STANSER LEVERANSEN: Isbjørn Is vil ikke selge produktene etter funn av E. coli i Askøys drikkevann. Foto: Isbjørn Is

Is-produsent i Askøy stanser salg til leverandører

Bedriften Isbjørn Is i Askøy har nå stanset leveransene av sine produkter, etter at det ble funnet sykdomsfremkallende bakterier i kommunens drikkevann.

Oppdatert nå nettopp







– Vi selger ingenting før det er hundre prosent avklart hva som er årsaken til dette, og at vi kan dokumentere at alle våre produkter er trygge, sier administrerende direktør i Isbjørn Is, Morten Kolseth, til VG.

Dette gjelder kun leveranser som har blitt produsert denne uken, og ingen av dem produktene har nådd ut i butikk, presiserer Kolseth.

Fredag ble det kjent at det er funnet E. coli i et vannbasseng som ligger nært det smitterammede området på Askøy. Nærmere 100 barneskoleelever har vært syke fredag, og flere har vært innlagte på sykehus.

Senere på fredag meldte Haukeland sykehus at det er campylobacter-bakterier som gir tarminfeksjon, som er påvist hos innlagte fra Askøy. Campylobacter er en bakterie som E-coli ofte finnes sammen med.

Les mer: Overlege: – Sannsynligvis eneste årsak til utbruddet

STANSER SALGET: Isbjørn Is i Askøy vil ikke levere is til butikkene før de vet årsaken til Foto: Isbjørn Is

Bruker vann til vasking av utstyr

Isbjørn Is har benyttet vannet i kommunen både i produktene og til rengjøring av utstyr. Kolseth forklarer at alle produktene hvor det inngår vann, blir varmebehandlet - slik at ingen sykdomsfremkallende bakterier kan overleve. Imidlertid bruker de vann med lavere temperatur for skylling og rengjøring av deler og mindre utstyr.

– Dette betyr at det potensielt kan være vann med dårlig kvalitet på deler av vårt utstyr når produksjonen starter opp. Vi har nødt til å ha full kontroll på dette, sier Kolseth.

Ifølge Kolseth tar de alltid mange bakteriologiske prøver før produktene frigis for salg. De siste dagene skal de ikke ha observert noe unormalt i disse analysene.

Publisert: 07.06.19 kl. 19:38 Oppdatert: 07.06.19 kl. 20:04