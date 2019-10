MANGEL: De siste årene har det vært stadig oftere legemiddelmangel i Norge. Hittil i år har det vært 1035 mangelsituasjoner. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Rekordstor legemiddelmangel i Norge: Nytt lovforslag åpner for å rasjonere

Nok en gang er mangelen på legemidler i Norge større enn noen gang. Nå vil regjeringen styrke legemiddelberedskapen og sender i dag et nytt lovforslag på høring.

I 2018 skrev blant annet VG at legemiddelmangelen i Norge var større enn noen gang. Det innebar at flere apotek var tomme for viktige medisiner i løpet av året.

Situasjonen har ikke bedret seg i 2019:

Da VG skrev om legemiddelmangel i Norge i februar i år hadde det kommet 363 meldinger om mangel totalt. Siste oppdaterte tall fra 18. oktober i år er 1035 meldinger.

Tirsdag morgen sendte regjeringen et nytt lovforslag på høring, som har som formål å styrke legemiddelberedskapen i Norge.

Mulighet for å rasjonere

Forslaget innebærer endringer i legemiddelloven, apotekloven, apotekforskriften og grossistforskriften.

Det vil gi mulighet til å kunne rasjonere legemidler fra apotek og grossist ved fare for en mangelsituasjon, forby parallelleksport og til å sikre Legemiddelverket innsyn i grossistenes og apotekenes lagerstatus, slik at de får oversikt over det totale legemiddellageret i landet.

TILTAK: Helseminister Bent Høie (H) sier lovforslaget vi gi norske legemiddelmyndigheter mulighet til å sikre at legemidler i Norge fordeles så likt som mulig. Foto: Krister Sørbø/VG

Ifølge lovforslaget vil innsyn i lagerstatus gi Legemiddelverket mulighet til å iverksette tiltak raskt, slik at ulempene for befolkningen begrenses i størst mulig grad.

I tillegg inneholder lovforslaget hjemmel for å kunne ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på handlingsnormene som omfattes av forslaget.

– Forslaget som sendes på høring gir Legemiddelverket mulighet til å sikre at de legemidlene som faktisk er i Norge og er tiltenkt den norske befolkningen, fordeles så likt som mulig og forblir i landet, sier helseminister Bent Høie (H) om lovforslaget.

Han sier videre at legemiddelmangel er et globalt problem, og at årsakene ofte ligger utenfor Norges grenser.

– Forsyningsproblemer kan imidlertid møtes med nasjonale tiltak, og det er det vi gjør med dette lovforslaget. Vi foreslår at Legemiddelverket får nødvendige verktøy for å kunne sette i verk egnede tiltak dersom det er fare for eller foreligger en mangelsituasjon, sier han.

– Vil unngå hamstring

Lovforslaget kan ses i sammenheng med at Helsedirektoratet fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere den nasjonale legemiddelberedskapen i Norge.

Lovforslaget som sendes på høring tirsdag følger opp flere av tiltakene som ble foreslått i Helsedirektoratets rapport.

GLAD: Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen sier Legemiddelverket har manglet denne typen hjemmel før. Foto: Trond Solberg, VG

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier de er veldig glad for at dette lovforslaget nå sendes på høring.

– Vi har manglet nettopp denne typen lovhjemler for å gjøre slike viktige tiltak. Hvis det oppstår mangelsituasjoner må vi for eksempel kunne bestemme at pasienter ikke skal få full forsyning umiddelbart, men heller klare seg med medisiner for én måned av gangen. Da unngår vi hamstring og det vil gi oss muligheten til å gjøre ytterligere tiltak, sier Madsen.

Han sier lovforslaget er viktig for Legemiddelverkets arbeid for å avhjelpe mangelsituasjoner som måtte oppstå.

Frykter «hard» brexit

Han beskriver utviklingen med økt legemiddelmangel som skremmende.

– Vi vet ikke helt hva som er årsaken til at det har økt så kraftig de seneste årene, men en mulig årsak kan være at flere land har forberedt seg på at brexit kan forverre situasjonen om det ikke foreligger en avtale. Det er veldig mye usikkerhet knyttet til dette. Storbritannia er en stormakt både som legemiddelmyndighet og legemiddelprodusent, og vi håper på en avtale slik at det gode europeiske samarbeidet innen feltet kan fortsette, sier Madsen.

I begynnelsen av oktober ble det kjent at britiske myndigheter forbød parallelleksport av livsviktige medisiner ut av Storbritannia.

Parallelleksport betyr at medisiner som er importert inn i landet, ikke kan eksporteres ut. For Norges del er det først og fremst import av adrenalinpenner som bruker ved allergisjokk som rammes av forbudet.

I tillegg er det et eksportforbud på et blodfortynnende middel.

