oljepengebruken er en viktig del av statsbudsjettet:

Her er noen hovedtall:

Regjeringen foreslår en justert oljepengebruk på 243,6 milliarder kroner neste år, noe som er 2,6 milliarder kroner mindre enn i år (2020-kroner, målt etter det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet).

Oljepengebruken tilsvarer 2,6 prosent av den estimerte verdien av Oljefondet, noe som er ned fra 2,9 prosent i år.

Budsjettimpulsen faller fra 0,5 prosent i år til −0,2 prosent neste år, noe som betyr at regjeringen går fra å gi litt gass i norsk økonomi til å bremse litt.

Budsjettets rammer blir tatt litt ulikt imot.

I DNB er analysen at at de er positivt overrasket:

– Jeg er litt overrasket over at de greide å stramme til i budsjettet. Det ser ut til å være et passende budsjett i forhold aktiviteten departementet anslår for økonomien, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til E24.

Men leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri tordner og sier at norske politikere lever i en egen boble og at oljepengebruken er alt for høy.

– Det er ikke litt opp eller ned jeg forholder meg til, men at vi over tid har vent oss til et altfor høyt nivå. Realiteten er at oljepengene de smører statsbudsjettet med, utgjør 7,5 prosent av bruttonasjonaproduktet i Norge. Det er altfor høyt.

