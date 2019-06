VIL HA BOLIGER: Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg anklager Sp-lederen for å ville presse opp prisene i Oslo og presse folk ut av hovedstaden. Her på Høyres landsmøte med Erna Solberg i vår. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Sp-lederen sier nei til nye boliger i Oslo: – Et slag mot alle som vil kjøpe her

Høyre anklager Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum for å ville presse opp prisene i Oslo – og presse folk ut av hovedstaden.

Vedum gikk mandag ut i VG og advarte mot bygging av nye boliger i hovedstaden. Sp-lederen anslår at flyttingen av NRK og Ullevål sykehus kan frigjøre plass til 14.000 nye boliger i Oslo – boliger han vil si nei til.

Høyre-topp Eirik Lae Solberg kaller utspillet fra Vedum formynderi. Han mener det motsatte: At det må bygges flere boliger i hovedstaden, ikke færre.

– Jeg reagerer veldig på utspillet fra Vedum. Det han i praksis sier er at han ønsker å presse folk ut av Oslo. Det han gjør er å si at staten skal gjøre det den kan for å bremse boligutbygging i Oslo – noe som vil presse prisene opp, sier Lae Solberg.

– Dette er et slag mot alle dem som prøver å skaffe seg en bolig i Oslo og allerede synes det er dyrt, sier Høyre-toppen.

Dette er saken

NRK vil ha et mer moderne mediehus og vil derfor flytte fra sine lokaler på Marienlyst i Oslo. Inntekter fra salget kan finansiere flyttingen – og NRK vil selge deler av området til boligutbyggere. Samtidig raser debatten om Ullevål sykehus skal legges ned til fordel for et nytt storsykehus på Gaustad i Oslo. Da blir en gamle Ullevål-tomten ledig.

Vedum hevder det blir sentralisering hvis det bygges boliger på disse tomtene, som han anslår kan romme 14.000 folk (se utregningen i egen faktaboks).

– Folk må få bo der de vil. Oslo er en trivelig by og det er uakseptabelt at Vedum ønsker å presse folk ut av Oslo, sier Lae Solberg til VG.

Slik kommer Vedum frem til tallet 14.000 Han viser til artikkel i Finansavisen, hvor det vises til at boligutviklingsselskaper mener det kan bygges opptil 5000 boliger på Ullevål-tomten. I tillegg anslag fra boligbyggere på opptil 1500 boliger på NRK-tomten. Altså 6500 boliger til sammen.

Vedum viser til SSBs vurdering av at det bor 2,17 personer pr. husholdning i Norge og at 6500 boliger vil kunne romme over 14.000 mennesker. Vis mer vg-expand-down

– Er det i realiteten å presse prisene opp å si nei til boligtomter på Marienlyst?

– Ja, det er det. Fordi det er veldig press på boligmarkedet i Oslo nå. At NRK flytter vil gjøre det mulig å etablere mange nye boliger, som gjør at prispresset blir mindre, svarer Høyre-toppen.

Halvparten av befolkningsveksten i hele Norge i 2018 skjedde i Oslo og Akershus, ifølge SSB. Oslo-byråd Raymond Johansen spør om Vedum mener hovedstaden ikke skal planlegge for vekst.

– I 2016 hadde vi en prisvekst på boliger på 23 prosent. Vi må planlegge for at folk kommer til å flytte hit. Vi kan finne måter å styrke distriktene på og skape vekst andre steder, men vi kan ikke se bort fra at vi må planlegge for boliger i Oslo, sier Johansen til VG.

Vil ikke «presse flere folk sammen»

Slagsvold Vedum holder på at disse boligene ikke må bygges, selv om det er press i boligmarkedet i hovedstaden.

– Vil du presse folk ut av Oslo?

– Jeg vil ha et Oslo der det ikke er utbyggerinteressene som styrer hvilken hovedstad vi skal ha. Byutviklingen i Oslo blir drevet ut av eiendomsutvikling – og lønnsomhet på kort sikt. Både NRK og Ullevål er avhengig av at store boligprosjekter skal inn. Det blir ikke en bedre by av at man skal presse flere folk sammen, svarer Slagsvold Vedum.

– Du vil ikke at statlige eiendommer skal kunne omreguleres til bolig i Oslo i det hele tatt?

– Det kan være unntak fra det, men nå er det snakk om disse to sakene. Her er det to store tomter og hvis man omregulerer dem til boliger, fører det til mer sentralisering, sier Vedum.

– Forklar hvordan det fører til sentralisering.

– Man må jo fylle de boligene til folk, hvis ikke er de uten verdi. Premisset er at man skal flytte mer enn Namsos’ befolkning inn på Majorstua, i tillegg til dem som allerede er der, sier Slagsvold Vedum.

Publisert: 12.06.19 kl. 10:51